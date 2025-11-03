Rajchl (PRO): Recept Mariana Jurečky

Recept Mariana Jurečky na to, jak se dostat ke kvalitním potravinám:
Zavoláte si služebního řidiče, ten vás služebním autem odveze za peníze daňových poplatníků na soukromou biofarmu, tam si nakoupíte kvalitní biopotraviny za dvojnásobnou cenu než v supermarketech a zase na zadním sedadle své limuzíny odjedete domů
Pro ministra práce a sociálních věcí s platem 219 000 korun to samozřejmě nepředstavuje žádný problém. U seniorů s důchodem 16 000 korun, kteří musí u regálu počítat, jestli si vezmou o jeden rohlík víc nebo míň, to ale úplně nefunguje.
Pro ně jsme tu my. Lidé, kteří nejsou odtrženi od reality ve skleníkových palácích a kteří udělají vše, co je v jejich silách, aby si kvalitní potraviny za dostupnou cenu mohl koupit každý.
JUDr. Jindřich Rajchl
