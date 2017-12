Ministryně Schillerová nechce tajit zprávu OLAF. Dokonce kvůli urychlení odvolala úředníky z dovolené

Šéfka resortu financí Alena Schillerová pro veřejnoprávní rozhlas prohlásila, že zprávu OLAFu nechá zanalyzovat co nejrychleji. Ministerský překlad by měl spatřit světlo světa ještě před hlasováním o důvěře menšinové vládě Andreje Babiše (ANO). Ministryně to ale nespojuje se samotným hlasováním.

„Já to nespojuji se žádostí o důvěru. Já to spojuji s tím, že je to velice aktuální téma a my musíme jednat opravdu v řádech dnů. Podle zákona 106 (o svobodném přístupu k informacím, pozn. red.) máme na odpovědi 15 dnů, to znamená, že tato lhůta je nepřekročitelná, a já samozřejmě dávám deadliny významně kratší. Celá řada úředníků přerušila dovolenou, vrátila se do práce a pracuje,“ řekla ministryně ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Celé vyjádření naleznete zde.

Otázka je, které části zprávy lze zpřístupnit veřejnosti, a které už nikoli. Údajně je třeba dbát na profesní tajemství, ale také na práci českého státního zastupitelství. Mohlo by se stát, že ministerstvo zveřejní část zprávy, která může souviset s probíhajícím vyšetřováním, což by nebylo v pořádku.

„My přesně zvažujeme, jakou část té zprávy můžeme zveřejnit. Takže zvažujeme, že zveřejníme závěry a tak dále... Ale chceme mít jistotu. Tato zpráva je jedním z důkazních prostředků v trestním řízení, to znamená, že se nechceme jejím zveřejněním dopustit maření trestního stíhání,“ vysvětlila členka Babišovy vlády.

Poslanci Pirátů či Dominik Feri z TOP 09 však tlačí na ministerstvo, aby zprávu uveřejnilo co nejrychleji. Vždyť se týká českého premiéra a také nemalé finanční částky – 50 milionů korun.

Psali jsme: Erik Best poskytl nejen Babišovi návod, jak číst zprávu OLAFu Europoslanec Tomáš Zdechovský znovu vstupuje na scénu. Kvůli zprávě OLAFu Babiš se vyjádřil ke zprávě OLAFu. Stručně a jasně Poslanec Feri žádá ministerstvo o zprávu OLAF k Čapímu hnízdu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp