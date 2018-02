Moravec nebude potěšen. Tolik se včera na ČT snažil, ale stejně asi nezabrání věci, proti které se bouří celá kavárna

Co se týče hnutí ANO, to je v otázce jmenování Ondráčka šéfem komise pro kontrolu GIBS rozdělené. „Není zcela proti, protože potřebuje vedle ČSSD i hlasy KSČM k zajištění důvěry vládě,“ spekuluje Právo. A tak již včera předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček připustil, že ANO je ochotno s komunisty o Ondráčkovi jednat.

On sám prý s tím má osobní problém, nepovažuje to za šťastné řešení, ale na druhou stranu chápe, že je to pro KSČM natolik důležité, že znovu dali tuto otázku na stůl. Jak dodává Právo, pro komunisty je podpora Ondráčka v čele komise symbolické uznání váhy KSČM v nejvyšší politice.

Proti jmenování Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS zůstává Jan Hamáček, místopředseda Sněmovny za ČSSD. Ten včera v ČT uvedl, že sociální demokracie pro pana Ondráčka nehlasovala a hlasovat ani nebude. A to přitom Hamáček o víkendu připustil vládu s obviněným Andrejem Babišem, neboť velmi nekomfortní variantou jsou pro něj předčasné volby.

Moravec se včera ve svém pořadu tématu Ondráčka v čele komise pro kontrolu GIBS dlouho sveřepě držel, až mu všichni hosté řekli, že jej má konečně opustit. „Já osobně mám pocit, že tomu věnujeme příliš mnoho času na to, jak je to závažné,“ uvedl Hamáček. Politička TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jež byla rovněž hostem pořadu, i předseda Sněmovny mu dali ze pravdu. „Ale je to symbolické v časech, kdy probíhaly Palachovy týdny,“ nechtěl se tématu vzdát Moravec.

autor: vef