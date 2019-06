Na co Benešová čeká? Kalousek se rozhodl zakročit. A zazněla spekulace o Zemanovi

02.06.2019 15:45

Šéfka justice Marie Benešová byla hostem v nedělní Partii televize Prima, kde hovořila mimo jiné o závěru auditu Evropské komise hovořícím o tom, že předseda vlády Andrej Babiš (ANO) je stále ve střetu zájmů. Ministryně však nevidí důvod nevěřit Babišovi ve sporu s Evropskou komisí. Premiéra hájila se slovy „vyčkejme konečného rozhodnutí“, čímž rozpálila Miroslava Kalouska (TOP 09) doběla. Nechápe totiž, na co by se mělo čekat, ze strany veřejnosti se mu dostalo jasné odpovědi: čeká se na to, až nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman složí svou funkci.