Na chodbách, v neformálních rozhovorech... Europoslankyně ODS se pochlubila, jak se prý v Bruselu mluví o Babišovi

Vrecionová také uvedla, že si je jistá tím, že kdyby premiér neměl problém ohledně střetu zájmů, že by vyjednal na summitu před týdnem větší podporu jaderné energetiky. „Toto téma se neodehrávalo pouze na plénu, ale samozřejmě i po chodbách, při neformálních rozhovorech se nás na to neustále všichni ptají. Je to velice nepříjemné. Myslím si, že to velmi poškozuje celou Českou republiku,“ zdůrazňuje ke kauze Babiše Vrecionová. Zahraniční europoslanci podle ní celé věci věnují velkou pozornost. , že by vyjednal na summitu před týdnem větší podporu jaderné energetiky. „Toto téma se neodehrávalo pouze na plénu, ale samozřejmě i po chodbách, při neformálních rozhovorech se nás na to neustále všichni ptají. Je to velice nepříjemné. Myslím si, že to velmi poškozuje celou Českou republiku,“ zdůrazňuje ke kauze Babiše Vrecionová. Zahraniční europoslanci podle ní celé věci věnují velkou pozornost.

Vrecionová hovořila také o nepříjemné situaci, kdy se již dlouhou dobu táhnou audity, a hrozí, že Česko bude vracet peníze. „Požádali jsme na plénu, aby tato věc byla urychlena. Také jsme vyzývali k tomu, aby ty audity byly co nejdříve zveřejněny, minimálně aby je dostaly ty orgány, které u nás v České republice dále rozhodují o dalším rozdělování, protože prostě teď je jasné, že zemědělský intervenční fond bude opět vyplácet další dotace Babišovým firmám,“ sdělila Vrecionová. Podle ní je nutné, aby se celý proces do budoucna urychlil.

„Vstoupilo do toho také to, že byla teprve před měsícem schválena nová Evropská komise. Jednáme právě například s paní předsedkyní kontrolního výboru, budou přicházet další návrhy a je potřeba skutečně v tuto chvíli přijít s návrhem, co udělat pro to, aby se to celé urychlilo. Můžeme tlačit na Komisi, aby zkrátka procesy velmi výrazně urychlila,“ dodala Vrecionová.

„Od Evropské komise chceme, aby především urychlila veškeré procesy. Jsme v situaci, kdy dle mého názoru pan premiér nenaplnil ten zákon o střetu zájmů, to znamená, a to samozřejmě nám do toho Evropská komise nemá co mluvit, ale rozhodně podle stávajícího zákona to nenaplnil a čerpá ty peníze a Evropská komise postupuje nesmírně pomalu, protože tedy, co říká audit, on je čerpá od roku 2017 neoprávněně, nicméně vlastně až nyní přišel po dvou letech audit, kde my se tedy dozvídáme, že nám budou zastaveny finanční prostředky další a že nebude moct Česká republika dále čerpat a tím jsme všichni poškozeni,“ sdělila Vrecionová závěrem.