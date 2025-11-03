Rajchl (PRO): Recept Mariana Jurečky

03.11.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kvalitním potravinám podle ministra Jurečky

Foto: Xaver Live
Popisek: Jindřich Rajchl

Recept Mariana Jurečky na to, jak se dostat ke kvalitním potravinám:

Zavoláte si služebního řidiče, ten vás služebním autem odveze za peníze daňových poplatníků na soukromou biofarmu, tam si nakoupíte kvalitní biopotraviny za dvojnásobnou cenu než v supermarketech a zase na zadním sedadle své limuzíny odjedete domů

Pro ministra práce a sociálních věcí s platem 219 000 korun to samozřejmě nepředstavuje žádný problém. U seniorů s důchodem 16 000 korun, kteří musí u regálu počítat, jestli si vezmou o jeden rohlík víc nebo míň, to ale úplně nefunguje.

Pro ně jsme tu my. Lidé, kteří nejsou odtrženi od reality ve skleníkových palácích a kteří udělají vše, co je v jejich silách, aby si kvalitní potraviny za dostupnou cenu mohl koupit každý.

JUDr. Jindřich Rajchl

  PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
autor: PV

