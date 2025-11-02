„Podívej se na zprávy.“ Pehe chtěl tepat Okamuru, sám si naběhl

„Tomio Okamura, který se má stát novým předsedou české Poslanecké sněmovny, je trestně stíhán za rasistické plakáty své strany. Mezi jinými je na nich africký migrant se zakrváceným nožem a textem „Problémy ve zdravotnictví nelze řešit dovozem chirurgů“,“ informoval Jiří Pehe v angličtině veřejnost o tom, kdo přesně může předsedat dolní komoře parlamentu v České republice.
Tomio Okamura, who is to become a new speaker of the Czech parlament’s House, is criminally prosecuted for racist posters of his party. Among others, an African migrant with a bloodied knife and the text “Problems in the health care system cannot be solved by imported surgeons” pic.twitter.com/bjYevxF6gw— Jiří Pehe (@JiriPehe) November 2, 2025
Příspěvek se ovšem nesetkal se vřelým přijetím. Uživatelé platformy X Pehemu vytknuly zejména načasování příspěvku. Kritika Okamurova plakátu, na němž SPD varuje před „chirurgem z dovozu“, nebo-li před mužem černé pleti, který je na volebním plakátu zobrazen s nožem se zakrvácenou čepelí, se mnohým uživatelům nezdá zejména kvůli nedávnému tragickému incidentu v Anglii, kde ve vlaku poblíž Cambridge dva útočníci pobodali několik cestujících. Deset lidí skončilo se zraněními v nemocnici, z toho devět z nich s život ohrožujícími zraněními.
Super načasování. Gratulace??— Jirka (@KotrbaJiri) November 2, 2025
tvl, to načasování je schválně? Docela dno!!!— Martin Dvořák (@MujSoukromy) November 2, 2025
Špatné načasování. ??https://t.co/gdpBV1UZkD— Julie (@Julie70409292) November 2, 2025
Další uživatelé X se sice vymezili vůči předsedovi SPD Tomiu Okamurovi, v této věci mu ovšem dali za pravdu.
„Okamura je kokot, ale opět se dnes ukázalo, že tohle má opodstatnění…“ napsal jeden z uživatelů.
Okamura je kokot, ale opět se dnes ukázalo, že tohle má opodstatnění...— Petros81 (@Radiopeta81) November 2, 2025
„Přestože je Okamura blbec, v tomto případě čas prokázal, že má pravdu,“ dodal další.
Even Okamura is an asshole, in this case time proven him right.— jelen (@Distribuovany) November 2, 2025
„Tomio je zmetek a dá se mu vyčítat ledacos, ale zrovna tahle lehká nadsázka, kterou vývoj událostí stále znovu potvrzuje jako velmi blízkou realitě, nepatří mezi jeho největší prohřešky. Soudit ho právě za tohle je ohrožením svobody slova pro všechny,“ kritizoval další uživatel trestní stíhání Tomia Okamury a SPD kvůli zmíněnému předvolebnímu plakátu.
Tomio je zmetek a dá se mu vyčítat ledacos, ale zrovna tahle lehká nadsázka, kterou vývoj událostí stále znovu potvrzuje jako velmi blízkou realitě, nepatří mezi jeho největší prohřešky.— Mulat Okudžava (@MOkudzava) November 2, 2025
Soudit ho právě za tohle je ohrožením svobody slova pro všechny.
V celku se tak uživatelé X shodli, že ačkoliv je Okamura v Česku trestně stíhán kvůli plakátu za podněcování k nenávisti vůči skupině osob, ve Velké Británii je Okamurovo „varování“ krutou realitou. Uživatel Jan zhodnotil, že Peheho příspěvek se dá vnímat jako „plivnutí do tváří“ Angličanům.
Jsem rád, že to je anglicky. Snad to bude mít lepší dosah k našim přátelům v UK. Dobré plivnutí do jejich tváří.— Jan (@takprosteJan) November 2, 2025
„Dobrá práce, Tomio. Realita, bohužel, není pěkná,“ napsal jeden z uživatelů X.
Good job, Tomio!??????— Todaysucks (@Like_always3) November 2, 2025
Reality, unfortunately, isn't pretty.
„Takhle nějak si představuju toho útočníka, co pobodal v Anglii ty lidi ve vlaku,“ okomentoval další uživatel předvolební plakát SPD.
Takhle nejak si predstavuju toho útočníka, co pobodal v Anglii ty lidi ve vlaku...— jakub novak (@jaknov15) November 2, 2025
„Estli von jako neměl náhodou pointa na tom AI plakátku,“ přisadil si další.
Estli von jako nemel nahodou pointa na tom AI plakatku….??— Petr Janovský (@PJ_Petajz) November 2, 2025
„Zrovna nějaký chirurg operoval v Británii,“ dodal chmurně jiný uživatel.
Zrovna nějaký chirurg operoval v Británii— spiklena (@JayneNew2) November 2, 2025
„Podívej se na zprávy a zjistíš, že to, co považuješ za rasismus, je skutečnost!“ vzkázal Pehemu uživatel Michal.
Podívej se na zprávy a zjistíš, že to, co považuješ za rasismus , je skutečnost! Pehe, jsi debil!— michal (@begos2104) November 2, 2025
