Modlete se za počasí: Mnohem míň elektřiny, než se čekalo. „To není válkou“

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 77% Ne 23% hlasovalo: 379 lidí Jak informuje agentura Reuters, francouzský energetický gigant EDF (nyní už zcela vlastněný státem) snížil očekávání produkce elektřiny z jaderných zdrojů pro rok 2022. A kromě toho prodloužil odstávku čtyř jaderných reaktorů kvůli korozi způsobené tlakem. Podle analytičky Nathalie Gerlové se jedná o velkou změnu, ale nikoliv překvapivou, protože jak trh, tak správce sítě považovali původní plány za příliš optimistické.

EDF měla letos mimořádně časté odstávky na svých jaderných reaktorech, protože se nahromadily nedodělané opravy z období covidové pandemie a že reaktory „reznou“ bylo zjištěno v prosinci 2021. Tyto odstávky pak způsobily, že francouzské jaderné elektrárny vyrobily nejméně energie za třicet let. A to v době, kdy celá Evropa hledá náhradu za ruský plyn.

Data společnosti EDF pak ukazují, že čtyři odstavené reaktory nebudou uvedeny do provozu ani tento měsíc, ani ten následující. Do provozu se mají vrátit na konci ledna, možná až začátkem února. Jedná se přitom o reaktory, které produkují elektřinu o výkonu přibližně 5,4 gigawattu. Jedná se o větší výkon, než mají všechny jaderné reaktory v České republice, a to o 1,4 gigawattu. Kvůli výpadkům se Francie, za normálních okolností vývozce elektřiny, stala dovozcem.

Zda budou ohroženy dodávky elektřiny dle analytiků bude záležet na počasí. Pokud zůstanou teploty vysoké nebo průměrné, ohrožena nebude. Současné předpovědi ovšem počítají s vyšší poptávkou pro topení v prosinci a lednu, což má být vyváženo slabší poptávkou po elektrické energii a po plynu v průmyslu po celé eurozóně.

Jak uvádí server Euronews, Francie má 56 reaktorů a z nich čerpá 70 až 75 % své produkce elektřiny. Všechny jsou vlastněné EDF a téměř polovina musela být tento rok z nějakých důvodů odstavena, ať už kvůli korozi, letním vedrům nebo odložené údržbě. Ředitel firmy EDF se pro Euronews vyjádřil, že usilovně pracují na tom, aby reaktory spustili. Dle Euronews však odstávka nemohla přijít v horší dobu, protože s příchodem zimy a trhem, který se stále nevzpamatoval z války na Ukrajině, hrozí výpadky elektřiny.

EDF plánuje postavit šest nových reaktorů, z nichž první by měl být uveden do provozu v roce 2035. Setkává se však s odporem aktivistů. „Reaktory určitě nebudou hotové do roku 2035 nebo 2037, jak slibují. To je jisté a stojí nás to obrovské peníze,“ uvedl pro server Jean-Paul Desjardins. „EDF je ve ztrátě a bankrotuje. Takže za ni platí stát, což jsme my, samozřejmě. A s těmi penězi by se dalo dělat tolik věcí v oblasti obnovitelných zdrojů, jako jsou soláry, větrné energie nebo šetrnější doprava,“ dodal. Pauline Boyerová z Greenpeace zase kritizovala Macrona, že na jadernou energii vsadil budoucnost Francie a její plány na uhlíkovou neutralitu, když přiznává, že do roku 2040 žádné nové zdroje v této oblasti nebudou.

Snížený očekávaný výkon komentoval také akcionář ČEZ Michal Šnobr: „Je potřeba si povšimnout začátku nástupu obnovy výkonu francouzské jaderné flotily. Ano, na začátku října 2022 chybělo celých 30 000 MW výkonu jaderek. To až bude řeč o evropském jednotném trhu a výhradně válečných příčinách vysokých cen elektřiny v průběhu letošního léta.“

