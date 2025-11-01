Keller: Kdyby hloupost nadnášela, dolétla by raketa Dana 1 až na Kamčatku

Iniciativa Dárek pro Putina, která vyhlásila sbírku na nákup rakety pro ukrajinskou armádu, výslovně zdůraznila, že střela může doletět až do Moskvy či Petrohradu. Češi jako jediný národ na světě se dobrovolně skládají na raketu, která doletí do Moskvy. Dá se to ještě vysvětlit zamindrákovaností? Útočná zbraň, na jejíž pořízení se během rekordně krátké doby vybralo přes dvanáct milionů korun, byla symbolicky pojmenována po zesnulé Daně Drábové. Je to něco tak zvláštního, že si to zaslouží pozornost i po dvou týdnech. Tím spíše, že od této doby se nic pozoruhodného neudálo.
Reakce na zmíněnou iniciativu jsou různé. Někteří upozorňují na problémy Ukrajiny s výrobou podobné zbraně, jiní na problémy, jímž čelí případný výrobce údajně vyšetřovaný protikorupčním úřadem. Takové věci se těžko potvrzují, anebo vyvracejí.
Jiné věci ověřit lze, přesto ale zůstávají neuvěřitelné. Například tvrzení mluvčích zmíněné iniciativy, že si Dana Drábová přála, aby po ní byla pojmenována nějaká zbraň. Je těžko uvěřit, že by jakákoliv žena mohla mít tak zvrhlé přání. Ženství vždy bylo, je a mělo by být symbolem života, nikoliv zabíjení. Tato tradice ženy chránila a dosud chrání. Proč by se muži měli chovat jako gentlemani, jestliže se z ženství stane symbol dálkově naváděných zbraňových systémů?
Zaráží provokativnost celé akce v době, kdy začíná být dokonce už i některým přemýšlivějším politikům zřejmé, že situace na Ukrajině nemá vojenské řešení. Co bychom si asi mysleli, jestliže by v Rusku začali recipročně vybírat peníze na raketu, která doletí do Prahy? Pokud by byli hodně škodolibí, pojmenovali by ji třeba Maršál Koněv. Nebrali bychom to jako ubohou provokaci nepříliš chytrých lidí?
Hlavní problém je ovšem v něčem jiném. I ti, kdo hýří odvahou v naději, že se v případě potřeby schovají pod sukně NATO, si jistě uvědomují, že raketa s českým podpisem, schopná dopadnout na město, jež má více obyvatel než celé Česko, zvyšuje riziko pro naši zemi. Ti naši občané a podnikatelé, kteří se na raketu složili, by měli ze svých peněz o to více přispět na obranu naší vlasti před možnou odvetou. Když už ne kvůli svým spoluobčanům, tak aspoň kvůli své vlastní bezpečnosti. Jinak se z nich stávají obyčejní černí pasažéři.
Jak víme od ekonomů, černý pasažér je člověk, který využívá veřejný statek (například národní obranu), aniž se adekvátně podílí na jeho financování. Jestliže akce zmíněného spolku zvyšuje bezpečnostní riziko pro naši zemi, pak by její účastníci měli v návazných sbírkách ze svého hradit zvýšené náklady na obranu, měli by mezi sebou uspořádat sbírku na stavbu krytů, na evakuaci obyvatelstva, měli by se složit na výstavbu kapacit pro zraněné vojáky i civilní obyvatelstvo, případné oběti takové eskalace. Zatím se chovají jako typičtí černí pasažéři, to znamená rozkládají náklady za své hrdinství na druhé.
Omluvou jim nemůže být ani to, že pouze kopírují jednání odcházející vlády. Také ona byla výrazně silnější v protiruské rétorice, než v budování obranyschopnosti naší země. Byla to taková malá fialová myš, která řvala. Dávala snad dosluhující vláda na obranu země tolik prostředků, aby to odpovídalo rozsahu její vojenské pomoci Ukrajině? Anebo se jen vymlouvala na to, že výdaje na obranu podcenily její předchůdkyně? Zvýšila odcházející vláda stavy armády na úroveň, která odpovídá její bojové rétorice? Anebo jen naříká, že platy vojáků a nábor do armády zanedbali ti před ní? Postarala se o ochranu civilního obyvatelstva pro případ, že je Rusko pro nás skutečně tak nebezpečné, jak tvrdí? Anebo se o civilní obranu nezajímala ani okrajově?
Místo toho, aby byly tyto a podobné, strategicky nikoliv nevýznamné otázky zodpovědně vyhodnoceny, pošleme Ukrajině peníze na raketu, která je schopna doletět do Moskvy. Černí pasažéři v roli nezištných sponzorů si to podle všeho neuvědomují, ale jejich iniciativa je skutečným propagandistickým dárkem pro Putina. Kdyby hloupost nadnášela, dolétla by raketa Dana 1 nepochybně až na Kamčatku.
autor: Jan Rychetský