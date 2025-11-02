„Podívej se na zprávy.“ Pehe chtěl tepat Okamuru, sám si naběhl

02.11.2025 22:11 | Monitoring

Politolog Jiří Pehe se v příspěvku na X rozhodl širší veřejnosti přiblížit dění v České republice a vysvětloval, kdo by se mohl stát předsedou Sněmovny a za co je trestně stíhaný. U příspěvku sdílel i předvolební plakát SPD varující před „chirurgy z dovozu“. Netrvalo dlouho a uživatelé X Pehemu neopomněli připomenout, že zrovna jeden takový „chirurg operoval v Británii“.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Pehe

„Tomio Okamura, který se má stát novým předsedou české Poslanecké sněmovny, je trestně stíhán za rasistické plakáty své strany. Mezi jinými je na nich africký migrant se zakrváceným nožem a textem „Problémy ve zdravotnictví nelze řešit dovozem chirurgů“,“ informoval Jiří Pehe v angličtině veřejnost o tom, kdo přesně může předsedat dolní komoře parlamentu v České republice.

Příspěvek se ovšem nesetkal se vřelým přijetím. Uživatelé platformy X Pehemu vytknuly zejména načasování příspěvku. Kritika Okamurova plakátu, na němž SPD varuje před „chirurgem z dovozu“, nebo-li před mužem černé pleti, který je na volebním plakátu zobrazen s nožem se zakrvácenou čepelí, se mnohým uživatelům nezdá zejména kvůli nedávnému tragickému incidentu v Anglii, kde ve vlaku poblíž Cambridge dva útočníci pobodali několik cestujících. Deset lidí skončilo se zraněními v nemocnici, z toho devět z nich s život ohrožujícími zraněními.

Další uživatelé X se sice vymezili vůči předsedovi SPD Tomiu Okamurovi, v této věci mu ovšem dali za pravdu.

„Okamura je kokot, ale opět se dnes ukázalo, že tohle má opodstatnění…“ napsal jeden z uživatelů.

„Přestože je Okamura blbec, v tomto případě čas prokázal, že má pravdu,“ dodal další.

„Tomio je zmetek a dá se mu vyčítat ledacos, ale zrovna tahle lehká nadsázka, kterou vývoj událostí stále znovu potvrzuje jako velmi blízkou realitě, nepatří mezi jeho největší prohřešky. Soudit ho právě za tohle je ohrožením svobody slova pro všechny,“ kritizoval další uživatel trestní stíhání Tomia Okamury a SPD kvůli zmíněnému předvolebnímu plakátu.

V celku se tak uživatelé X shodli, že ačkoliv je Okamura v Česku trestně stíhán kvůli plakátu za podněcování k nenávisti vůči skupině osob, ve Velké Británii je Okamurovo „varování“ krutou realitou. Uživatel Jan zhodnotil, že Peheho příspěvek se dá vnímat jako „plivnutí do tváří“ Angličanům.

„Dobrá práce, Tomio. Realita, bohužel, není pěkná,“ napsal jeden z uživatelů X.

„Takhle nějak si představuju toho útočníka, co pobodal v Anglii ty lidi ve vlaku,“ okomentoval další uživatel předvolební plakát SPD.

„Estli von jako neměl náhodou pointa na tom AI plakátku,“ přisadil si další.

„Zrovna nějaký chirurg operoval v Británii,“ dodal chmurně jiný uživatel.

„Podívej se na zprávy a zjistíš, že to, co považuješ za rasismus, je skutečnost!“ vzkázal Pehemu uživatel Michal.

migrace , násilí , Okamura , Pehe , plakáty , volební kampaň , SPD , Anglie , útok nožem , Chirurgové z dovozu

autor: Alena Kratochvílová

