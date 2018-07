Ministr obrany Metnar se dnes vyjádří k pochybnostem o své diplomové práci

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v minulých dnech za ministra postavil. Dopustil se podle něj chyby, za problém to ale nepovažuje. Řekl, že rezignaci po něm požadovat nebude. Situace je podle něj jiná než v případě ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) a ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), kteří v posledních týdnech kvůli plagiátorství rezignovali. I Babiš ještě chce počkat na analýzu práce.

Metnar v reportáži ČT nevyloučil rezignaci, pokud by se podezření z plagiátorství potvrdilo. Premiér Andrej Babiš prý nebude po ministrovi obrany Metnarovi rezignaci kvůli pochybnostem kolem jeho diplomové práce požadovat. Novinářům řekl, že s ministrem věc probral, domnívá se, že se možná dopustil chyby v citaci, ale v seznamu zdrojů použitou literaturu měl. „Není to ideální situace, ale jako problém to nevidím," konstatoval premiér. Počkat však ještě chce na analýzu Metnarovy práce.

Psali jsme: Profesorka Dvořáková, expertka na akreditace: Společnosti nezáleží na vzdělání, jenom na titulech Babiš po Metnarovi rezignaci žádat nebude. Co jsem četl, tak ta diplomka plagiát není, vzkázal Metnar učiní do konce týdne zásadní prohlášení Ministr obrany Metnar čelí podezření z plagiátorství

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab