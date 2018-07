Na půl dne na hrách, vzkazuje Pavel Novotný prostořekému spolustraníkovi. A připsal něco pěkného o migraci

Pavel Novotný od uživatele Františka Černocha obdržel dotaz, proč je vlastně v ODS. Strana je prý názorově odlišná, např. odmítá migrační kvóty. Pan Černoch se Pavla Novotného ptá, zda by mu nebylo lépe v jiné straně.

Pavel Novotný věcně odpovídá: „Já se cítím v ODS výtečně... neshodnu se se stranou v otázce přístupu k migraci a v eurospekticismu. My to navzájem přežijeme. :-) Jsem velmi otevřená, liberální strana.“

Druhý dotaz na Pavla Novotného směřoval od paní Mirky C. Ta se politika ptala na kauzu ředitele ZOO Chleby Reného Fraňka, který nazval na facebooku vévodkyni ze Sussexu Meghan Markle jako cikánku. Franěk se za své výroky později omluvil.

„Byl to od něj nechutný úlet,“ komentuje to Novotný. Omluva podle něj stačí. S nadsázkou dodává, že by ještě doporučil „klečet půl dne na hrachu“.

Pavel Novotný je „oblíbencem“ čtenářů ParlamentníchListů.cz již delší dobu. V nedávné době poskytl našemu serveru dva poměrně obsáhlé rozhovory. V tom dubnovém se vyjadřuje například k pravomocem prezidenta Miloše Zemana. Podle Novotného by bylo lepší, kdyby prezident „držel hubu“, pak by se „nemusel za toho zlomyslného, nesoudného dědka stydět ještě v zahraničí“.

Ve květnovém rozhovoru prozradil, že by podle něj Česká republika vstřebala až 120 tisíc uprchlíků. Evropskou unii označil za fantastickou věc a uzákonil by, aby byl Václav Havel prohlášen za největšího Čecha a státníka světového významu.

