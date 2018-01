Místo jasných názorů bude Drahoš v debatách stahovat králíka, neudržel se Ovčáček

Druhé kolo prezidentské volby – Zeman a Drahoš – se pomalu blíží a všichni jsou velmi zvědaví, jak dopadnou jejich televizní duely. Jasné názory nečekejte, Drahoš nabízí stahování králíka, cvičení a zpěv, rýpl si na svém twitterovém účtu do Jiřího Drahoše mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který tak narážel na nedávnou činnost finalisty v rámci předvolební kampaně.

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš totiž v rámci své kampaně vyrazil i do míst, kde měl na programu především krávy, koně, venkovskou hospodu nebo stahování králíka. Pozvání do jižních Čech přijal od Asociace soukromého zemědělství, která na svých stránkách informovala o tom, že na farmě v Rančicích si pro něj připravili nečekanou „zkoušku ze selského života“, a to stahování králíka. I když se ze začátku Jiří Drahoš zdráhal, tak se se svým úkolem téměř profesionálně vypořádal, králíka během pár minut stáhl a rozporcoval.

já jenom doufám, že to co stahuje není veverka ????????pic.twitter.com/KRNguY4RCj — Veverkolog ?? (@veverkolog) 19. ledna 2018

A na to konto mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček reagoval, že nyní má ještě větší jasno v tom, jak asi budou diskuse prezidentských kandidátů tváří v tvář vypadat. „Jasné názory a jejich obhajobu v debatách nečekejte. Místo toho nabízí cvičení, stahování králíka a zpívání,“ rýpl si do Drahoše na svém Twitteru Ovčáček.

