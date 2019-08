Mládež jde za Gretou? Ne. Švýcarští mladí sepsali švédské hvězdě zdrcující odpověď

Před časem média informovala o ekologickém summitu ve švýcarském Lausanne, kterého se zúčastnila i proslavená švédská aktivistka Greta Thunbergová. Právě do ní se pustil na svém blogu historik Ivo Cerman. Připomenul, že ve Švýcarsku už se proti Gretě a jejím „prázdným frázím a banalitám“ ozvali. A kopl si také do jejího cestování.

Jednak upozorňuje na to, že tento summit ani v samotném Švýcarsku nebyl bez odezvy. Vyjádřila se totiž mládežnická odnož strany SVP (Švýcarská lidová strana). SVP je momentálně nejsilnější stranou v dolní komoře švýcarského parlamentu. Cerman dodává, že proti summitu se v komentářích ozvali již v několika zemích, například ve Švédsku, Francii či v Čechách. Ale že toto prohlášení je klíčové, protože „si dosud žádní evropští politici nedovolili vydat proti Svaté Gretě a jejím podporovatelům veřejné programové prohlášení". „Všechny tyto kritické komentáře, pokud jsem měl možnost soudit, se soustředily na to, že je jen nastrčená figurka, a kritizovaly celé divadlo jako případ manipulace s dítětem. Švýcarské prohlášení jde jiným směrem. Stejně jako já si oni všimli výzev ke ‚změně systému' a kritizují tuto snahu o utopistické přebudování společnosti," tvrdí Cerman.

A přidává přeložený text prohlášení mladých konzervativních Švýcarů. „Pod neškodně znějícím názvem ‚Smile for Future‘ se od 5. srpna koná (v Lausanne) kongres tvrdého jádra mladých socialistů z celé Evropy, kteří se maskují jako klimatičtí aktivisté. To vše se děje pod zástěrkou boje proti ‚Climate Change‘ (klimatické změně), avšak místo opatření proti změně klimatu zde jsou slyšet hlavně velmi nebezpečná hesla o ‚System Change‘ (změně systému).

JSVP požaduje, aby se konečně začala kriticky hodnotit socialistická síť, která stojí za Gretou Thunbergovou, a to kvůli její populistické rétorice, krajně nebezpečným požadavkům a strachu, který šíří ve svých demagogických projevech.

Kongres bude uveden samotnou Gretou Thunbergovou, která bude celý týden přítomná na kongresu i na demonstraci. Přitom bude opět pronášet prázdné fráze a banality, které ignorují komplexitu hospodářství a společnosti, a nejsou tudíž nic jiného než laciný ekopopulismus. Uniformní a nekritické zpravodajství, které o Thunbergové a tomto kongresu přinášejí po týdny média, je důkazem jejich ubohosti. Požadavky, které chtějí stávkující za klima, totiž nejsou uskutečnitelné a ani obyvatelstvo by je nepřijalo. Také se vědomě přehlížejí podstatné aspekty. Stávkující za klima i Greta Thunbergová mluví třeba neustále o ‚klimatické spravedlnosti‘, což mimo jiné znamená i neomezenou migraci. Údajně zlý Západ má prý totiž vinu za bídu ostatních částí Země. Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Aktivisté za klima ovšem zapomínají, že právě migrace povede k tomu, že Švýcarsko nedosáhne svých klimatických cílů. Hodnotí se totiž celé národní hospodářství,nejen emise CO2 na obyvatele. Kvůli přistěhovalectví jsou naše snahy z větší části obráceny vniveč. K tomu přidejme, že ve Švýcarsku vyprodukuje jeden člověk více CO2, než kdyby zůstal v Africe. Greta Thunbergová a její stoupenci zapomínají také, že daně a zákazy žádné inovace nevytvoří. Povedou spíš k tomu, že odsud odejdou podniky, které inovace mohou vytvořit a financovat a my kvůli tomu ztratíme náš pokrok i blahobyt. Ve své naivitě a neznalosti se tito lidé chystají zničit celá národní hospodářství, a to v mylné víře, že se tím dá zachránit klima.

