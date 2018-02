Muž, který kasíroval z pražské energetické firmy, ji měsíce kontroloval. Už ho odvolali

07.02.2018 12:14

Mezi úředníky státních institucí známá persona, Alois Těšitel, skončil podle informací ParlamentníchListů.cz v představenstvu společnosti Pražská plynárenská, kde působil od března 2014. Opustit musí i další pozice, které v rámci svého kontraktu vykonával. Konkrétně jde o Informační služby - energetika, a.s., Pražská plynárenská Správa majetku, a.s, Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.