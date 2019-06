Mladý Polívka srší nenávistí a idiocií. S Mádlem káží vodu a pijí nejlepší šampaňské. Ať se poptají doma tátů, co jsou dotace a tunelování, radí Tomáš Vyoral

Blíží se obří protibabišovská demonstrace na pražské Letné. Jak podle vás skončí? Přežije vláda? A co říkáte na hrozbu Jana Hamáčka, že pokud bude do Rady ČT zvolen kandidát SPD Michal Semín, vláda padne?

Řada demonstrantů se rozněžní tím, že dělají druhý 17. listopad, na což ostatně i Letná odkazuje, byť jsou naopak na straně systému, a tedy asi jako by v roce 1989 tajtrlíkovali ve prospěch socialismu. Takže za většinové podpory médií, v čele s PR agenturou Bambilionu chvilek proti demokracii, kterou je z našich kapes placená veřejnoprávní České televize, za podpory řady uvědomělých politiků budou sami sebe mít za hrdiny.

Stále stejné mluvící hlavy, mimochodem rovněž obchodníci se strachem, jim z podia budou deklamovat prefabrikované fráze o ztrátě demokracie a finančních újmách ČR. Zajímavé, že třeba minulý týden Krajským soudem v Hradci Králové potvrzený restituční nárok německého rodu Walderode v hodnotě tří miliard od ČR, který de facto bezprecedentně prolamuje Benešovy dekrety a může být šíleným precedentem do budoucna, Bambilion chvilek nechává klidným. Je to pro ně očividně vyšší dívčí.

Po velké demonstraci na Václavském náměstí se opět konaly i menší, regionální demonstrace. Ty svou přítomností často zaštítili známí lidé z kulturní sféry, kteří nešli daleko pro ostrá slova. „Ty svině nás chtějí rozdělit,“ řekl na jedné z nich syn Bolka Polívky Vladimír. Uvedl také, že až bude dav nespokojených dost velký, tak se „naserem a půjdem na Hrad“. Herec a režisér Jiří Mádl pro změnu na jiné demonstraci označil demonstranty za hrdiny a vyzval k odstranění Babiše se Zemanem, kteří podle něj zneužívají slabší a hloupější spoluobčany. Je podle vás taková rétorika v pořádku?

Víte syn Bolka Polívky a Jiří Mádl jsou typickými příklady těch, kteří káží vodu a pijí nejlepší šampaňské. Vulgární výrazy Miloše Zemana, které občas zazní, mají většinou evidentně svůj pádný důvod. Tím je neomlouvám, ale většinou rozumím tomu, proč zazněly. Mluva mladého Polívky je jen naprostou idiocií nevyspělého rádoby intelektuála, který se jistě zaklíná pravdou, láskou a slušností – jak jsem ostatně říkal výše – ale nenávistí jenom srší.

Vzhledem k tomu, jak se pohoršují nad machinacemi Andreje Babiše, bych doporučil oběma pánům, aby se trochu pozeptali doma. Mladému Polívkovi svého táty, jak to bylo s dotacemi na jeho farmičku, a Jiřímu Mádlovi zase svého táty a strýce, kteří byli před devíti lety odsouzeni za tunelování Prachatic. Nebo u lepších a uvědomělých lidí se tohle nepočítá? Děti nemůžou za své rodiče, ale pakliže se pasují do rolí posledních spravedlivých, tak ať si nejdřív zametou před vlastním prahem a nevtělují se do rolí samozvaných mesiášů.

Poslanec Jaroslav Foldyna se dostal do konfliktu v Lidicích, kde spolu s motorkáři z gangu Noční vlci chtěl položit kytky na památník obětí nacistických zločinů. Filip Petlička, který má na starost vnější vztahy Památníku Lidice, jim ale v položení květin přímo na místo zamezil, protože na stuhách byly nápisy v azbuce. Motorkáři nakonec ustoupili a položili květiny o kus dál. Je takový zákrok nutný? A je vhodný?

Nechápu, proč kdokoliv brání komukoliv uctít květinami jakoukoliv památku. Byť by šlo o populistický či propagandistický krok. Co jiného taky ve většině případů dělají naši i jiní politici?

Položí věnec, udělají PR fotku na sociální sítě a rozhovor do médií. Ale tuto privatizaci svátečních a památných míst do rukou určité skupiny lidí, bohužel, vidíme čím dál častěji. Stačí vzpomenout na vyhozené květiny Andreje Babiše, který je navíc byl nucen položit v noci, do koše holandským aktivistou a kamarádem parlamentního striptéra Marka Hilšera – nyní liberálně demokratického senátora. Památku má právo uctít kdokoliv. Troufám si říci, že kdyby tam přišla Angela Merkelová nebo někdo ze sudetoněmeckého landsmanšaftu, pan Petlička bude poklonkovat, až si bude lízat špičky u bot.

Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty vyjel do USA, kde mluvil i o prezidentu Miloši Zemanovi coby o případové studii toho, jak si Rusové krok za krokem vytvořili plnohodnotnou loutku. Jak se na závěry analytika Jandy díváte?

Dehonestovat prezidenta vlastní země v Kongresu u údajných spojenců (byť jsme spíše v pozici vazalů), je chucpe. Echt od člověka, který bez jakékoliv tíživé životní situace byl ochoten svolit k natáčení porna s homosexuální tématikou za „jeden nebo dva tisíce“. Upozorňuji korun! Co je asi tak schopen dělat za jeden nebo dva tisíce dolarů? Sic je fajn mít děvečku pro všechno za pár šupů, tak být jeho chlebodárcem, docela bych se bál, že mi ho někdo přeplatí.

