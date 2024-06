Mír je v českém zájmu. Europoslanec Dostál na rovinu. I o Rusku

Úvodem se Ondřej Dostál věnoval rozložení sil v Evropském parlamentu. Evropští lidovci, sociální demokraté a liberálové se v tomto týdnu, před jednáním Rady Evropské unie dohodli, že by Evropskou komisi měla dále vést Ursula von der Leyenová, evropskou diplomacii by měla mít na starosti estonská premiérka Kaja Kallasová. Šance, že se tento plán uskuteční, odhaduje europoslanec v poměru 60/40. „Byl bych nerad, pokud by se tak stalo. Pak by nejspíše pokračoval politický handl, který vynesl a drží paní Leyenovou u moci. Evropské hospodářství by patrně dál stagnovalo, protože bychom se dál vydali na válečnou stezku s Ruskem i na stezku obchodní války s Čínou,“ uvádí Dostál, že by to bylo pro evropský průmyslu devastující.

„Ursula von der Leyenová je taková Danuše Nerudová na steroidech. V podstatě člověk, kterému se nic nepovedlo, ale z nějakého důvodu ji stále tlačí dopředu. Proto si myslím, že by měli najít kohokoli jiného než ji. Pro mě je vyšetřování evropskou prokuraturou kvůli kauze nákupu vakcín Pfizergate důvodem, proč jasně budu hlasovat ,ne', a to bez ohledu na to, jestli Leyenová bude nakonec trestně postižena, nebo ne. Tu smlouvu jsem měl možnost vidět, byla sepsána strašně nevýhodně pro Evropskou unii a strašně výhodně pro Pfizer,“ dodává v Aby bylo jasno Ondřej Dostál, že bude proti znovuzvolení Leyenové, o kterou se zajímá evropská prokuratura.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. BPP



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně se přesunul k domácí politice. V úterý se na Hradě sešel prezident Petr Pavel s premiérem Petrem Fialou (ODS) a šéfem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem. Shodli se, že Ukrajinu je nutné dále všestranně podporovat, ale také vyvíjet úsilí o mírové řešení konfliktu. Největší současnou hrozbou pro Česko a Evropu je podle nich Rusko.

K tomu Ondřej Dostál poznamenal: „Jsem přesvědčen, že nás čeká multipolární svět, ve kterém skončí dominance Spojených státu a konflikty na Ukrajině, v Izraeli, potenciálně na Tchaj-wanu jsou pouze projevy této transformace. V zájmu nás jako Evropanů je, aby se odehrála co možná mírovou cestou. A pokud ne, tak abychom do toho alespoň nebyli zatažení a neutrpěli tak válečné a ekonomické škody. Je otázka, jestli naši politici vyjadřují podporu Ukrajině nebo Zelenského režimu, což nejsou tytéž věci.

Také se obávám, že se Spojené státy, nejpozději po volbách, z tohoto konfliktu stáhnou. Ale selhavší zahraniční politika zejména Spojených státu a Velké Británie bude něčím, za co budeme platit dluhy a čeho tíži poneseme my jako Evropská unie. Respektive toto je ten plán, kvůli kterému se prosazuje Leyenová a Kallasová.

Nedomnívám se, že by pro nás Rusko představovalo hrozbu ve smyslu, že by se vydalo do srdce Evropy. Z tohoto hlediska je v zájmu České republiky obnovení míru a obnovení hospodářských vztahů se zeměmi BRICS,“ poukazuje europoslanec Ondřej Dostál.

„Posílily ale strany, které jsou pro suverenitu a už není možné je udržet v ohrádce. Otázka je, jestli budou mít dost rozumu, aby v Evropském parlamentu utvořily frakci dost silnou, která otočí kormidlem evropské politiky. Právě to je důvod, proč se teď intenzivně vyjednává na poslední chvíli, zda taková frakce vznikne,“ podotýká Ondřej Dostál.

Stranou nezůstaly ani kontroverze řeporyjského starosta Pavla Novotného z ODS. Ten po svých výrocích na adresu hudebního skladatele Felixe Slováčka a jeho rodiny také vulgárně napadl rodinu šéfky KSČM Kateřiny Konečné. Dostál dříve avizoval, že v této souvislosti podnikne proti Novotnému, který je nyní v podmínce, právní kroky: „Je pravdou, že Pavel Novotný je v podmínce a to je právě předmětem mého právního postupu. Spojil jsem se s advokátem z Řeporyjí, který už nyní vede hned několik podobných sporů za běžné lidi z Řeporyjí, do kterých se pan starosta Novotný navážel a které urážel. Spojili jsme síly. Dostat Novotného na konkrétní trestný čin není úplně snadné, protože v našem trestním právu je určitá mezera, kdy bychom to těžko dostávali pod trestné činy z nenávisti.

Mnohem jednodušší cesta je dostat pana pachatele na přestupek proti občanskému soužití, který by sám o sobě vedl k pouhé pokutě. Ale protože pan Novotný je již v podmínce, tak právě postih za přestupek by měl vést - pokud by trestní právo fungovalo tak, jak má - v přeměnu jeho stávající podmínky na nepodmíněný trest, lidově řečeno na basu,“ přibližuje Dostál svou strategii.