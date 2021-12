Mlčte, lidi tomu nerozumí, spílal Kubek Beranovi. A měl ostudu

V XTV se střetl epidemiolog Jiří Beran a prezident ČLK Milan Kubek, který na něj zaútočil, že zasévá neklid a pochybnosti, a tím páchá zlo. „To, co vy říkáte, patří do uzavřené debaty odborníků. A ne to vykládat takhle národu, veřejně, lidem, kteří si na to nemohou udělat jakýkoliv názor,“ mínil o Beranových výhradách k očkování těch, kdo již covid prodělali. Kubek si také stěžoval, že Beran nemá pokoru k vědeckým autoritám, které sám respektuje. „Sám nejsem odborník,“ přiznal Kubek. „To určitě nejste,“ řekl mu Beran.

Milan Kubek ovšem optimistou není, podle něho vláda přehodí zodpovědnost za řešení covidu na zdravotnictví a preventivní opatření jsou zanedbávána. A argumentoval, že počet zemřelých koreluje s tím, jak je daná země proočkovaná; také tvrdil, že zbrždění nárůstu počtu hospitalizovaných je způsobeno tím, že se začalo očkovat třetí dávkou vakcíny. Doplnil, že ti, kdo s covidem v nemocnici leží delší dobu, už administrativně nejsou covid pozitivní, ale stále jsou hospitalizováni, jejich počet pak odhadl na 20 % z počtu s covidem hospitalizovaných. Tedy se situace zlepšuje mnohem pomaleji, než se na první pohled zdá.

Moderátor se dotkl Kubkova vzorného chování ohledně nošení respirátoru a prezident ČLK uznal, že vzhledem k tomu, že jsou zřejmě všichni účastníci diskuse třikrát očkováni, tak by ho mít nemusel. „Já tu ochranu v těch vnitřních prostorách nosím proto, abych lidem ukázal, že je dobré udělat vždycky něco navíc, co můžu udělat. A jako výraz určité ohleduplnosti vůči ostatním. Kdybychom se tak všichni chovali, tak bychom na tom byli lépe, ale to bychom asi museli žít v ideálním světě,“ vysvětlil. Ale protože svět ideální není, tak prý musí být nastavena pravidla a vyžadováno jejich dodržování. Nedodržování pravidel pak dle Kubka demoralizuje slušné lidi. „Výsledkem je totální anarchie, které někteří hlupáci říkají svoboda,“ dodal.

„Já asi patřím k těm hlupákům, já si myslím, že je lepší inhalovat běžný vzduch ve vnějším prostoru,“ uvedl Beran a dodal, že roušku či respirátor si nasazuje např. v metru. Upozornil, že vláda v minulosti přikazovala, aby lidé měli roušku i při běhání v lese. „To hluboké dýchání vede k tomu, že se ztlušťuje vrstva hlenu s nespecifickými působky na těch dýchacích cestách, a to samozřejmě velmi výrazně snižuje množství viru, který se dostane přes tuto vrstvu k těm vnímavým buňkám. Já osobně, kde to jde, tak tu roušku ani respirátor nepoužívám. Snažím se zhluboka dýchat, sportovat, abych si ty dýchací cesty posílil,“ vysvětlil epidemiolog.

Beran také zmínil výzkumy s různými typy respiračních virů a řekl, že lidé začínají být infekční tehdy, když se u nich ukážou první příznaky. „Nejtypičtějším příznakem je kašel a horečka nebo rýma,“ řekl a dodal, že typicky bývají lidé pozitivní po dobu pěti dní. I pak jsou PCR pozitivní, ale už nejsou nakažliví. Tedy že testování by se mělo soustředit na ty, kdo mají příznaky. „Ti lidé, kteří nemají příznaky, tak je podle mne naprosto zbytečné je testovat,“ míní. Doplnil, že miliardy, které se vynaloží na testování zdravých lidí, by mohly jít na platy zdravotníků a lékařů.

Kubek nesouhlasil, pak prý budou všichni překvapení, když bude nápor v nemocnicích a senioři budou umírat doma, protože nikdo nebude vědět, jaký je stav epidemie. Chránit rizikovou populaci je prý v praxi neproveditelné a i „děravé síto“ testování je lepší než žádné.

„Na jaře se ukázalo, že když se dohledá, koho ti pozitivně testovaní nakazili, je to daleko menší počet, než je počet testovaných. Čili to reprodukční číslo, které se nám pořád ukazuje, bylo něco mezi 0,3 a 0,4, čili od těch, kteří byli pozitivně testováni a neměli příznaky, tak vlastně ta epidemie jakoby vyhasínala...“ namítal Beran, ale Kubek mu skočil do řeči, aby se epidemiolog nedobral k „bludným závěrům“, což Beran okomentoval, že si nemyslí, že by měl bludné závěry. Kubek nicméně prohlásil, že to bylo tím, že lidé nehlásili kontakty. Beran vysvětlil, že má na mysli děti, tedy že přenos z asymptomatických dětí na rodiče byl velmi těžký, tedy přenos z asymptomatických lidí na ostatní je méně pravděpodobný.

Prezident ČLK pak mínil, že mu Beran nahrál a vyzýval novou vládu, aby „neplýtvala penězi“ na proplácení PCR testů a nepovolovala neočkovaným vstup do zařízení na jejich základě, protože to pak lidi motivuje k očkování. Kubek prosazoval očkování pro všechny od 18 let, Beran doporučoval soustředit se na očkování rizikové skupiny, očkování mladých a dětí podle něho nic nezmění. Ale Kubek neuznával žádné argumenty proti očkování, prý jsou vakcíny dostupné a bezpečné a vhodné pro každého. Brojil například proti uznávání protilátek, poukázal na to, že z evropských zemí je uznává jen Švýcarsko.

