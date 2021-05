Mohli byste platit polovic. Tykač rozstřelil smrádek v EU. Proč je vaše elektřina drahá?

Emisní povolenky Evropské unie zdražují, cena překonala hranici 50 euro za jednu tunu oxidu uhličitého. To zdražuje cenu elektřiny. V podcastu Insider přitom miliardář, podnikatel v energetice Pavel Tykač odhalil, že nákup povolenek tvoří tři čtvrtiny nákladů na výrobu elektřiny. „Já nechci říct, že nebýt našich zelených ambicí, tak že by elektřina stála čtvrtinu, tak to asi není. Ale že by stála polovinu, o tom jsem skoro přesvědčen. Akorát je to schované v těch číslech a obyvatelstvo si na to zvyklo,“ prozradil. A něco důležitého zaznělo i o elektromobilech.

Médii nedávno proběhla zpráva, že cena emisních povolenek překonala hranici 50 eur (necelých 1300 korun) za tunu vypuštěného CO2. Dle SeznamZpráv se jedná o katastrofu pro české teplárny a přestává se vyplácet spalovat uhlí, právě kvůli cenám emisních povolenek. Vývoj ceny je prý šokující. „Nepředpokládali jsme, že cena povolenky v letošním prvním pololetí překoná hranici 50 eur,“ řekl Pavel Farkač, analytik skupiny Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače. Anketa Komu víc věříte? Janku Kroupovi 6% Janu Hamáčkovi 87% Já fakt nevím 7% hlasovalo: 4759 lidí

Dle serveru to také znamená dražší elektřinu a nebude se prý jednat o krátkodobé zdražení. „Konzervativně bych viděl v příštích deseti letech cenu elektřiny kolem 60 eur za MWh, progresivně bych počítal ještě s pětiprocentním ročním růstem,“ odhadl kupříkladu Jan Palaščák, majitel skupiny Amper Group.

O emisních povolenkách hovořil právě miliardář Tykač v podcastu Insider v březnu. Byl tázán na německou politiku Energiewende, tedy tranzici k uhlíkově neutrální výrobě energie. Miliardář soudil, že Německo má nejdražší energii v Evropě, ale na druhou stranu, pokud se na tom většina národa shodne, pak je to podle něj v pořádku.

„Je to strašně drahý a nevím, jak by to dopadlo v Česku, kdybyste se zeptali. Když se zeptáte Čechů, chcete mít zelenou energii, tak vám odpoví ano. Ale když se jich zeptáte, jestli chtějí zelenou energii, když bude o 30 nebo 50 procent dražší než ta dnešní, tak vám pravděpodobně řeknou, že ne,“ odhadoval úspěšný podnikatel v oblasti energetiky.

A pokračoval: „Já mám obavu, že kdyby obyvatelstvu někdo vysvětlil, že z elektřiny, kterou dneska vyrábíme my, když se podívám na cenu elektřiny v té baseloadové, tedy v té standardní, celoroční dodávce, že stojí třeba 52 eur na příští rok a z toho stojí povolenka 39 eur, tedy tři čtvrtiny našich nákladů na výrobu elektřiny zabírá povolenka.“

„Já nechci říct, že nebýt našich zelených ambicí, tak že by elektřina stála čtvrtinu, tak to asi není. Ale že by stála polovinu, o tom jsem skoro přesvědčen. Akorát je to schované v těch číslech a obyvatelstvo si na to zvyklo,“ sdělil Tykač. Systém povolenek zavedla Evropská unie a funguje od roku 2005.

V rozhovoru přišla řeč i na elektromobilitu, kterou Evropská unie také podporuje. Tykač si chválil, jaké má elektroauto jízdní vlastnosti, jak je tiché a jak okamžitě reaguje. Ale zmínil i nevýhody. Například, že jezdit rychle není výhodné. „Když pojedeme my z Prahy dvěma teslama do Svatého Mořice (Švýcarsko) a vy pojedete celou cestu 100 nebo 110 km/h a já 170 nebo 180 km/h, dojedeme tam úplně stejně, protože vy budete dobíjet 25 minut a já 45 minut, takže se to potká, že se před Mořicem zařadíme za sebe do fronty a vjedeme společně do garáže,“ popsal scénář.

„Je nám to vnucováno ohromně nevybíravě, ty předpisy, které dostaly evropské automobilky, jsou strašlivé, nejsem schopen pochopit, že se tomu nebránily, protože si Evropa myslí, že ji svět v té elektromobilitě bude následovat. Ve skutečnosti vyžene řadu automobilek z Evropy a udělá tady z toho trošku skanzen,“ vyjádřil se o elektromobilitě. Elektrovůz je prý skvělá hračka, ale komfort pocházející z toho, že na pumpě můžete natankovat za jeden a půl minuty, jeho majitel nemá.

Dodal, že v akumulaci energie za desítky let nedošlo k technologickému průlomu. Po sedmi letech vlastnictví jsou jeho baterie v hrozném stavu, při ježdění po Praze mu to nevadí, ale když jede do Mostu, už tam musí dobíjet.

