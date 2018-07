Mutti Angela hraje o všechno. Proto už bere zavděk i landsmanšaftem, píše znalec Německa

Na „vyhnanecké“ výroky německé kancléřky Angely Merkelové se širší politickou optikou a v souvislosti s německou vnitřní i vnější politikou podíval historik, sociální psycholog a publicista z Hannoveru Petr Schnur. Snažil se najít odpovědi na to, proč právě nyní Merkelová vytahuje do prostředí evropské agendy rádoby moralizující pseudohistorické výroky, které navazují na politické a mentální ghetto Posseltova klubu a ostatních landsmanšaftů. Možné jsou podle něj odpovědi na dvou rovinách – osobní a „evropské“.

Začneme-li rovinou evropskou, tak německá politika dokořán otevřených dveří bez sebemenší kritické reflexe a následné komandování jiných států znamenala pasování se do roviny nejen ekonomického a politického, ale i morálního vůdce Evropy, který de facto s nikým nepotřebuje diskutovat. „Visegrád se této politice, která zcela evidentně vede nejen Německo, ale i Evropu do neřešitelného problému s předvídatelnými riziky a hlubokými sociálními i politickými důsledky, otevřeně postavil,“ dodal Schnur ve svém textu na serveru ČasopisArgument.cz.

Je více než pravděpodobné, že se jedná o odplatu za postoj skupiny zemí V4 v této otázce, míní publicista. Otázkou v tomto případě prý zůstává, do jaké míry by se jí tímto tématem podařilo Visegrádskou čtyřku rozhodit a jakou šanci by měla tuto záležitost posunout z naprosté evropské politické periferie do středu zájmu. „První záleží na Visegrádu samotném, druhé je spíše nepravděpodobné,“ doplnil.

Otazník podle Schnura visí nad možným signálem do Rakouska, které se od německé vítací politiky radikálně odklonilo. „Není ovšem tajemstvím, že právě tam existují síly, které by historii 20. století rády přepsaly a které by Merkelová mohla mobilizovat jako spojence proti kancléři Kurzovi,“ zdůraznil.

Co se pak druhé, osobní roviny týká, k té Schnur poznamenal, že „Mutti Angela“ a její politická kariéra se táhne od aktivní funkcionářky východoněmecké FDJ přes Kohlovo děvčátko, předsedkyni CDU a účastnici bilderbergského setkání 2005, spolkovou kancléřku od téhož roku, až po „matku všech uprchlíků“ aktuálně. „A nyní, jako by toho nebylo dost, aspiruje na ‚matku všech vyhnanců‘. Její závratná kariéra a s ní spojená politická exkluzivita ovšem utržila na domácí i zahraniční půdě ránu, která může znamenat politické k.o.,“ uvedl.

V takovéto situaci je pak vítán každý spojenec a každé zástupné téma, které může pomoci odvrátit pozornost od vlastního selhání ve skutečně aktuálních, pro německou i evropskou společnost životně důležitých otázkách, poukazuje Schnur. A dodává, že je nutné si uvědomit, že velký výběr nacionalistických projevů zabalených do pseudoevropské morálky spolková kancléřka k dispozici nemá.

„Posseltův landsmanšaft chce příští rok konat slezinu v Česku. Politické reprezentaci ČR musí být jasné, že se nejedná o svaz přátel České republiky a antifašismu, ale o zájmovou, nátlakovou skupinu usilující o přepsání dějin 19. a 20. století,“ upozornil publicista, podle něhož evropský politický standard nejsou Hermani, Havlovi nostalgici a slušňáci, ale Klaus, Zeman a všichni ti, kteří nepovažují totální výprodej národa a jeho dějin za projev mravnosti a vrchol demokratické politiky.

„Angela Merkelová a všichni ti, kteří by rádi z viníka učinili oběť, dějiny přepsat nemohou, pokud k tomu sami nesvolíme. Samozřejmě s ‚humanitou, evropanstvím a slušností‘ na rtech...“ uzavřel.