Epidemiolog zmínil preprint studie z Česka, podle které má člověk, který nemoc prodělal, imunitu dlouhodobou, trvá například i 18 měsíců, zatímco po očkování tato imunita klesá už po třetím nebo čtvrtém měsíci. „Je naprosto naivní si myslet, že člověk, který prodělá delta mutaci nebo třeba omikron, že tím, že ho přeočkujeme originálním virem nebo antigeny originálního viru, tak že mu přineseme daleko větší imunitu,“ vysvětlil, že takový člověk sice bude mít imunitu posílenou, ale jen pro originální virus.

Věnoval se i protilátkám. Těm, kdo již mají velké množství protilátek, prý očkováním může vzniknout velké množství imunokomplexů, které jej mohou poškodit bez jeho vědomí. „Bude mít chvíli horečku a pak najednou zjistí, že se mu v tlustém střevě udělalo něco, co vypadá jako ulcerozní kolitida nebo něco podobného bude v dýchacích cestách či ledvinách,“ nadhodil možnosti a doplnil, že se experimentální imunizací (tedy očkováním) zabývá již třicet let, takže si dokáže tyto možnosti představit.

Ti, kdo si tvoří nadměrné množství protilátek, by se podle něj očkovat neměli. Protože je to zbytečné, zvláště pokud prodělali nějakou z posledních mutací. Vakcína určitě není nebezpečná, míní epidemiolog. Ale dodal, že nejsou známy dlouhodobé následky a podotkl, že jsou zde příklady, kdy po vakcíně proti horečce dengue, která byla aplikována dětem, až po dlouhé době se zjistilo, že po ní byly na vir citlivější.

Při Beranově proslovu si Kubek dělal poznámky a pak vystartoval. Jednak mu bylo divné, že může někdo vydávat studii o reinfekcích, když před 18 měsíci prý v Česku žádné případy v podstatě nebyly. „Ten pokles té imunity je samozřejmě mnohem rychlejší u těch, kteří nemoc prodělali, srovnatelně s tím jako u těch, kteří byli očkováni,“ tvrdil Kubek navzdory Beranovým slovům, že imunita po prodělání nemoci je komplexnější a dlouhodobější. A dychtivě se dožadoval studie o imunokomplexech.

Pak prohlásil, že chápe, proč je Beran ikonou „dezinformačních webů“. „Protože tomu rozumím,“ řekl epidemiolog. Ale Kubek mínil, že Beran zasévá „neklid a pochybnosti, které nejsou ničím podložené“. „Tak jako jste vséval naději, že nás spasí Isoprinosine, s takovou tou cinknutou studií, za kterou jste se potom musel omlouvat, tak teď zaséváte pochybnosti. Vy si neuvědomujete, jaké zlo vlastně pácháte,“ vmetl Beranovi do tváře.

Podle Kubka by to bylo něco jiného, pokud by šlo o odbornou debatu. „Já určitě nejsem odborník, abych se o tom mohl takhle s vámi bavit,“ řekl prezident ČLK a od Berana se ozvalo: „To určitě nejste.“ „To, co vy říkáte, patří do uzavřené debaty odborníků. A ne to vykládat takhle národu, veřejně, lidem, kteří si na to nemohou udělat jakýkoliv názor a jediný názor, který si udělají, je: Podívejte se, pan profesor Beran, věhlasný vakcinolog, tady zpochybňuje přínos vakcíny a varuje před tím, aby se očkovali lidé, kteří prodělali covid. To je to jediné, co si z toho lidé odnesou,“ zpochybňoval Kubek schopnost „obyčejných“ lidí pochopit, co Jiří Beran říká. „Jste si vědom, jakou zodpovědnost tímhletím na sebe berete? Jaké zlo tímhletím nevědomky pácháte?“ snažil se epidemiologovi promluvit do duše a Xaver se ho už snažil mírnit.

Beran namítl, že si myslel, že byl pozván na diskusi a ne k osobnímu osočování. A u francouzské studie zmínil, že francouzští vědci zkoumali titry protilátek po různě těžkém prodělání covidu a aplikaci jedné dávky vakcíny, přičemž nejnižší hodnoty byly v řádu statisíců, ale některé byly v řádu milionů. „Titry protilátek v řádu milionů jsou samozřejmě patologickými titry, to ví každý, kdo se pohybuje u vyhodnocení efektu nějaké vakcinace,“ vysvětlil Kubkovi.

Vymezil se také, že u Isoprinosinu nemá žádnou „cinklou“ studii, ale studii, která vyšla v recenzovaném časopise, posuzovali ji 4 recenzenti a jeden český lékař na ni napsal negativní posudek. „Já jsem se nemusel nikomu omlouvat,“ řekl a přál si, aby na jeho osobu kvůli tomu Kubek neútočil. „Protože této věci nerozumíte, nebyl jste u toho, ten časopis s vámi nekomunikoval, já vám mohu říct, že ta publikace je v tom časopise pořád,“ vytkl prezidentovi ČLK a vysvětloval, jak Isoprinosine působí, tedy proti imunosupresi.

Kubek tedy už o něco méně aktivně začal mluvit o tom, proč má Jiří Beran „nepokoru“ před dalšími vědeckými institucemi a myslí si, že „99 % vědců se mýlí a on má pravdu“. „Já tím, že tomu nerozumím, ale musím se k tomu vyjadřovat z titulu své funkce, tak já se snažím respektovat takové ty oficiální a formální autority a vy ne,“ vyčítal Beranovi s tím, že zasévá do hlav lidí neklid.

