Na Ukrajinu dvakrát tolik co na silnice. „Vrhli se na mě. Pak zjistili, že mám pravdu.“

Americký moderátor Tucker Carlson tvrdí, že by se administrativa prezidenta Joea Bidena měla všem omluvit za to, že už téměř dva roky posílá vybavení za miliardy dolarů na Ukrajinu, ačkoliv je zřejmé, že Ukrajina nezvítězí a jen rostou ztráty na lidských životech ve zbytečné válce. To vše jde navíc na úkor výdajů pro vlastní občany. Kongresman z Kentucky Thomas Massie například upozornil, že na pomoc Ukrajině šlo už dvakrát více peněz než na vlastní silniční infrastrukturu v celé zemi. A když jeho výrok ověřovali bojovníci proti dezinformacím, zjistili, že má kongresman pravdu.

reklama

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15460 lidí

Politici podle něj moc dobře vědí, proč se za to nemohou omluvit a přiznat chyby, protože by potom museli nést následky. „A to stejné se nyní děje v případě pomoci Ukrajině. Válka už trvá téměř dva roky, na začátku nám všichni tvrdili, že naše pomoc pomůže Ukrajině porazit Rusko, které by jinak mohlo vtrhnout do východní Evropy. Po dvou letech není Rusko poraženo, jediným poraženým jsou Spojené státy,“ tvrdí Carlson, podle nějž jsou Spojené státy nyní prokazatelně slabší než před dvěma lety.

Rozumní lidé si to prý uvědomují, ale prezident Joe Biden a jeho administrativa a stejně tak Kongres to nepřiznávají a místo toho plánují poslat ukrajinským oligarchům další desítky miliard dolarů. „Takže další tisíce Ukrajinců můžou zemřít ve zbytečné válce. Protože Ukrajina nezvítězí, ale Američané budou v tomto konfliktu pokračovat stále dál,“ pokračuje moderátor.

„A nikdo proti tomu moc ani neprotestuje. Ale proč? Protože ti, kteří upozorňují na tento zjevný nesmysl a stavějí se proti posílání dalších peněz na Ukrajinu, jsou označováni za proruské kolaboranty a putinovce. To přímo řekl poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, který jasně naznačil, že každý v Kongresu, kdo nehlasuje pro další pomoc Ukrajině, pomáhá Vladimiru Putinovi k udržení u moci,“ říká Carlson, že všichni, kdo zpochybňují posílání dalších peněz, jsou ostrakizováni.

Fotogalerie: - Na petičním výboru

Podle Carlsona je znepokojivé, že v tomto s Bidenovou administrativou v hojné míře souhlasí i republikánští kongresmani. Je jenom velmi málo lidí v Kongresu, kteří pokračující pomoc Ukrajině kritizují. Kongresman Thomas Massie například upozorňuje na to, že za vojenskou pomoc Ukrajině by se dala dvojnásobně zkvalitnit infrastruktura v celé zemi, protože na rozvoj silnic a mostů šlo dvakrát méně peněz než na Ukrajinu.

„Nedávno jsem si uvědomil, že jsme utratili na Ukrajině více peněz, než jsme dali na rozvoj našich silnic a mostů. Tak jsem tuhle myšlenku sdílel na svých sociálních sítích, a když to chtěl Newsweek ověřit, zda to není dezinformace, zjistili, že je to pravda,“ uvedl Massie s tím, že i lidé, kteří dělají republikánům fact-checking, museli uznat, že je toto pravda.

Mimo odírání vlastních občanů Carlson upozorňuje na fakt, že na Ukrajině zatím umírají další tisíce lidí. „Všichni mluví o tom, že je naší morální povinností pomoci Ukrajině, ale nikdo už nezmiňuje to, že tahle válka zničila celou jednu generaci ukrajinských mužů, kteří bojují ve zbytečné válce, kterou nemůžou vyhrát. To my jsme vlastně zabili všechny tyhle lidi, protože jsme zamítli jednání o míru a nutíme všechny k pokračování v boji,“ říká Carlson, podle nějž navíc Spojené státy ztrácejí své výsadní postavení ve světě a Rusku se daří vytvářet v Asii, Severní Africe, Latinské Americe a na Blízkém východě pevná spojenectví, která Západ brzy převýší ekonomicky i vojensky.

Ep. 45 How could Washington possibly send tens of billions more to sleazy oligarchs in Ukraine now that the whole enterprise has been revealed as a fruitless, corrupt and incredibly destructive disaster? Because that’s what they always do. pic.twitter.com/Cn6SMHcqcr — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 5, 2023

Psali jsme: To nejtvrdší, co se v USA říká o Ukrajině. A Zelenskyj to neuslyší „Ropné sankce na Rusko selhaly.“ Nás zasáhnou: až 45 Kč na litr Ale, ale. Trafika na Ukrajině? Dělal pro Trumpa, škodil mu, teď bude „nezávislý ředitel“ A co tyhle statisíce mrtvých? „Muskův“ Carlson po Izraeli svým USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama