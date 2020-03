Migranti, máte výhody jako místní... Dávky, zdravotnictví, vše. A přátelé Pirátů tleskají

To znamená, že migranti budou mít přístup k veřejným službám, a nejen to. Budou mít přístup k portugalskému zdravotnictví, sociálním dávkám, možnosti zřídit si bankovní účet či k portugalskému pracovnímu trhu. Migrantům, včetně žadatelů o azyl, na to bude stačit jen potvrzení, že mají podanou žádost. Anketa Obstála Evropská unie jako instituce v současné ,,koronakrizi"? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 9238 lidí

„Lidem by nemělo být upřeno právo na zdravotnickou péči a veřejné služby jen proto, že jejich žádost ještě nebyla zpracována,“ sdělila agentuře Reuters mluvčí ministerstva vnitra. „V těchto těžkých časech musí být zajištěna i práva migrantů,“ dodala. Doplňme, že v Portugalsku vládne již od roku 2015 vláda vedená socialisty. Tento krok má také snížit riziko nákazy úředníků vyřizujících žádosti.

Portugalsko má dle Reuters 5 170 nakažených a sto mrtvých. Populačně je Portugalsko srovnatelné s Českou republikou, která má nakažených i mrtvých podstatně méně, ovšem Portugalsko je na tom stále mnohem lépe než sousední Španělsko, kde je nakažených dle agentury AP 85 tisíc a téměř sedm a půl tisíce mrtvých. Zdravotníci prý odhadují kulminaci počtu nakažených na konci května.

Dle Reuters není známo, kolika lidí se změna dotkne, ale v roce 2019 bylo prý v Portugalsku dohromady 580 tisíc migrantů a 135 tisícům byl v tomto roce pobyt povolen. Nejvíce migrantů v Portugalsku pochází z Brazílie, následují Rumuni, Ukrajinci, Britové a také Číňané.

Zprávu už uvítali evropští Zelení, do téže frakce EP spadají i čeští Piráti. „Dobré zprávy z Portugalska. Rozhodli se nenechat nikoho na holičkách a dát občanská práva všem migrantům a žadatelům o azyl s podanou přihláškou. To jim dá stejný přístup ke klíčovým službám v této koronavirové krizi. Děkujeme,“ vychvalovali Zelení krok portugalské vlády.

Good news coming from Portugal!



The country decided to #LeaveNoOneBehind and grant citizenship rights to all migrants & asylum seekers with pending applications. This will grant equal access to key services to fight this #COVID19 crisis!



Obrigada ??



??https://t.co/kC8ud1ODGU pic.twitter.com/DeFyZdiYN6