Moravská vlajka vlaje na počest věrozvěstů v 1519 obcích

05.07.2019 13:44

Moravskou vlajku dnes na radnicích vyvěsilo rekordních 1519 měst a obcí, aby si připomněly příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. ČTK to sdělila místopředsedkyně Moravské národní obce Lenka Holaňová. Podle ní je to oficiální číslo, ale obcí může být ještě více. V posledních letech se počet každý rok zvyšuje zhruba o stovku, loni vlajku vyvěsilo kolem 1420 obcí. Letos se koná desátý ročník vyvěšování vlajky. Celých deset let ji vyvěšuje například město Břeclav nebo Jihomoravský kraj. Aktivitu podporují i některé památky.