Moravec vytáhl „strašidlo". Hamáček začal mluvit o penězích, které jdou do ciziny

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO a místopředsedové sněmovních stran Jan Hamáček z ČSSD a Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 v Žižkovské věži u Václava Moravce debatovali o aktuální politické situaci v Česku. Před kamerami České televize to zase jednou jiskřilo. V jednu chvíli se všichni tři hosté pustili do Moravce. Podívejte se sami, co je k tomu vedlo.

Vondráček hned na úvod poznamenal, že Andrej Babiš rád tlačí věci dopředu. Proto hrozí politickým stranám předčasnými volbami. „Já jsem rád, že i tady pan předseda sněmovny uznal, že Andrej Babiš (ANO) vypouští mlhu,“ smál se Hamáček. „Ale to jsem neříkal,“ bránil se Vondráček. Hamáček však pokračoval. „Je potřeba říct, že pokud ani napodruhé vláda nezíská důvěru, tak to bude selhání hnutí ANO,“ řekl Hamáček.

Pekarová Adamová dala Hamáčkovi za pravdu. Zdá se jí, že Babiš uplatňuje na politické strany metodu cukru a biče. Cukr dostali především komunisté, kteří mají ve sněmovně více křesel ve výborech, než by odpovídalo jejich volebnímu výsledku. Vyhrožování předčasnými volbami je oním bičem. Politička však v této souvislosti připomněla, že i prezident Miloš Zeman opakovaně odmítl možnost, že by vypsal předčasné volby. Ty podle Zemana neznamenají nic jiného, než že momentálně zvolení zákonodárci pohrdají vůlí voličů.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Radek Vondráček BPP



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Pokud se Babišovi nepovede získat důvěru pro 2. vládu, jste pro předčasné volby? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 6705 lidí

Hamáček před kamerami České televize poznamenal, že je sice možné, že ČSSD bude jednat s Andrejem Babišem o vládě, jenže také nemusí. Poslední slovo by měl mít podle Hamáčka únorový sjezd, kde může převážit názor, že sociální demokraté nemají vstupovat do vlády s Andrejem Babišem za žádných okolností.

Hamáček apeloval na státotvornost českých politiků. V tuto chvíli je prý na stole stále projekt menšinové vlády, která bude hledat podporu. Model menšinových vlád funguje dobře např. v Dánsku, kdy se politici dohodnou, co zhruba chtějí během deseti let prosadit, a všechny jmenované vlády to dodržují. „Já myslím, že je čas, aby se i v České republice řeklo: Toto je národní zájem... Je potřeba stavět dálnice, tak stavme dálnice,“ přidal příklad. Stejně tak je třeba řešit důchodovou reformu. Vondráček doufá, že ostatní politické strany nenatlačí hnutí ANO do spolupráce s komunisty a s Tomiem Okamurou.

Adamová Pekarová se okamžitě ohradila. „Já chci jasně odmítnout to, že my bychom někoho vháněli do nějaké koalice. Je to na každém, s kým chce jednat a s kým ne. Tady se jasně ukázalo, že ANO preferovalo jednání s SPD a KSČM,“ bránila se Pekarová Adamová s tím, že se to jasně ukázalo právě už při obsazování sněmovny, poznamenala dáma.

Posléze se s Hamáčkem shodla na tom, že sestavování menšinové vlády připomínalo pohádku, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Každý dostal něco málo ze svého programu, ale mnohdy šlo o věci, které si ve skutečnosti odporovaly.

Moravec také položil na stůl požadavek komunistů, aby se předsedou sněmovní Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) znovu stal komunista Zdeněk Ondráček – muž, který se v roce 1989 během tzv. Palachova týdne postavil proti lidem toužícím po svobodě s obuškem v ruce. Hosté se shodli na tom, že to není ta nejdůležitější věc, kterou musí sněmovna řešit. Moravec však toto téma dál a dál držel ve vzduchu. Až mu všichni tři hosté svorně řekli, že má debatu o Zdeňku Ondráčkovi konečně opustit. „Já osobně mám pocit, že tomu věnujeme příliš mnoho času na to, jak je to závažné,“ uvedl Hamáček. Politička TOP 09 i předseda sněmovny mu dali ze pravdu. „Ale je to symbolické v časech, kdy probíhaly Palachovy týdny,“ nechtěl se tématu vzdát Moravec.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček přesto debatu přesměroval. „Jestli se na něco máme podívat, tak je to na to, že z této země odtéká 300 až 350 miliard zisků ročně,“ prohlásil Hamáček s tím, že je třeba výrazněji zdanit firmy s velkými zisky. Sektorovou daň by si podle jeho názoru zasloužily také banky. Pokud se peníze bank podaří udržet v Česku s pomocí sektorové či progresivní daně, bude např. za co stavět byty pro lidi, kterých je opravdu málo.

Vondráček uznal, že je třeba stavět nové byty, ale věří, že se dají peníze najít jinak. ANO zvyšování daní odmítá. „To je taková ta zkratka. Banky jsou ti zlí kapitalisti, kteří mají vysoké zisky a je třeba je zdanit. Hnutí ANO chce spíš daně snižovat. Kolegové to vědí,“ poznamenal Vondráček.