JSVP žádá naléhavě pracovníky médií, aby kriticky osvětlili nelidskou ideologii, která se skrývá za kongresem ‚Smile for Future‘ ve Švýcarsku. K tomu jsme poskytli materiál zde a také v našem posledním tiskovém prohlášení ‚Radši Kréta než Greta‘.“

A Cerman k tomu dodává, že o konferenci v Lausanne informovala propagandisticky i ČT. A vyzývá, aby lidé psali ombudsmanovi ČT.

A proti Gretě Thunbergové se Cerman ozval ještě jednou. Zabývá se protesty v Hambašském lese, kterých se aktivistka účastnila. A tím, jak se na ně dostala.

„Uvážíme-li, že z Lausanne mohla Greta vyrazit v sobotu 10. 8. a v lese hovořila už 13. 8., dojde nám, že si musela vypomoci neekologickými dopravními prostředky. Ale moment, teď se dívám, že tam byla ještě dřív! Už 10. 8.! Das nenne ich eine erstaunliche Schnelligkeit! (To je úžasná rychlost – pozn. red.) Trasu dlouhou přinejmenším 575 km by musela dle maps.google jít pěšky asi 120 hodin – bez přestávky. Musela by jít 5 dní bez přestávky, pokud k tomu přidáme odpočinek, trvalo by to o pár dní déle. Na kole 40 hodin, tj. dva dny. Zastavil jsem se u toho, protože na dopravě je už teď vidět očividné pokrytectví těchto kosmopolitních věrozvěstů nového ekologického světa stejně jako dvojí metr médií, která na to nepoukazují. Napomáhají tím představě, že tyto přehnané plány jsou uskutečnitelné,“ vysvětluje historik a dodává, že už na konferenci v Katovicích se ona i její věrozvěsti dostávali normální technickou dopravou.

„Přesto tam kázali a zakazovali, jako by tam skočili časoprostorem. Teď, když média přinášejí přesné informace o datumech veřejných vystoupení zázračné vizionářky, už není pochyb o tom, že předstírání ‚zázračného přemisťování‘ je podvod. Za letošní půlrok toho projezdila – i se svým týmem – tolik, že zatížila přírodu mnohem víc než běžní lidé, kteří cestování potřebují párkrát za rok k práci a kterým to chce zakazovat. Možná jezdí všude elektromobilem, ani ten ovšem není bez zátěže pro přírodu. Zejména potřebuje elektřinu,“ říká Cerman. Fotogalerie: - Polední zastávka Nočních vlků

Právě příroda a elektřina se řeší v Hambašském lese. Tuto památku prý devastuje ekologické opatření zavedené německou vládou po tragédii v japonské Fukušimě. Rozhodnutí zbavit se jaderných elektráren zvýšilo spotřebu elektřiny z tepelných elektráren. „Proto se rozšířila povrchová těžba hnědého uhlí, která zasáhla Hambašský les. Řešení ‚bojovníků‘ je prosté: víc demonstrací, víc zákazů, víc zavřených elektráren. Takhle se to dělá. Když to nejde silou, půjde to větší silou. V Hambašském lese probíhají, nevím, jak dlouho, demonstrace, které požadují okamžité zavření jaderných i tepelných elektráren. Vždyť to řešení je tak jednoduché! Proč to ostatní nechápou?“ rozčiluje se hraně historik.

A na závěr dodává: „A tuto logiku přišla podpořit také slavná švédská podvodnice a její cirkus. RWE musí okamžitě ukončit těžbu v lese. A je to. Německo schytalo také ostrou kritiku. Tepelné elektrárny na uhlí musí zavřít dřív, než se naplánovalo. Uhlí musí skončit okamžitě. OKAMŽITĚ. Kdyby RWE nebo německá vláda neposlouchala, má nastoupit ‚občanská neposlušnost‘. A pro jistotu na 20. a 27. 9. vyhlásila v Německu veřejné protesty.

K tomu se ozvala policie, zaměstnanci RWE i Michael Mertens z policejních odborů. V Hambašském lese prý nejde o nenásilné občanské protesty. Na zaměstnance RWE i na policisty hází aktivisté zapálené Molotovovy koktejly, střílí na ně z praku, hází na ně kameny a ničí jim majetek. Na akcích se podle nich podílí extrémní levice. Já jen dodávám, že protesty v Hambašském lese organizuje Aktionsbündnis Ende Gelände a do lesa za Gretou přišla i organizátorka pátečních Fridays Luisa Neubauer. Je dobré mít o těch lidech informace.“

