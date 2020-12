Na Primě to vřelo: Babiš bude řídit očkování? To ne! Vládu drží pohromadě už jen touha po křeslech

reklama

Vostrá hned v úvodu debaty uvedla, že komunisté si počkají na to, jak se vláda zachová a zda a jak rychle armádě vrátí deset miliard, která vláda armádě sebrala na nátlak komunistů. Vostrá v této souvislosti zdůraznila, že peníze z vládní rozpočtové rezervy se mohou časem vrátit, jen je otázkou, jak rychle a na co přesně půjdou.

Řehounek poté poznamenal, že osobně bude chtít peníze armádě vrátit co nejrychleji, protože onen komunistický škrt se mu nelíbí.Přesto pro to hlasoval. Divákům se rozhodl vysvětlit, proč. „Mně se to samozřejmě nelíbí, ale pokud by neměl projít rozpočet jako celek, to bych byl nerad,“ zdůraznil.

Když dostal slovo Kalousek, označil podobu státního rozpočtu na příští rok za nepřijatelnou, a to ne kvůli škrtům, ale kvůli tomu, že celý rozpočet je postavený špatně a absolutně neodpovídá ekonomické realitě.

Poté promluvil ekonomický expert ODS Jan Skopeček, jenž rýpl do ČSSD. „Já to komentuji tak, že ta ministerská křesla jsou jediným stmelujícím prvkem a aby si je udrželi, tak jsou ochotni komunistům zaplatit cokoliv. I když s tím nesouhlasím, tak rozumím, že komunisté jsou dlouholetí odpůrci NATO a chtějí oslabit českou armádu. To, čemu nerozumím, je změna postoje ČSSD,“ ozval se Skopeček.

Řehounek okamžitě připomněl, že koaliční vláda ANO a ČSSD je menšinová a musí hlasy hledat i jinde. Např. u komunistů, ale nejen u nich. Spolu s hnutím ANO prohlasovala ODS snížení daní pro zaměstnance

Kalousek přesto trval na tom, že vláda Andreje Babiše skáče, jak komunisté pískají. Jen se rozhodl rozvést, proč si to myslí. „Já jsem tím nemyslel, že KSČM, řídí tuto zemi. Já jsem tím chtěl říct, že se dohadujou komunisté ve více stranách a nakonec se ta shoda vždycky najde,“ zaznělo z úst Kalouska.

Vostrá konstatovala, že z pravicové opozice je nejkonzistentnější TOP 09, ale jinak různé strany předkládají různé návrhy, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů – což se jí jeví jako poněkud nekonzistentní. Naproti tomu komunisté jakožto opozice levicová prý postupují jasně. „My jsme čitelní,“ podotkla Vostrá s tím, že komunisté řekli, že podpoří rozpočet, když se škrtne 10 miliard armádě, což se také stalo, takže KSČM státní rozpočet na příští rok podpořila.

Opoziční politici se poté shodli na tom, že vláda by měla daňové změny přijímat tak, aby se na ně lidé mohli připravit – a ne pár dní před koncem roku. To uznal i Skopeček, jako člen ODS, která hlasovala pro daňový balíček.

Nakonec došlo i na očkování české populace proti koronaviru. Premiér Babiš oznámil, že tuto věc si vezme na starost on osobně. A Vostrá, Kalousek i Skopeček se zhrozili.

„Z mého pohledu to určitě není správné,“ řekla jasně Vostrá s tím, že premiér má řídit zemi jako celek, a ne aby věnoval čas, kterého nemá mnoho, především jedné jediné věci.

Kalousek připomněl, že Babiš v minulosti řídil i přípravu chytré karantény a že všichni vědí, jak katastrofálně to s projektem chytré karantény dopadlo.

„Jestli se tomu dnes postavil do čela premiér, tak je to stejné, jako když se postavil do čela chytré karantény, tam také vláda selhala. Pokud se akci očkování postaví do čela premiér, tak je to dobrá zpráva pro odpůrce vakcinace, ale není to dobrá zpráva pro nás, kteří chceme být očkovaní co nejrychleji,“ upozornil Kalousek.

Skopeček mu dal za pravdu a zdůraznil, že očkování nelze nechávat na nemocnicích. V nemocnicích se mají očkovat ty vakcíny, které se neobejdou bez výrazného chlazení, ale jinak by podle Skopečka měli občany očkovat i praktičtí lékaři, jen jiným typem vakcíny.

Tady zase dal za pravdu Kalousek Skopečkovi.

Řehounek svého stranického šéfa a premiéra hájil a zdůraznil, že premiér Andrej Babiš podle jeho názoru v minulosti ukázal, že mikromanagement zvládá dobře, takže zvládne i problém naočkování většiny české populace.

