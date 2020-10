Moje žena ve dvě ráno... Adam Vojtěch u Jana Krause zúčtoval s politikou

reklama

Kraus začal Vojtěchovou rezignací a ptal se, jestli toho měl ministr dost nebo jaký byl důvod jeho rezignace. „Už jsem toho měl dost, byly to skoro tři roky,“ řekl bývalý ministr a Kraus dodal, že ministerský post chytl Vojtěch v „blbé době“. Exministr poznamenal, že v první vlně koronaviru byly názory ještě celkem homogenní, až nyní se každý vyjadřuje jinak. Kraus dodal, že Česko je speciální země, kde všichni rozumějí všemu, takže se všichni vyškolili na první várce a teď už je na covid odborník každý. „Do toho tady máme ty nezávislý, co nechtěj nosit roušky, ti říkaj, že je nikdo nebude buzerovat. Předtím to z toho strachu bylo takové jednotné, teď už to tak není,“ řekl a s Vojtěchem se shodli, že boj proti covidu se už omrzel, sociální sítě už neplní fotografie s rouškami. Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 3101 lidí

Politické prostředí tomu dle Krause také moc nepomohlo. „Taky se to proměnilo, na začátku, mám pocit, měli všichni taky stejné názory, pak se řeklo, rouška – symbol nesvobody, náhubek demokracie a podobně,“ mínil Vojtěch a dodal, že nečekal takovou míru, s jakou se do něj politici naváželi, a i to bylo faktorem pro jeho odchod. Potvrdil, že plánuje dokončit mandát poslance, ale pak už se v politice angažovat nehodlá. Jeho odchod prý mohl být i horší, nakonec při něm panovala i pozitivní atmosféra.

Ani doma mu funkce neprospívala. „Někdy jsem se vracel fakt ve dvě, ve tři ráno. Vstával jsem v pět,“ uvedl bývalý ministr a Kraus se ptal, proč se vůbec vracel domů. „Aby mi manželka dala večeři. Přišel jsem ve dvě ráno, ona mi uvařila, pak jsem spal...“ vysvětlil Vojtěch. Jeho žena to těžko snášela hlavně ke konci jeho působení na ministerstvu. „Každý den, když jsem přišel domů v jedenáct, ve dvanáct, tak říkala: Kdy už se na to vykašleš?“ prozradil Krausovi.

Fotogalerie: - Pražské primátorky

Pokud jde o úspěchy, Vojtěch jmenoval elektronický recept a lékový záznam. „To je velmi důležité, protože doposud, než jsme to spustili, tak vy jste šel k pěti lékařům a ti lékaři navzájem nevěděli, jaké léky ten pacient bere a teď díky tomu to ví, takže nepředepíšou něco, co by pacientovi mohlo uškodit,“ jmenoval bývalý ministr, co se podařilo během jeho mandátu.

I na Vojtěchovu povahu došlo, bývalý ministr uvedl, že se vždy snažil najít konsenzus a není konfliktní, což mu někteří vyčítali. „Vlastnost je to dobrá, ale v Česku takoví ti alfasamci si to berou, že jste slabej nebo nejste rváč. Že jste takovej decentní, to jsem si říkal já,“ hodnotil Kraus a ještě o Vojtěchovi řekl, že je „takovej trochu cudnej, ale zdobnej“.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zvracet z Čaputové, píše expert. V době covidu přišla na akci. A nejen to Máš covid? Stát ti zaplatí hotel. Prymulovo nové opatření Covid: 5335 nakažených. Spor ve vládě. Prymula bude drsný, padlo Maláčová je v preventivní izolaci kvůli kontaktu s nakaženým

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.