Mladý migrant z Afghánistánu se zbláznil a toto se stalo, když po něm střelila rakouská policie

Do Evropy přišly od začátku migrační krize v roce 2015 desítky tisíc nezletilých migrantů, kteří v drtivé většině případů získali v Německu, Švédsku, Rakousku a dalších západoevropských zemích azyl. Jedním z nich byl také údajně sedmnáctiletý Afgánec, který požádal v Rakousku o azyl loni v červnu. Jeho žádost ještě nebyla vyřízena a svojí eskapádou z pondělního večera si afghánský migrant úřady rozhodně příliš nenaklonil.

Jak uvádí Kronen Zeitung, mladý Afghánec z neznámých příčin ohrožoval své spolubydlící a zaměstnance uprchlického centra nožem. Až doposud se přitom vážnější konflikty ubytovacímu zařízení pro mladé migranty v Sankt Johann am Pongau vyhýbaly. Obyvatelé města, vzdáleného asi šedesát kilometrů od Salzburgu, jsou šokováni a to samé lze říci také o zaměstnancích samotného uprchlického centra.

Když nebyli agresivního Afghánce sami schopni zpacifikovat, přivolali policisty. Ale příchod mužů zákona běsnícího migranta nezastavil. Dál se oháněl nožem a ohrožoval své okolí. Stále s nožem v roce se dokonce vydal proti policii, které se jej nepodařilo odradit od dalších útoků ani pomocí pepřového spreje. Policisté byli nakonec nuceni na mladíka vypálit ze služební zbraně. Střela jej sice nezasáhla, ale přesto málem vyústila v jeho usmrcení.

Afghánec po prvním výstřelu sice zanechal ohrožování policistů a dalších lidí v okolí, ale nůž obrátil proti sobe. Zasadil si několik bodných ran do oblasti kolem žaludku a poté se zhroutil do kaluže krve. Policisté mu okamžitě poskytli první pomoc a odvezli jej do nemocnice. Poté vyšetřovatelé prohlédli jeho pokoj v uprchlickém centru, aby našli případné důkazy, které Afghánce vedly k jeho chování.

Vedení uprchlického centra ani jeho spolubydlící zatím vyšetřovatelům nebyli schopní poskytnout jakékoli zdůvodnění, které by mohlo do celého případu vnést více světla. Zatím je jisté, že si Afghánec příští týdny poleží v nemocnici a úřady se budou i nadále zabývat jeho žádostí o azyl. Možná se, jako tomu bylo v těchto případech již mnohokrát, zjistí, že údajně sedmnáctiletý Afghánec je ve skutečnosti starší a lhaním o svém věku chtěl pouze uspět v azylovém řízení.

Psali jsme: Z Vídně je přistěhovalecké město. Za posledních sedm let se přistěhovalo sedminásobně víc cizinců než Rakušanů A je to: 40 procent trestných činů páchají cizinci. Kterých je celkem 7 procent, zjistilo Rakousko Patnáctiletá dívka byla brutálně znásilněna migranty. Po osmi měsících od děsivé zkušenosti stále trpí Neziskovky v Rakousku dělají problémy. Odmítnutým žadatelům o azyl platí advokáty



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro