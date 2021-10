Moravec s dramatickým výrazem: Podle informací Otázek Zeman s ošetřovatelkou trénoval podpis

reklama

„Stát bez hlavy. Vadí to? A byla by změna k lepšímu?“ zeptal se Moravec v první hodině diskusního pořadu České televize. A připomněl slova samotného prezidenta Zemana, který po svém zvolení oznamoval lidem „budoucnost je na 5 let naše“. Ale teď se ukazuje, že ho trápí zdravotní problémy a parlament bude jednat o možné aktivaci článku 66 Ústavy, podle něhož může být prezident zbaven svých pravomocí ze zdravotních důvodů.

Podle Vystrčila je toto jednání namístě i navzdory tomu, že Hrad zveřejnil okamžik, ve kterém prezident podepsal svolání Poslanecké sněmovny na 8. listopad. „Ten, kdo by měl mít to rozhodující slovo, jsou odborníci, to jest lékaři a konsilium lékařů. Pokud bychom měli dočasně – zdůrazňuji dočasně – zbavit prezidenta pravomocí, tak o tom musí rozhodnout odborníci,“ zdůraznil Vystrčil. „Stane se tak jedině v případě, že budeme mít k dispozici ten odborný posudek, že se zdravotní stav prezidenta nezměnil,“ pravil Vystrčil s tím, že senátoři nemají radost z toho, že možná budou muset aktivovat článek 66 Ústavy.

„Tady si troufám říci, že je zásluhou Senátu i to, že Ústřední vojenská nemocnice sama proaktivně zveřejnila zprávu, že zdravotní stav prezidenta se zlepšuje. Zaplať pánbůh za to. Možná se nakonec dozvíme, že ten článek 66 nebudeme muset aktivovat,“ pokračoval Vystrčil.

Když se ke slovu dostal dnes již bývalý předseda Poslanecké sněmovny, ocenil, že bylo zveřejněno video s prezidentem Zemanem, protože toto video dokazuje, že u něj na návštěvě byl, ale přitom to bylo zpochybňováno. „Ne, že by se mi někdo omluvil, ale alespoň přestaly ty ataky,“ ozval se Vondráček.

„Promiňte, ale nemělo by to být tak, že jste měl mít respirátor, vzhledem k tomu, že jsme v covidové době, a možná i v ochranném obleku, což bývá obvyklé?“ zeptal se Moravec.

„Pane Moravče, proč mě nenecháte domluvit, když pana Vystrčila jste nechal?“ rozčílil se Vondráček.

„Promiňte, ale já jen koriguji to, že v době covidové by asi lidé na JIP měli mít respirátor,“ kontroval Moravec.

„Pane Moravče, jsem rád, že mě korigujete, ale já to dokážu vysvětlit sám,“ uzemnil Moravce Vondráček.

Zdůraznil, že neví, jak to chodí na JIP, protože tam nikdy dřív nebyl. To, co k tomu může říct, je prý to, že jel na návštěvu za prezidentem Zemanem, protože ho o to prezident požádal.

Vystrčil k tomu poznamenal, že Vondráček byl v kauze návštěvy nemocnice „zneužit“.

Vondráček oponoval, že byl spíše využit, a pokud byl využit prezidentem Zemanem, je to podle něj v pořádku. Nesouhlasil také s tím, že senátoři nemají radost z možného jednání o případné aktivaci článku 66 Ústavy.

„Já jsem přesvědčen, že v Senátu jsou lidé, kteří z toho radost mají, když to řeknu velmi jemně, tak ti jeho ‚nefanoušci‘,“ vypálil Vondráček.

Je toho názoru, že by měl Miloš Zeman dostat prostor, aby se k aktivaci článku 66 vyjádřil. „Já jsem opravdu velký zastánce toho, aby se k tomu prezident Zeman vyjádřil. Osobně, audiovizuálně, jakkoli,“ trvá na svém Vondráček.

Zdůraznil, že Ústřední vojenská nemocnice napsala, že prezident není schopen výkonu svých „pracovních povinností“, což ale není totéž jako tvrzení, že by prezident nebyl schopen „výkonu funkce“.

Moravec oznámil, že „podle informací Otázek trénoval prezident Miloš Zeman s ošetřovatelkou svůj podpis,“ což může naznačovat, že prezidentův zdravotní stav je takový, že skutečně nemusí být schopen výkonu funkce.

Vondráček kontroval, že prezident ho pozval proto, aby jasně projevil svou vůli ve věci svolání nové Poslanecké sněmovny a nemíní tento krok jakkoli zpochybňovat.

Vystrčil odmítl, že by budoucí vládní koalice chtěla odstavit prezidenta od moci. Mnohem lepší by bylo, kdyby byl prezident zdráv a choval se tak, jak předpokládá Ústava, to jest pověří sestavením vlády politika, za nímž stojí sněmovní většina. Kdyby se Miloš Zeman choval jinak, pokud by postupoval nestandardně a pokud by tím někomu uškodil, tak především sám sobě jakožto prezidentovi. Tak to vidí Vystrčil.

Moravec poté předestřel téma vrbětická kauza a ptal se na to, zda je v pořádku, že Hrad dostal informace o vrbětické kauze 7. dubna tohoto roku, ale prezident tuto utajovanou poštu dostal až o 6 dní později. Moderátor se ptal svých hostů, zda se jim to jeví být v pořádku.

Pánové se shodli na tom, že to v pořádku není. A Vystrčil ve svých vyjádřeních zašel ještě o kousek dál.

„Mně to připadá neuvěřitelné,“ pravil Vystrčil s tím, že si neumí představit, že by takto postupovali lidé z kanceláře předsedy Senátu. Podle Vystrčila by si jeho podřízení něco podobného nedovolili, a pokud by se to opravdu stalo, Vystrčil by z toho vyvodil důsledky.

Dlouhá debata o Okamurovi

Moderátor věnoval pár slov i ustavení nové Poslanecké sněmovny a ptal se Vondráčka, zda je v pořádku, pokud by se Okamura místopředsedou Sněmovny nestal. Koalice SPOLU oznámila, že nechce do křesla místopředsedy Sněmovny předsedu strany, kterou Ministerstvo vnitra ČR popisuje jako „extremistickou“.

Vondráček v této věci nabádá k opatrnosti a vyzval k tomu, aby se poslanci rozumě domluvili, protože jinak můžou nastat komplikace. „Já předpokládám, že zástupci toho klubu si k tomu budou chtít něco říct a je jich dvacet, takže to může trvat jeden jednací den,“ upozornil.

Vystrčil připustil, že to jednání může být složité, ale jeho osobní politický názor je takový, že do vedení Sněmovny nepatří reprezentant extremistické strany. „Ale právě proto, že by se to mělo domyslet až do poslední řádky, tak bych byl pro to, aby se o tom vedla dlouhá debata,“ prohlásil Vystrčil. Je si prý totiž vědom toho, že poměrné zastoupení politických sil ve Sněmovně má svou logiku.

Nakonec konstatoval, že by se nová vláda měla chopit moci co nejdříve, aby mohla řešit problémy, kterým republika čelí, a to nejen problémům covidovým. Vláda má před sebou celou řadu úkolů. Stejně jako je má před sebou prezident republiky, který má jmenovat soudce a provést i další kroky. Proto je podle Vystrčila zapotřebí řešit i možnou aktivaci článku 66 Ústavy.

