Milovníci EU se osypou hrůzou. Zpráva z USA jim nabourá svět

Nejdříve se věnoval Severní Koreji, s předsedou Kimem si prý „sedli“. Donald Trump věří, že svá slova o odzbrojování míní vážně, protože si s ním potřásl rukou.

Přes Írán se Trump dostal k evropským firmám. Na otázku, zda na ně uvalí sankce, pokud se nevzdají kontraktů s Íránem, odpověděl: „Samozřejmě, to právě děláme.“ A udeřil i na kartel OPEC (Organizace zemí vyvážejících a zpracovávajících ropu). OPEC prý manipuluje s cenami ropy. Donald Trump by chtěl, aby tyto země poskytly na trh více ropy, a citoval své vztahy se saúdským králem jako způsob, jak na OPEC zatlačit.

Další otázka směřovala na evropské země a Čínu. Nejprve si Trump stěžoval na 300miliardový deficit, který mají USA při obchodu s Čínou. Ale když moderátorka navrhla, že by se Trump mohl spojit s evropskými zeměmi, aby zatlačil na Čínu, Trump to odmítl. „Evropská unie by mohla být stejně špatná jako Čína, jenom menší,“ prohlásil Trump. „Co nám dělají, je hrozné,“ komentoval dál prezident. A dal příklad: „Pošlou sem mercedesy a my jim prodat auta nemůžeme.“ A ani na trhu potravin není situace jiná.

"The European Union is possibly as bad as China but smaller."



WATCH: @MariaBartiromo's full interview with President @realDonaldTrump on #SundayFutures - Part 3. https://t.co/7pts0QRYMS pic.twitter.com/nVJEMEjXPa — Fox News (@FoxNews) July 1, 2018

Trump zmínil číslo 150 miliard dolarů, což je deficit obchodu USA s Evropskou unií. Evropské země má prý rád, ale k USA se chovají macešsky. „A přitom USA utrácejí ohromné částky za NATO, které je chrání,“ myslí si Trump. Trump už uvalil cla na hliník a ocel z Evropy. Evropská unie na to reagovala zavedením cel například u whiskey, burákového másla, džín nebo motorek Harley Davidson.

Trumpa za jeho slova na Twitteru zkritizovala americká televize MSNBC. Maria Bartiromo (moderátorka, se kterou Trump hovořil) prý podporuje Trumpovu taktiku opakované lži, která připomíná nacistické Německo.

