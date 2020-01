Milion chvilek dál tlačí. Jde o Válkovou

Exministryně spravedlnosti za hnutí ANO Helena Válková se ocitla pod tlakem. Kvůli své komunistické minulosti a předlistopadové spolupráci s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který v československé justici řádil na přelomu 40. a 50. let minulého století a neváhal posílat do vězení či na smrt nevinné lidi. Válková s Urválkem na přelomu 70. a 80. let psala odborné články do časopisu Prokuratura a dnes tvrdí, že v oné době netušila, co má Urválek na triku. Anketa Milion chvilek pro demokracii se pochlubil patnáctiletou aktivistkou. Je dobře, že takto mladí lidé politicky vystupují? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 13532 lidí

Teď je jednou z osobností, o nichž se uvažuje jako o kandidátech na ombudsmana či ombudsmanku.

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář v pátečním rozhovoru pro Český rozhlas oznámil, že spolek opět vyrazí do ulic, pokud by se Válková měla stát ombudsmankou.

Exministryně spravedlnosti České televizi oznámila, že se chce nominace na ombudsmanku vzdát, ale jedním dechem dodala, že se jí i tak může stát.

„Odmítnu tu nominaci dodatečně. Doufám, že se nebude zlobit. Doufám, že mi vyhoví,“ řekla Válková v České televizi. „Já řeknu, že to odmítnu, a samozřejmě že on (prezident) může zase odmítnout to moje odmítnutí,“ dodala k tomu.

A to spolku Milion chvilek rozhodně nestačí. „Paní Válková, jak chcete jako obmbudsmanka hájit práva jiných, když vlastně ani neumíte pořádně uhájit své vlastní právo odmítnout?!“ padla otázka ze strany spolku na sociální síti Facebook.

