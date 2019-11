Milion chvilek: Jak to dopadne? Po Ovčáčkovi promluvili i jiní. Nastane prý zvrat

Podnikatel Jiří Hlavenka si na serveru Britské listy položil otázku, zda by se spolek Milion chvilek pro demokracii měl přeměnit v politické hnutí a utkat se s ostatním stranami ve volbách, jak to ostatně nejednou naznačil prezident Miloš Zeman a jeho předchůdce v úřadu Václav Klaus.

Hlavenka to však vidí jinak. Domnívá se, že politiku mohou ovlivňovat občané, a to i mimo období voleb. Lze tak kultivovat veřejný prostor. Anketa Chcete, aby prezident České republiky mohl navrhovat zákony? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 1853 lidí

„Vstoupit do politiky dává smysl, když v politice něco zjevně chybí – když v ní není dostatečná nabídka voličům. Platí to ale u nás? Myslím, že ne: vždyť teď je v Parlamentu šest stran, které lze bez uzardění prohlásit za demokratické, za strany ctící a dodržující demokratické principy, které navíc nabízejí, slovy výživového experta, ‚pestré a vyvážené menu‘. Tím ovšem neříkám, že jsou to strany bez vad a poskvrnek, bez hříšků a hříchů. Dokonalá strana tu ale nebude nikdy, a kdo na ni čeká, bude čekat tisíc let,“ poznamenal Hlavenka.

Posléze doplnil, že Milion chvilek pro demokracii by pravděpodobně cílil na vzdělané městské liberální voliče, ale ti si už dnes mohou vybrat mezi stranami existujícími, takže Milion chvilek pro demokracii by po případném vstupu do politiky jen přispěl k dalšímu tříštění sil.

Pozitivní roli Milionu chvilek vidí Hlavenka mimo politiku, v občanské společnosti, která se opět probouzí.

„Říká se, že ‚ničeho nedosáhnete – on neodstoupí‘. Nejspíš ne. Ale víme, co NEUDĚLAL a neudělá, protože se bojí? Víme, co by se stalo, kdyby těchto silných, stále rostoucích protestů nebylo? Společnost, to jsou tlaky a protitlaky – není-li žádný protitlak, moc postupuje, krok za krokem. Možná by dnes už nebyl nejvyšší státní zástupce a vrchní zástupkyně (Pavel Zeman a Lenka Bradáčová); možná by nebyla schválena výroční zpráva ČT, možná by došlo k utažení šroubku tam či onde. Možná ano, možná ne – to nevíme. Ale neříkejme tedy, že to ‚ničeho nedosáhne‘. Dost možná už dosáhlo, a nebylo toho málo,“ zdůraznil Hlavenka.

Naproti komentátor Jiří Leschtina zastává názor, že tu existuje prostor pro novou politickou stranu, protože ty staré už se na výslunní nevrátí. Leschtina totiž např. ODS vnímá jako stranu zatíženou dědictvím rodiny Klausů, ale i Mirka Topolánka, a už kvůli tomuto dědictví je pro řadu voličů nepřijatelná. Fotogalerie: - Okupace Karolina

Jenže by měla fungovat nějaká protiváha k Andreji Babišovi, kterému prý mohou přispěchat na pomoc další miliardáři. Třeba Petr Kellner se svou televizí Nova.

„Jak televize Nova, tak Blesk už dnes mají výrazný politický i společenský dopad na voliče Andreje Babiše. Pokud se prolnou zájmy miliardářů (a nepodceňujme jejich schopnost rozparcelovat si stát po vzoru ruských nebo ukrajinských oligarchů), pak se můžeme dočkat mediálního tajfunu ve prospěch Babišova hnutí i jeho možného spojence Trikolóry z politické stáje Klaus a syn,“ varoval v komentáři pro Český rozhlas Leschtina.

Čeští voliči podle jeho názoru touží po straně, které nebude opakovat chyby politiků vládnoucích ještě před Babišem. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve stejném duchu se vyjádřil také hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz konstatoval. že demonstrace na Letné jsou vlastně posledním varování pro TOP 09 a jí podobné menší strany.

„Je to důsledek dlouhodobé frustrace z opozičních stran. Tyto politické strany ztratily schopnost oslovovat občany, a tak kvůli nízkým volebním výsledkům nemají v rukách moc. Na Hradě, ve vládě i v Poslanecké sněmovně. Buďme otevření, Letná je součástí boje o moc. Podobné děje sledujeme v Polsku i v Maďarsku. Právo a spravedlnost a Fidesz se pyšní obrovské důvěře voličů jako ANO u nás, reakcí jsou demonstrace frustrované opozice. Ovšem výsledkem je jedině zvyšování podpory vlády. Frustrace opozice se pak prohlubuje a roste její agresivita,“ vyjádřil svůj názor prezidentův mluvčí.

Také zkušený komentátor Bohumil Pečinka ve vyjádření pro Info.cz hodnotí demonstraci na Letné jako poslední varování opozici, i když už k tomu nepřidává řeči o údajné nenávisti. Vycházel ze schůzky Milionu chvilek s neradikálními opozičními stranami.

„‚Chvilkaři‘ se v předvečer demonstrace na Letné sešli se šéfy opozičních stran. Jejich závěrečné poselství jde s malou nadsázkou interpretovat jako poslední výstrahu. Jinak řečeno: už se probuďte, sjednocujte se, oslovujte lidi, vtahujte do svého středu osobnosti. Pokud nevytvoříte důvěryhodný val proti Babišovi, nemusíme se držet slibu, že nevstoupíme do politiky!“ napsal Pečinka.

Pokud opozice nespojí síly, může na scénu vstoupit právě spolek Milion chvilek, u kterého lidé dospějí k názoru, že představuje životaschopnější opozici proti Andreji Babišovi (ANO) než stávající neradikální politické strany.

Psali jsme: Ty transparenty, pravá tvář Milionu chvilek? Ovčáček tvrdě o Minářově snažení Minářův otec byl estébák, koluje. Není to pravda, naopak ho StB vyslýchala Kalousek skočil po výzvě od Mináře z Letné: Já to říkám už od roku 2016 Pojďte k nám, láká Rakušan občany po druhé demonstraci na Letné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.