Míra Bosák prozřel. Proč vyhnali Djokoviće. Hejma naštve mnohé

Ve včerejším dílu své Hejma show se komentátor věnoval sportu. Konkrétně olympiádě v Číně a kdo na ni nepojede a kritizuje ji. Zazněla dvě jména, Markéta Pekarová Adamová a Jaromír Bosák. „Já jsem si na chviličku představil to zděšení v Pekingu, když se to dozvěděli, ale myslím, že už se s tím srovnali a začínají s tím umět žít,“ komentoval Hejma, jak předsedkyně Sněmovny prohlásila, že do Číny nepojede. U Bosáka ho zase překvapilo, že brojí proti tomu, že ve sportu „jde o prachy“. Pár slov ztratil také k tomu, co o Novaku Djokovićovi zaznělo na ČT.

„Já jsem si na chviličku představil to zděšení v Pekingu, když se to dozvěděli, ale myslím, že už se s tím srovnali a začínají s tím umět žít,“ poznamenal ironicky s tím, že podobných lidí je víc. Ale situace by mohla být horší, olympiáda by mohla být bojkotována. Zatím se jedná pouze o diplomatický bojkot, horší by dle Hejmy byl ten sportovní, kdy by nepřijeli sportovci. „Tam se kazí ten charakter těch her a ta soutěž ztrácí smysl. To jsme zažili dvakrát, v Moskvě v důsledku války v Afghánistánu a potom recipročně Rusové bojkotovali olympiádu v Americe,“ připomenul.

Ale zaznamenává nový trend, tedy myšlenku, že by olympiáda neměla být. A to od sportovního komentátora Jaromíra Bosáka v rozhovoru na ČRo. „Usoudil, že olympiáda už je přežitá, že to je všechno špatně, dostalo se to do situace, kdy to nedává žádnej smysl,“ popsal jeho slova. „Já bych se vyjádřil úplně stejně jak o Rusku, tak teď o Číně o olympijských hrách, stejně tak o Kataru – o mistrovství světa ve fotbale. Tyhle země si velké akce kupují v rámci marketingu, v rámci sebeuznání na mapě světa. Já si myslím, že to je špatně,“ řekl Bosák konkrétně a měl podezření, že tyto země uplácí ty, kdo rozhodují o místu konání her.

Hejma soudí, že tímto se Bosák zařadil do řad „statečných obhájců práv čínských Ujgurů“. „Stal se uvědomělým a určitě zaznamenal patřičné politické body na patřičných místech,“ zhodnotil výstup sportovního komentátora. Ale Bosák šel prý dál a dle Hejmy zahrál až na „soudružskou notečku“, když naznačil, že sportu vládnou peníze.

„Což je pravda a skutečnost, ale myslel jsem, že tohle už je vyřešený, že jsou jen dvě možnosti. Že tam buď nebudou prachy žádný nebo úplně všechny. Že v tomhle světě zkrátka žijeme, že už to jinak nebude. Ale Míra (Bosák) je, zdá se, předvojem nějakého myšlenkového hnutí, které si myslí, že sportu vládnou prachy a že je to špatně. Míra dokonce kritizuje, že se ty mistrovství a olympiády konají v zemích, které si to nezaslouží, kde by se to konat nemělo, vesměs v zemích, kde se porušují lidská práva,“ pokračoval Hejma a řekl, že na Bosákova slova jen zíral.

Ani Bosák do Číny nepojede. „Jestli ho tam Česká televize neposlala nebo jestli mu nedali vízum, to nám tam nesdělil. Takže nebude další knížka, což je škoda,“ konstatoval Hejma a dodal, že je rád, že do Číny odjede alespoň Ester Ledecká.

V rámci tématu sportu zabrousil Hejma i k Australian Open a tenistovi Novaku Djokovićovi. Připomenul, že byl nakonec deportován kvůli „veřejnému zájmu“, dle Hejmy tedy aby nebyly „bouře odmítačů očkování“. Tamní premiér má totiž před volbami a zřejmě si udělal průzkum, který řekl, že sportovní událost bude lepší bez Djokoviće, míní komentátor. „Ohnul zákon, ohnul morálku a Novaka nechal deportovat,“ zhodnotil zkrátce postup australské vlády.

Přitom ruský tenista Rublev přijel do Austrálie údajně covid pozitivní. Ale byl očkován a covid vyležel v hotelu, říká Hejma. „Ukazuje se i z jiných informačních zdrojů, že prostě na tom turnaji je spousta covid pozitivních lidí,“ řekl Hejma a odvolal se na tvrzení tenistky Báry Krejčíkové, že na turnaji nejsou žádné oficiální PCR testy. A Krejčíková, která se nechce nakazit, to řeší tím, že chodí jen na pokoj a na kurt. Stejnou výjimku jako Djoković prý dostalo 20 lidí. Ale jejich jména nejsou známa.

Hejma má za to, že z Djokoviće potřebovali v Austrálii udělat padoucha, aby bylo možné ho deportovat a světová veřejnost jeho deportaci skousla. Ale tato kampaň se rozšířila po světě a zasáhla i Českou televizi, doplnil. Mínil tím rozhovor Jany Peroutkové s tenisovou legendou Janem Kodešem.

„Předpokládala asi, že Kodeš bude hrát tu stejnou notečku jako ostatní, Bára Strýcová a další. Kteří z pochopitelných důvodů drží basu s tím rozhodnutím a celým tenisem, nechtějí dělat problémy, a tak to nějak všechno odkývali. Ale Jan Kodeš, který má své za sebou a nemusí nikomu podlézat, tak to řekl na rovinu, asi jako já tady. A redaktorka Peroutková byla najednou celá zmatená,“ připomenul Hejma a dodal, že Peroutková pak zmínila slova o „arogantním blbečkovi“.

„Honza Kodeš ji poslal do patřičných mezí. A já si uvědomil, že ta nenávistná kampaň se dostala i do České televize – úplně bezdůvodně. A říkal jsem si, jo děvče, když někdo umí říct o nejlepším tenistovi na světě, o člověku, který nikomu neublížil, investuje miliony do charity a mladé generace, když někdo umí říct, že je arogantní blbeček, tak je sám arogantní blbeček,“ zhodnotil tento výstup na ČT.

