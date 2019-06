Na 30. ročník armádní akce Bahna přišlo 50.000 lidí

Tradiční červnová akce Bahna patří k největším prezentacím armády pro veřejnost. Desetitisícovou návštěvnost má každý rok bez ohledu na počasí. „Bahna mají velký význam, není to jenom o prezentaci techniky a schopností armády, ale je to i o prezentaci vojáků armády jako takové, je to možnost k bližšímu setkání s veřejností,“ řekl ČTK ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Na Bahnech byl poprvé, mile ho překvapila nejen velká účast a zájem lidí, ale i velké množství techniky armády i složek integrovaného záchranného systému. Za poslední roky podle něj armáda udělala velký pokrok v technice. „Je dobře, že tyto akce pro veřejnost jsou, vidíte i tu techniku, která je 40 let a více stará. Aby občané viděli, kam chceme peníze transparentně a efektivně utratit,“ řekl.