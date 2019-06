Ministr Brabec málem spadl ze židle: Novináři ani nezvládnou ten audit správně přeložit z angličtiny

„Přiznám se, že když jsem si v sobotu ráno jenom zběžně prolétl předběžnou a nikým nepodepsanou verzi auditní zprávy, která se nějakou náhodou objevila v některých médiích, skoro jsem spadl ze židle,“ začal ministr.

Poslancům připomněl, že jinak je ztělesněním klidu a rozvahy, ale tentokrát se „fakt vytočil“. Nechtěl reagovat na text, kterým se budou zabývat experti a není ještě konečný. Neodpustil si ale poznámku, že už při prvním přečtení odhalil některé chyby.

Reagovat ale chtěl na některé novinářské výklady. „Pominu fakt, že někteří novináři ten text ani dobře nepřeložili z angličtiny, takže si spletli slovíčka ‚trvá‘ a ‚prosadit‘,“ dodal pro pobavení.

Jedná se o část, která rozebírala údajný střet zájmů premiéra Babiše. V této pasáži se lze dočíst, že střet zájmů spočívá v tom, že ministr Brabec, bývalý zaměstnanec chemického průmyslu (Brabec byl ředitelem chemičky Lovochemie z Babišova Agrofertu – pozn. PL), jako ministr nadržuje chemickému průmyslu, protože z něj na ministerstvo přišel.

Brabec prý na tuto úvahu zíral dost nevěřícně, protože autor auditu si nezjistil ani základní, veřejně dostupná data. K rozmetání konstrukce stačí několik čísel. V letech 2007 až 2013, před nástupem ministrů Babiše a Brabce do vlády, byla Agrofertu schválena dotační podpora v objemu přibližně 800 milionů. „A bylo to za ministrů Bursíka, v úřednické vládě hned čtyři, pan Miko, paní Bízková. Pak tam byli nějací ministři za ODS, Drobil, Chalupa, pak v úřednické vládě ministr Protivínský. 800 milionů, za těchto ministrů,“ jmenoval.

Od roku 2014 do roku 2020 byly podle Brabce Agrofertu schváleny všehovšudy dva dotační projekty (v minulém období více než 40) v hodnotě dotační podpory 86 milionů. Už to samo podle něj ukazuje, jak je to s nadržováním chemickému průmyslu a Agrofertu.

Pokud by to nestačilo, má Brabec další „petardu“. V roce 2014 už pod jeho vedením probíhala jednání o novém operačním programu Životní prostředí. V předešlém období šly prakticky všechny peníze, určené na zlepšení životního prostředí, do firem. Domácnosti nedostaly ani korunu.

„A teď si představte, že tam přišel ten Brabec z chemického průmyslu. A co ten zloduch udělal?“ ptal se ministr řečnicky. Byl to prý právě on, kdo v Bruselu prosadil, že vůbec poprvé šla většina prostředků určených na zlepšení kvality ovzduší do domácností. „Já jsem vzal tomu průmyslu desítky miliard a dal jsem je do domácností. Úžasný důkaz, jak tomu průmyslu nadržuji,“ smál se Brabec.

Zmínil kotlíkové dotace, které jsou EU oceňovány jako dobrý projekt a doporučovány ostatním.

Pak vysvětloval ještě další věci, proč závěry auditorů jdou proti logice.

Bylo to podle něj „přání otcem myšlenky“. Pokud takový přístup používá opozice nebo média, akceptuje to Brabec jako součást politiky.

„Ale pokud se něco takového objeví ve zprávě Evropské unie, tak jsem v šoku,“ rozčiloval se Brabec. Připustil, že by si měl zachovávat nadhled, ale je prý naštvaný. „Protože tady zdaleka nejde jenom o mě. Protože to hází jedovatou slinu na množství slušných a kvalifikovaných lidí, kteří na ministerstvu pracují. Lidí, jimž se podařilo zachránit desítky miliard, ohrožených špatným čerpáním za minulých vedení ministerstva, především za ministrů za ODS,“ dodal.

Jen za rok 2013 jsme kvůli těmto selháním Nečasovy administrativy vraceli do Bruselu celkem 7,5 miliardy korun.

Když nastoupilo do vlády hnutí ANO, nevracela se už nikdy ani koruna. „Protože ti lidé ten chlív vyklidili,“ zdůraznil Brabec. Zachránili tak desítky miliard.

autor: jav