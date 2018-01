Mrtvá zóna. Ekonom Pikora předpovídá temnou budoucnost centru Prahy, pokud...

Být ekonomem v dnešní době není tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Ve školách se učí, jak pomáhat ekonomice k růstu. V zaměstnání se od nich čeká, že pomohou firmě k jejímu růstu a k vyššímu příjmu peněz, a když toho dosáhnou a ekonomika roste, vznikne nový problém. Své o tom ví i ekonom Vladimír Pikora. „Ekonomika roste tak rychle, že nejsou lidi. Takže si to celé zase raději rozmyslíme: chceme, aby vlastně ekonomika tak moc nerostla a není to nesmysl,“ uvedl v komentáři na webu Reflex.cz.

Negativa příliš rychlého růstu ekonomiky je možné pozorovat třeba v Praze. Nedostatek pracovních sil prý vyústil do takové míry, že v Praze bude v příštích týdnech jezdit MHD jako o prázdninách. Chybějí totiž řidiči.

První možnost, jak takovou situaci řešit, je razantní zvýšení peněz zaměstnancům Dopravního podniku. „To pak najednou i při nízké nezaměstnanosti vzroste chuť řídit autobus,“ řekl Pikora a dodal, že to by stálo stát hodně peněz, což se městu nelíbí. Dopravní podnik zvýšení mezd totiž odmítl, zaměstnanci uvažují o stávce.

Jako řešení by se nabízelo i využití moderní technologie. Metro, autobusy a tramvaje nebudou řídit lidé, nýbrž stroje. „Dnes je tato technologie v plenkách, ale jednou tak stejně doprava skončí,“ uvedl Pikora v komentáři pro Reflex.cz. A dodal, že to do tohoto bodu se dostaneme až za hodně dlouho, kdežto město potřebuje problém řešit hned.

Třetí, nejpravděpodobnější, varianta je nechat to celé být a žít si vlastním životem. „Necháme to vyhnít a budeme spoléhat na to, že se ekonomika vyvíjí v cyklech. Takže časem zase vzroste nezaměstnanost a lidé budou autobus řídit ještě rádi,“ míní.

Záměr magistrátu prý je, aby jednou v centru města žádná „normální“ auta vůbec nebyla, ale pouze auta elektrická. Praha má problém. Zjevně chce být ekologická, a proto časem přijde nejprve se zákazem aut na naftu, pak na benzín. „A asi proto, že chce být Praha ekologická, paradoxně oslavila příchod nového roku zcela neekologickým ohňostrojem, jehož několik tisíc zbytečných výbuchů ‚jistě‘ pražské přírodě pomohlo,“ rozhořčil se Pikora.

Původní zdroj ZDE

Podle Pikory radnice preferuje to, co je vidět. A ohňostroj vidět je, ale dluh lidé nevidí. „Staré diesely jsou taky vidět, takže se na ně snadno a efektně ukazuje prstem. Některá města už mají emisní zóny. Třeba v Británii se uvažuje o speciální dani pro majitele dieselových motorů ve výši kolem šesti set korun denně. Jen idiot pak auto neprodá. A jen idiot takové auto koupí,“ řekl Pikora a dodal, že životní podmínky jsou důležité, ale udělat z centra města mrtvou zónu bez aut, tedy bez obchodu – „to je doslova skanzen, a to není dobrý nápad,“ varuje.

Zakázat auta ve městě je podle ekonoma jen další krok v omezení svobody. „Co přijde dál? Už se na mnoha místech nesmí pít alkohol. V restauracích se nesmí kouřit. Pak přijde i kouření mimo restaurace. Pak se zakáží auta v centru. Pak se zakáží psi, protože znečišťují chodníky. Co takhle zakázat děti? Jejich vřískot na hřišti taky mnoha lidem vadí,“ dodal ironicky.

Přitom auta nejsou hlavním znečišťovatelem planety. Zaoceánské lodě, letadla a elektrárny produkují emisí víc. „Ekologové dělají svou naivitou víc škody než užitku. Tím, že ceny evropských ojetin poklesnou, budou dostupnější pro třetí svět. Ten je levně koupí a bude dělat emise dál. Ekologové jen přenesou emise z jednoho kontinentu na druhý,“ míní Pikora.

Ekologové jsou asociálové, protože tím, že zakážou starší auta, nesplňující limity, zasáhnou hlavně chudší lidi, kteří si nemohou dovolit koupit nové auto. „Páni radní, nepodléhejte ekologickým aktivistům, nepropadejte vizím, že spasíte svět, když zase něco zakážete. Nechci žít ve světě plném zákazů,“ vzkázal městským radním Pikora.

autor: nab