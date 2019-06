Milion chvilek: Lživé počty demonstrantů. Nějaký zrzavý mladík. A kdo je tamten? píší zkušení novináři

Dva zkušení komentátoři se pozastavili nad tím, co provádí Milion chvilek pro demokracii. Zejména nad velikášstvím, kterému Mikuláš Minář a jeho kolegové podléhají, když mluví o tom, jak za nimi stojí půlka národa, a mají právo žádat odstoupení vlády. Oba se také shodují, že v současnosti může Andrej Babiš spát celkem klidně.

Komentátor MF DNES Miroslav Korecký nazval Minářovu skupinu „chvilkomilionáři“ a dodal, že se k nim přidávají různí lidé. Například na jeho rodném Kladně je hlavní tváří jakýsi komunální politik, který je aktuálně na radnici s hnutím ANO (a rovněž s SPD) v koalici.

Korecký „milionářům“ přiznává solidní organizační schopnosti, vybudovat během roku síť po celé republice a suverénně organizovat demonstrace na Václaváku podle něj úplná sranda není. Dodává, že přitom trochu parazitují na odkazu listopadu 1989. „Jakkoliv je smutně pravdivý facebookový slogan, že v roce 1989 se na Václavském náměstí demonstrovalo za svobodné volby, zatímco v roce 2019 fakticky proti nim,“ dodává.

Chtít odvolat premiéra, který před necelými dvěma roky drtivě vyhrál volby, to je podle Koreckého snaha revidovat výsledky voleb hlasem ulice. Navíc, když na stole není žádný alternativní scénář. Kromě toho si povšiml, jak „chvilkaři“ demonstraci od demonstrace rozšiřují své požadavky. Nejprve jen odvolání Marie Benešové, pak vrácení dotací, naposledy už dokonce požadavky na obsazení Rady ČTK.

A k tomu všemu je navíc síla protestů stále nesrovnatelná se silou Babišových stoupenců. Sto tisíc lidí na Václaváku vypadá impozantně, ale když si uvědomíme, že strany dnešní koalice ve volbách zvolilo asi 23 Václaváků, tak už to tak impozantně nevypadá. I ten ambiciózní čtvrtmilion, co chce Minář přivést na Letnou, by Babišovi sympatizanti stále naplnili devětkrát.

Kromě armády nemají Babišovi odpůrci ani generála, který by šel v jejím čele. Najít osobnost srovnatelné váhové kategorie, jako je Babiš, se parlamentní opozice zoufale a marně snaží už šest let. A „zrzavý mladík v tílku, student teologie pod transparentem s anglicky psanými hesly“ prý také moc nevypadá, že by zaujal ty voliče, kteří dávají Babišovi mandát většiny.

Úvahy o tom, kolik lidí stačí na pád vlády, jsou podle Koreckého nesmyslné. Vyděšený premiér pojede na Hrad s demisí i pod tlakem tisícovky lidí před Strakovou akademií. Zatímco Miloš Zeman by se prý smál, i kdyby jeho odstoupení žádalo dva a půl milionu demonstrantů, protože by jim řekl, že těch, co ho zvolili, bylo pořád víc.

Petr Holec, který komentuje pro server Info.cz, si navíc všiml podivného velikášství Mináře a jeho chvilkařů. Hnutí, které si dalo do názvu megalomanský „milion“ také rádo přestřeluje množství demonstrantů na svých akcích.

Holec připouští, že množství demonstrantů přivedených na Václavák je úctyhodné a mimořádné. Jenže Minář z toho velikášsky udělal závody, když demonstraci prohlásil za „největší za posledních třicet let“. Takže se začalo počítat a zjistilo se, že demonstrace, kterou pořádali v roce 2012 odbory proti Nečasovi s Kalouskem, byla nejspíš výrazně větší. Zatímco tehdy se všichni shodovali na účasti asi 120 tisíc, teď s tímto číslem hází jen organizátoři, zatímco policie uvádí výrazně nižších 70 tisíc.

A naprostý vrchol předvedl lídr hnutí Minář, když popustil uzdu fantazii a pronesl, že je podporuje půlka národa. Holec sáhl po statistice, podle které se v průzkumu na podporu demonstrací vyslovila pouhá zhruba třetina lidí. 59 procent demonstrace nezajímají a desetina vůbec nevěděla o tom, že se nějaké Václaváky či Staromáky konají.

„Babiš nemá důvod odstupovat. Chtějí to po něm hlavně ti, co mu hlas stejně nikdy nedají,“ dodává k tomu Holec. Demonstrace podle něj spíše než lidi zajímají novináře. A dokud budou sedmdesáti procentům veřejnosti ukradené, může se podle Holce Babiš v klidu věnovat jiným věcem. „A možná může Minářovi dokonce i poděkovat: jeho hlasitá menšina na náměstí nejspíš utvrzuje Babišovu tichou většinu doma,“ dodává.

autor: jav