Jak hodnotit nedávnou zkušenost amerických vojsk s D1? Mohli si Američané za celý problém sami svou arogancí, když nejeli po železnici? Nebo je ostudná naše infrastruktura?

Naše dálnice je ostudná, o tom žádná. Jezdím na ní z Prahy směrem na Zlín pravidelně a musím říct, že tohle se jen tak nevidí. Ale byť by chtěli demonstrovat sílu, tak debilita plánovačů NATO a našich úřadů je do nebe volající. Protože vyslat na naši dálnici, ještě v několika místech zúženou, ve všední den dopoledne vojenskou techniku jedoucí traktorovou rychlostí je hodno antinobelisty. Jak tento stav komentovali „smějící se bestie“, tak Ťokův průsmyk neprojeli, ženisté z ŘSD je eliminovali už u Humpolce nebo jim tuto nejsnazší cestu vnukli Putinovi hackeři.

Analytik Jakub Janda řekl, že jako spojenci jsme selhali, protože oni nás tím zkoušeli, jestli v případě konfliktu na východní hranici NATO budou moci přes nás přejet? Co k tomu říci?

Nechci být sprostý jako běžný lepší člověk a k Jakubu Jandovi neznám asi žádné slušné synonymum, takže bych tuto otázku nechal ležet. Budiž mu jeho prodejnost lehká.

Internetem prolétlo nejnovější číslo Mateřidoušky, kde je pro děti přichystán velký článek o činech šestnáctileté klimatické aktivistky Grety Thunbergové, která kvůli protestům nechodí do školy, vynechá mj. celý jeden rok studia, aby mohla efektivněji demonstrovat. Děti se také dozvědí o nominaci na Nobelovu cenu a o tom, že jde Greta příkladem celé planetě. Časopis je určen pro děti od 6 do 9 let. Je vhodné podávat jim takovéto informace? Jde o aktivismus?

Autistka Greta je dokonalý příklad žádoucně uvažující a protežované mediálně politické „hvězdy“. Politikum. Je smutné, že dětský časopis cpe školáčkům do hlavy politiku. Ale ne, není to smutné, je to naprosto neprofesionální a nechutné. Rudé právo hadra. Problematika globálního oteplování je natolik specifická a politická, že je nepřípustné ji cpát zjednodušeně a veskrze pozitivně do dětských hlav. Ochrana přírody je věc jiná, ale o tom nemá mladá švédská záškolačka ani páru. A soudruzi z Mateřídoušky indoktrinují malé děti, nic jiného. Pokud jim to dělá dobře, nebo z toho mají bonusy, dobře jim tak.

Probíhá podle vás v poslední době jakási indoktrinace dětí?

Samozřejmě, že probíhá. Nejčerstvěji Mateřídouška. ČT Déčko se činí pravidelně. V dětských zprávičkách jede palestinsko-izraelský konflikt reprodukovaný ve prospěch Palestinců. Ačkoliv této tématice nerozumí ani drtivá většina dospělých. Do toho nám pan Donutil na ČT povídá Pravdivý příběh o Sněhurce, která měla jednu vadu – pleť bílou jako mléko. „Ústřední výbor“ apolitických skautů zase lobbuje za Evropskou unii a migranty. A tak dále a tak dále.

Miroslav Kalousek označil exprezidenta Václava Klause v den jeho narozenin za ruského agenta. Mluvčí IVK Petr Macinka na to konto uvedl, že by Miroslav Kalousek měl dodržovat pitný režim. Jde o další projev zhrubnutí české politické kultury? A jak si vysvětlujete, že Kalousek zčistajasna vypustí do éteru tak ostrý výrok?

Možná pan Kalousek potřebuje pozornost. Jeho TOPka na tom není moc dobře. Navíc Fialova ODS je po vykopnutí mladšího Klause prakticky na stejné úrovni a ještě se zavedenějším jménem. Ale stejně mi tohle prohlášení na úrovni Jakuba Jandy přijde na Miroslava Kalouska dost pod úroveň. Je možné, že měl trochu veselejší náladu. To pak taky na Facebooku střílím ostřejšími než obvykle.

Úterní vzpomínkovou akci k 77. výročí statečného boje českých parašutistů proti nacistické přesile provází pachuť sporů. Oficiálního aktu se totiž neúčastnil pražský primátor Zdeněk Hřib, ani nikdo jiný z vedení města Prahy, což se podle Alexandry Udženije z ODS za posledních 20 let nikdy nestalo. Prý nebyl poslán ani věnec. Zdeněk Hřib se brání tím, že na akci nebyl pozván, navíc se prý nechtěl účastnit akce pořádané kontroverzním ČSBS v čele s plukovníkem Vodičkou. Ten však akci vůbec nepořádal. V čase piety se Hřib podle fotografií na Facebooku fotil se sbíječkou u plánované trasy metra D a k památníku hrdinů se dostavil sám v 19 hodin večer již poté, co jej uživatelé internetu začali kritizovat. Jak celou událost vnímáte?

Vnímám to tak, že Zdeněk je ještě větším atomovým hřibem, než jsme čekali. Nevím, kdo ho taká za šňůrky, ale takového diletanta aby člověk pohledal. Bylo by to na delší rozbor, ale stačí mrknout na jeho vskutku trapné výmluvy na sociálních sítích. Nevím, v kterých pirátských vodách loví, ale ve vodách selského rozumu to rozhodně nebude.

autor: Marek Korejs