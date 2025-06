NCOZ chce podklady od Stanjurova ministerstva

„Potvrzujeme, že NCOZ si k této věci vyžádala od ministerstva financí podklady, které náš úřad samozřejmě tomuto policejnímu orgánu poskytuje a plně s ním spolupracuje,“ uvedla pro CNN Prima News mluvčí resortu Michaela Lagronová.

Podle ní nebude možné v tuto chvíli poskytnout více informací. „S ohledem na probíhající vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení nebudeme k této věci poskytovat více informací, aby nedošlo k maření či ztížení splnění účelu trestního řízení. Právo informovat o průběhu si navíc v minulém týdnu vyhradili vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun,“ doplnila Lagronová. Nicméně státní zastupitelství zůstává ohledně detailů prověřování zatím zdrženlivé. K samotnému vyšetřování bitcoinové kauzy se nyní nechce vyjadřovat, aby neohrozilo úkony v rámci trestního řízení.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odpovědnost za situaci kolem darovaných bitcoinů odmítá. „Opozice říká, že jsem měl úkolovat Finanční analytický úřad (FAÚ). Není to pravda, kdybych to udělal, bylo by to porušení zákona. Potom by bylo asi nejlepší, abych rezignoval. Obvinění opozice, aby FAÚ něco dělal nebo nedělal z důvodu platné zákonné úpravy, je absurdní,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Detektivové z NCOZ podle zjištění médií získali příslušné dokumenty také od ministerstva spravedlnosti. To nyní vede Eva Decroix (ODS), která k tomu napsala: „Plně v souladu s tím, co jsem avizovala, tedy že ministerstvo spravedlnosti pod mým vedením bude poskytovat součinnost při prošetřování kauzy daru ministerstvu spravedlnosti, jsme poskytli součinnost orgánům činným v trestním řízení,“ napsala na síti X.

Případ navíc přispěl k napětí na politické scéně – opozice se chystá vyvolat hlasování o nedůvěře vládě premiéra Petra Fialy. K němu by podle informací mohlo dojít v úterý příštího týdne.

Původ celé kauzy sahá do března, kdy ministerstvo spravedlnosti přijalo dar v podobě kryptoměny bitcoin v miliardové hodnotě od Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Média již dříve uvedla, že podle policie mohou darované bitcoiny pocházet z trestné činnosti. Kvůli kauze podal demisi předchozí ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Ve funkci ho nahradila jeho spolustranice Eva Decroix, která slíbila vše důkladně prošetřit.