Pekarová konstatovala, že by se snižování daní a snižování byrokracie rozhodně nebránili, ale hnutí ANO prostě odmítlo s TOP 09 o čemkoli jednat. Přitom je třeba provést reformu školství, důchodovou reformu a jiné. „Já jsem ráda, že důchodová reforma je konečně tématem i pro hnutí ANO,“ poznamenala Pekarová Adamová.

Pokud by se nakonec zrodila vláda ANO podporovaná hnutím SPD Tomia Okamury a komunistů, zesílil by tlak na přijetí zákona o obecném referendu. Vondráček konstatoval, že přijetí zákona o referendu vítá i hnutí ANO a podle Hamáčka i ČSSD, ale je třeba vést podrobnou debatu o referendu. Všichni tři hosté se shodli na tom, že návrh zákona o obecném referendu z dílny SPD Tomia Okamury je absolutně špatný, a smetli ho ze stolu. Vadí jim především to, že by k vypsání referenda mělo stačit nějakých sto tisíc podpisů. „To bychom se ureferendovali,“ varoval před kamerami Hamáček.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Radek Vondráček se vrátil k sestavování vlády a znovu apeloval na státotvornost svých kolegů poslanců. Měl jsem možnost teď být tři dny v Bruselu a tam to trestní stíhání (Andreje Babiše) není problém, protože máme presumpci neviny,“ zdůraznil předseda sněmovny. „Pro zahraniční politiky je prý důležitější, aby si Česká republika uchovala demokratický směr. Zkusme se podívat ven z té naší krabice a jednat ve jménu společných demokratických hodnot,“ žádal předseda sněmovny.

Hamáček s Pekarovou se shodli na tom, že trestní stíhání premiéra je problém. Stačilo by, kdyby ANO uznalo, že je to problém, Babiš nebyl premiérem a jednání o vládě by se mohla rozeběhnout. Hamáček také konstatoval, že se musí vést především debata o programových prioritách, která přece jen potrvá nějaký čas. Alespoň trochu realistický pro konec jednání se Hamáčkovi jeví konec března. Do tohoto jednání může promluvit i prezident Miloš Zeman, ale Hamáček má za to, že by poslední slovo ve směrování ČSSD měla mít jen a pouze ČSSD.

„Vsadil byste si, že Miloš Zeman bude přijat zpátky do ČSSD?“ zeptal se v jednu chvíli Moravec sociálního demokrata. Hamáček by si na to podle svých slov nevsadil.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V této zemi je možné vsadit na cokoli včetně délky existence tohoto pořadu,“ smál se před kamerami Moravec.

Poté se vrátil k tématu sestavování vlády. Připomněl, že prezident Miloš Zeman chce dát Babišovi dostatek času k vyjednávání o vládě s důvěrou Poslanecké sněmovny. Mezitím tu ovšem dlouhou dobu může vládnout Babišův menšinový kabinet v demisi.

Vondráček před kamerami slíbil, že programové prohlášení nové vlády bude propracovanější, ale Vondráček si prý nechce hrát na to, že by byl odborníkem na všechno, takže konečnou podobu nového programového prohlášení nechce předjímat.

Pekarová Adamová Vondráčka okamžitě požádala, aby menšinová vláda Andreje Babiše v demisi nečinila zásadní kroky, nemluvila např. o důchodové reformě, pokud ani neví, kde se na to vezmou peníze. V tu chvíli se ozval Hamáček a oponoval Pekarové Adamové. ANO by mělo navýšit důchody. V tomto prý bude mít Babiš podporu ČSSD.

Pekarová Adamová se v tu chvíli neudržela. „Tohle je totiž ono, hnutí ANO bude vybírat to či ono a bude lidem říkat, my musíme lidem zvýšit důchody, ale nenabízí komplexní řešení,“ vypálila dáma.

Hamáček si však trval na tom, že důchody jsou nízké a je s tím třeba něco dělat.

Vondráček připomněl, že ústava neříká nic o tom, že by vláda v demisi neměla dělat to či ono. „Jistě jsou věci, které snesou nějaký odklad, jenže se povede rozsáhlá debata o tom, co lze odložit a co ne. Ta země potřebuje vládu a ta vláda musí rozhodovat,“ zdůraznil Vondráček.

„O to spíš se ukazuje, že jsme tady promarnili těch prvních pár měsíců od prvního pokusu,“ nešetřila Vondráčka Pekarová Adamová. „To bychom tady byli stejně a ještě bychom tu měli vládu Bohuslava Sobotky, čemuž jsme chtěli zabránit. Takže svůj historický smysl ten pokus měl,“ poznamenal bez obalu Vondráček.

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rychetský: Styděl jsem se, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka. Po privatizaci zbankrotovala třetina našeho hospodářství Už je jasné, kdy se naplno rozjedou vyjednávání Andreje Babiše s komunisty To jsou věci: Babiš ano, Zeman ano. Překotný vývoj v ČSSD. Po porážce Drahoše se vše otáčí Piráta Bartoše políbila o víkendu múza: Babiš je jako vodník Kebule

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp