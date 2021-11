Mýtus o očkování, doufáte marně. Šinkora mluvil, Flegrovi se to nelíbilo. A už to jelo

reklama

Lockdown nově vznikající vláda dlouhodobě odmítala, nyní ale kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek opatrně připouští, že by k němu mohlo dojít, že je to jedna z možností. „Já se na něj připravuji, protože je celkem logické, že při těchto nárůstech musí do 14 dnů podobně začít nárůsty i v nemocnicích. Ačkoliv věřím z celého srdce, že vláda nechce udělat lockdown, tak ho bude muset udělat, nebo si ho lidé udělají sami. Nemocnice se opět bohužel přeplní, a tentokrát za to nemůže virus, ale my,“ míní Flegr. Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 24% Ne 74% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2956 lidí

„Nedomnívám se, že ta situace je taková jako loni. Pořád jsou ta čísla o něco nižší. V nemocnicích leží přibližně pětina pacientů,“ oponoval Šinkora, podle něhož bychom neměli podléhat panice v okamžiku, kdy se šíří respirační virus. „S pesimistickými opatřeními bych počkal. Pokud vakcíny fungují a nefungují evidentně tak, jak nám slibovali, nebo jak jsme si mysleli, ale fungují aspoň částečně, tak jsme se dostali do stadia, kde jsme relativně dobře proočkovaní i promoření. Takže já očekávám, že po té vlně, která přišla ve všech zemích, půjdeme dolů a nemocnice se nepřeplní,“ dodal Šinkora.

Podle Flegra je důležité, aby se lidé co nejdříve doočkovali. „Víme, že když se dá třetí dávka, že se to velice posílí. A víme v podstatě ze všech vakcín, se kterými máme zkušenosti, že ty potřebné intervaly mezi dávkami se prodlužují. Takže nepředpokládám, že další dávka by byla potřeba dřív než za půl roku, i pro ty starší. A pro ty mladší bych to odhadoval, že po té třetí dávce by měla být další nejdřív za dva roky,“ sdělil Flegr.

Šinkora rovněž hovořil o důležitosti očkování, zároveň však mluví i očkovací diktatuře. „Je zcela jisté, a známe to i z mediálních případů, že očkování v žádném případě nebrání infekci a tomu, aby očkovaný nemoc šířil. To znamená, že nějaký preventivní dopad toho, že naočkujete celou populaci v naději, že se vám podaří vyrušit virus, je liché a fungovat to nebude,“ sdělil Šinkora, že podle něj by se měli očkovat jen zranitelní lidé.

Flegr však následně velmi zostra Šinkoru zkritizoval. „Pan Šinkora úmyslně lže, protože opravdu všichni kvalifikovaní imunologové tvrdí, že je potřeba očkovat i tu mladší generaci, ty takzvaně nerizikové,“ poznamenal Flegr, načež mu Šinkora poděkoval za invektivu.

„Když se podíváme, kdo nám dneska leží v nemocnicích, tak mezi těmi nenaočkovanými jsou to většinou lidé do padesáti let, nebo v průměru padesát let. Takže je třeba, všichni světoví i naši imunologové se shodují na tom, že je potřeba proočkovat celou populaci a v podstatě i děti. Samozřejmě mnohem urgentní je proočkovat seniory, ale abychom zastavili tuto vlnu, aby to nepřeskočilo na seniory a nezačalo to zabíjet, tak je potřeba proočkovat celou populaci. Prostě všechno ostatní, nějaké básnění o kontaktní nebo povrchové imunitě, to je prostě nesmysl, veškeré autority se shodly, že je potřeba proočkovat všechny. Pakliže si někdo myslí, že je tak geniální a že to ví lepší než světové autority, tak jeho sebedůvěru mu opravdu závidím, ale nám ostatním nezávidím, že musíme poslouchat takovéhle nesmysly,“ rozhorlil se Flegr.

Šinkora oponoval, že nechtěl zajít do osobních věcí. „Bohužel musím říct, že lže pan profesor,“ rozčílil se Šinkora. „Vy nám tady vykládáte nějaké teorie. Uvidíme, jak to bude, v nemocnicích neleží mladí lidé, průměrný věk úmrtí ke včerejšku je 79 let,“ dodal Šinkora, jenž si myslí, že nemá cenu diskutovat tímto způsobem.

Následně se Šinkora Flegrovým slovům bránil i na sociální síti. „Zase jsem se střetl s prosfesorem Flegrem. Ze začátku to vypadalo věcně, pak mě začal obviňovat ze lží, prohlásil, že jsem dělal ve výzkumáku 4 roky a nemám imunologické vzdělání. Takže lhář je Flegr a na rozdíl od něho imunologické vzdělání mám. Přestože se ukazuje, že vakcíny jsou mnohem méně účinné, než nám výrobci tvrdili a slibovali, chce naočkovat všechny včetně bezbranných dětí, které to nepotřebují. Argumentuje, že je to kvůli tomu, aby neohrozili seniory, kteří se mohli dávno proočkovat,“ píše Šinkora.

„Ještě ani jednou jsem ve veřejných sdělovacích prostředcích nikoho osobně nenapadnul, snažil jsem se nejmenovat a při minulých diskusích, když jsem byl napadán, jsem se ani nebyl připraven bránit. Flegr však tentokrát opravdu přeťáp, a tak jsem mu to musel vrátit. Je mi to moc líto, poslední, co chci, je hádat se s někým takovým před očima diváků,“ dodal na facebooku Šinkora.

