Mimořádná tiskovka ministryně Malé se proměnila v nekonečné grilování, ze kterého se nedalo utéct

„Velmi ráda bych reagovala na petici a výroky ústavních expertů, pánů profesorů Kysely a docenta Wintra. Výroky mě mrzí a přistupuji k nim s pokorou,“ podotkla úvodem konference Malá.

„Většina z vás, kdo psala diplomovou práci, víte, jak to funguje. Máte svého vedoucího, oponenta, následně jdete ke státní závěrečné zkoušce a musíte je obhájit. Já obě tyto práce obhájila a obě jsem obhájila za A,“ řekla Malá ke svým diplomovým pracím.

„Máte pravdu, že jsem se v první diplomové práci dopustila nějaké chyby. Někde jsem zapomněla citovat. Spolupracovala jsem ale velmi intenzivně s vedoucím práce, konzultovala s ním zdroje. Co se týká těch mně vyčítaných míst, kde jsem měla údajně opisovat, dívala jsem se na to a nenašla jsem ani jednu stranu, která by byla shodná. Ano, jsou tam velmi podobné citace,“ zdůvodňovala Malá.

Teoretická část podle ní není však tak zásadní. „Zásadní je výzkum a ten nezpochybnil nikdo,“ řekla ministryně. „Nevidím důvod, proč pošlapávat a špinit moji práci,“ řekla závěrem Malá.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Co se týká 16 údajně opsaných stran v první diplomové práci. Můj vedoucí práce mi v těchto dnech sdělil, že ji analyzoval a ta práce je originální,“ oponovala následně Malá na dotaz novináře. „Pokud se bavíme o králících, tak nemůžu psát nic jiného, než co je fakt,“ dodala. Ve druhé diplomové práci je jí podle ní vytýkána jedna strana. „Je možné, že jsem zapomněla uvést jednu citaci. Omlouvám se, ale myslím, že není důvod zpochybňovat tu práci jako takovou,“ řekla.

Ke všem výhradám, jež dnes slýchá, řekla, že 13 let starou práci nelze hodnotit dnešním pohledem. „Rozhodně jsem nikdy nic cíleně neopsala schválně, tak abych obalamutila školu,“ hájila se rázně Malá.



Mimořádný brífink Taťány Malé. (Screen: ČT24)

„S panem premiérem jsem o tom mluvila, vysvětlovala jsem mu situaci. Řekla jsem mu, že jsem velmi úzce pracovala s vedoucím práce, žila jsem v domnění, že vše dělám tak, jak mám. To je asi, jako když před 30 lety se v obci mohlo jezdit 90 kilometrů v hodině a dnes by za vámi někdo přišel, že jste něco udělal špatně,“ dodala Malá. „Tehdy byla práce v pořádku. Já jsem opravdu nevěděla, že je něco špatně,“ řekla Malá, že svůj post premiérovi Babišovi nenabídla.

„Nedopustila jsem se ničeho úmyslně, na těch pracích jsem pracovala. Obě školy jsem studovat chtěla,“ dodala. „Lidsky je to moc nepříjemná věc. Když něčemu obětujete deset let života a ve finále tu práci někdo pošlape, tak je to smutné,“ poznamenala s tím, že plagiáty jsou až od 40 až 50 procent opisu. „A tady je shoda pětiprocentní,“ poznamenala závěrem ministryně, která chtěla několikrát v průběhu tiskové konference opustit své řečniště. Novináři však vždy položili další otázku. Nakonec ale Malá na předložení opsaných stránek, jež jí nabízel redaktor Českého rozhlasu, nečekala a prostor skutečně opustila.

Psali jsme: Zmrďák. Silné vyjádření o Andreji Babišovi od herce z Varů Seďa (ČSSD): Staří politici v novém hávu Miroslav Novák: Průmyslu se v květnu poměrně slušně dařilo Plzeň chystá první aktualizaci nového územního plánu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef