Mináři, pozor na spasitelský komplex! I voliči Babiše jsou v něčem skvělí. Režisérka Remundová přemítala o Milionu chvilek

Theodora Remundová pracovala na projektu Moje století. U příležitosti stých narozenin republiky oslovila dodnes žijící stoleté pamětníky a snažila se zachytit jejich výpověď. Věnovala pozornost i těm, kteří hájili zločiny komunismu, protože se brání tomu vytěsňovat některé názory.

Anketa Chcete předčasné volby? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 3667 lidí

O totéž se snaží i v dnešní společnosti. Snaží se zachytit, jak přemýšlí třeba voliči Andreje Babiše (ANO). „Já jsem se setkala se dvouma lidma. Jsou to starý lidi. Když jsme mluvili o demonstracích, tak oni říkali ‚já nevím‘ a to, top to a to, takže třeba to jsou voliči Babiše. Já nevím. Ale v jinejch věcech jsou třeba ty lidi skvělí A to je třeba taky jako vidět,“ zdůraznila režisérka.

Snažila se to prý říct i lidem na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Že když se takhle člověk setká s jiným názorem, tak třeba říkat v klidu argumenty a dát tomu člověku třeba zase najevo, že ho v jiným oboru bere, jako obdivuje, a třeba neredukovat ty diskuse jenom na tu politiku. Ta šířka tý lidský existence je jako širší,“ zdůraznila Remundová.

Je ráda, že se společnost zvedla, a varuje před tím, kolik moci drží v rukou jeden člověk – Andrej Babiš. Sama se demonstrací účastní. Ale lidé si prý nesmí myslet, že po demonstracích přijde ráj na zemi. Podobná očekávání měli lidé i v roce 1989 a právě z tohoto očekávání plyne nemalá frustrace celé řady lidí.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Varování vyslovila i ve vztahu k nejužšímu vedení spolku Milion chvilek pro demokracii.

Pro ně bude hrozně těžký, aby nedostali syndrom toho spasitele. A já myslím, že s tím vědomě pracujou.

Byla také na Krymu okupovaném Ruskem, kde dostala cenu za film. Cesta do těchto končin ji utvrdila v tom, že je dobře, že jsme v Evropské unii, ale i Rusy se snažila pochopit. Snažila se pochopit některá jejich traumata z minulosti, která ovlivňují to, co se děje v největší zemi světa dnes.

Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

V obecné rovině dodala, že si naši svobodu omezujeme sami tím, že si devastujeme přírodu, ve které žijeme. Nerada by si prý v této věci hrála na svatou, také létá letadlem do ciziny a je si vědoma toho, že tím naší planetě neprospívá.

„Teď vám tady nebudu předstírat, že jsem člověk zcela uvědomělej. Ale v tom je princip lidský existence, v tom, že děláme i něco, co je proti nám, vysvětlila.

Psali jsme: Babiš s Hamáčkem před mikrofony: Dusno se dalo krájet. Prezident trvá na svém Kdyby Babiš a Kalousek odešli... Michálek snil na ČT o vládě s Piráty VIDEO To nemůžu říct, to by mě zavřeli. J. X. Doležal se rozjel, i o Babišovi Nejsem nekulturní ministr. A Fajta bych odvolal znovu, zákon platí pro každého, ujistil u Soukupa Staněk

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp