Na Blízkém východě dochází voda. A hrozí prý, že ji lidé půjdou hledat do Evropy...

Blízký východ je již dlouho zdrojem světového napětí. Od roku 2011 zuří občanská válka v Sýrii, ve které se angažují jak Rusko, tak Spojené státy, desítky let tam panuje napětí mezi arabskými zeměmi a státem Izrael a řádí tam teroristé. Jenže možná je tu zaděláno na ještě mnohem větší problém. Na problém, který mohou jednoho dne pocítit i Evropané.

Blízký východ desítky let platí za neklidný region, kterému řada zemí věnuje pozornost nejen kvůli ropě. Vědci se shodují na tom, že ropa jednoho dne dojde a svět to bude muset řešit. Jenže mnohem dřív než ropa může na Blízkém východě dojít voda.

„Nedostatek vody na Blízkém východě bude stále zásadnější problém,“ varuje izraelský profesor Dan Šechtman z prestižního ústavu Technion v Haifě. „Evropa by proto měla pomáhat například s budováním odsolovacích továren, platit jejich výstavbu v chudších zemích, aby tam měli lidé co pít. Protože jinak se lidé z Blízkého východu přijdou napít do Evropy,“ dodal nositel Nobelovy ceny za fyziku v rozhovoru s LN.

V Izraeli se naučili s vodou velmi šetrně hospodařit, jenže v dalších zemích v regionu to tak slavné není. Analytik Kawa Hassan z bruselského EastWest Institutu upozorňuje, že v okolních zemích problém s nedostatkem vody politici často podceňují.

„V Iráku jsme identifikovali pět bezpečnostních rizik, dopady ekologických změn ale jsou např. vedle fenoménu Islámského státu vládou odsouvány do pozadí,“ uvedl Hassan. „Do plánu rozvoje po porážce ISIS rizika klimatických změn vůbec nezahrnuje. Přitom například jen nedostatek vody přitékající v řekách z Turecka nebo z Íránu by mohl dát do pohybu až 7 milionů Iráčanů.“

V regionu, kde žije 6 procent světové populace, je prý jen asi jedno procento sladké vody, takže s vodou je třeba pečlivě hospodařit, jenže k tomu často nedochází. Lidem by se pravděpodobně žilo lépe, kdyby spolu státy spolupracovaly v hospodaření s vodou, jenže to se v regionu plném animozity bohužel neděje.

autor: mp