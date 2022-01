Na*raní příznivci vlády. Za půlrok v USA. Ale je to ještě horší

Včera v noci oznámil Jan Farský, že odlétá na půl roku do USA, protože dostal stipendium na projekt, jak využít zkušenosti sjednocených Spojených států pro EU. Rezignoval na stranickou funkci, plat poslance chce posílat na charitu. Ale mandát si chce ponechat. Za toto rozhodnutí teď sklízí kritiku ze všech stran, z koalice i opozice. „Si dělá z lidí prdel,“ zhodnotil šéfredaktor MF Dnes. „Tohle je svinstvo,“ míní volič STAN. Podle některých politiků ODS by měl Farský složit mandát nebo dokonce v USA už zůstat. A navíc, je zde podezření, že svým půlročním výletem za studiem Farský porušuje koaliční smlouvu, kterou Piráti a STAN před volbami uzavřeli.

„Mezi absolventy Fulbrightova stipendia patří klíčové osobnosti politického, akademického a ekonomického života, mezi kterými je i celá řada prezidentů, premiérů nebo nositelů Nobelovy ceny,“ připomenul. Těší se, že nabere sílu, nadhled, zkušenosti i vzdělání.

Pryč by Farský měl být půl roku, svou stáž podle svých slov konzultoval jak s předsedou STAN Rakušanem, tak s premiérem Fialou. „Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili. Jako samozřejmost beru to, že v této souvislosti rezignuji na post předsedy klubu STAN a zároveň během svého pobytu v USA budu odvádět svůj poslanecký plat neziskovým organizacím, jako jsou – Člověk v tísni, Paměť národa, Skaut,“ přidal Farský detaily. A pokud by se v českém Parlamentu odehrávalo nějaké zásadní hlasování, je Farský připraven „kdykoliv přiletět“.

Ovšem posílání platu na dobročinnost a ochota „kdykoliv přiletět“ mnoha lidem nestačí a nejedná se jen o příznivce a zástupce opozice. „Jestli Jan Farský jede na půl roku do Ameriky prohlubovat svůj projekt ‚Jak z EU udělat do 25 let federaci po vzoru US‘, tak tam, alespoň za mě, může klidně zůstat,“ shrnul krátce svůj postoj Jan Paluska z pražské ODS.

Podobně uvažoval Ondřej Šimíček ze stejné strany, podle kterého by se Farský měl vzdát mandátu, zvláště proto, že něco takového by u ANO mediálně neprošlo a koalice tak bude vystavena kritice za dvojí metr.

Mám za to, že by se měl Farský vzdát mandátu... buďme spravedliví... udělat to někdo z ANO, tak se lepší média poserou. Nechceme dvojí metr, že ne... ach jo tvl. Politický autismus i ve STAN??‍>? — Ondřej Šimíček (@Sima_Ondra) January 10, 2022

Do Farského už si rýpl poslanec ANO Patrik Nacher, a to za jeho slibované lety zpátky do vlasti: „A co uhlíková stopa, kterou zelení politikové tak bedlivě hlídají?“ A také šéf Přísahy Robert Šlachta, podle kterého je Farský neskutečně arogantní. „Jen pár měsíců po volbách, do kterých kandidoval s tím, že bude sloužit občanům, odlétá na půl roku pryč do USA. Měl by okamžitě složit mandát poslance. Klouzavý mandát, který by umožnil jeho nepřítomnost nahradit, nemáme i díky senátorům za STAN,“ připomenul bývalý policista.

Na důležitá hlasování bude kolega Farský létat zpět do vlasti ??… a co uhlíková stopa, pane poslanče @JanFar_sky, kterou zelení politikové tak bedlivě hlídají… ????https://t.co/6ar0u9xz3K — Patrik Nacher (@PatrikNacher) January 10, 2022

Neskutečná arogance @JanFar_sky. Jen pár měsíců po volbách, do kterých kandidoval s tím, že bude sloužit občanům, odlétá na půl roku pryč do USA. Měl by okamžitě složit mandát poslance. Klouzavý mandát, který by umožnil jeho nepřítomnost nahradit, nemáme i díky senátorům za STAN. — Robert Šlachta (@RobertSlachta) January 10, 2022

O Fulbrightově stipendiu hovořil s velkou ironií i pirátský expert Ondřej Dostál. „Na Fulbrightově stipendiu jsem byl taky a panu Farskému ho přeji. Na ‚můj‘ program v St. Louis (Health Law&Policy, vč. public health – správa veřejného zdraví) by bylo fajn poslat i celé Ministerstvo zdravotnictví a část vlády. Rok bychom od nich měli pokoj a po návratu by už chápali, jaké vydávají nesmysly.“

Na Fulbrightově stipendiu jsem byl taky a p. Farskému ho přeji.

Zlepšovák? Na „můj“ program v St. Louis (Health Law&Policy, vč. public health) by bylo fajn poslat i celé MZ a část vlády. Rok bychom od nich měli pokoj a po návratu by už chápali, jaké vydávají nesmysly. pic.twitter.com/BvIGUr5hNJ — Ondřej Dostál (@dostalondrej) January 11, 2022

O to, jak hodlá politik svůj mandát vykonávat, se už zajímá například moderátorka ČT Světlana Witowská, která odkazuje na článek ústavy, ve kterém je jasně napsáno, že poslanci vykonávají svůj mandát osobně.

Čl. 26 Ústavy ČR: „Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.“ Jde to ze zahraničí? Ptám se, protože sama nevím, co přesně znamená vykonávat mandát osobně. Stačí hlasovat?@JanFar_sky https://t.co/8J7DHpYkl1 — Světlana Witowská (@SvetlanaWit) January 10, 2022

A také Jaroslav Plesl z MF Dnes a Barbora Koukalová z Expresu. „Si dělá z lidí prdel. Rezignovat má na mandát,“ prohlásil šéfredaktor Mladé fronty a Koukalová upozornila, že poslanecký plat pochází z peněz daňových poplatníků a je za výkon mandátu, tedy ne na to, aby ho politik jen tak dával neziskovkám.

„Kvituju stáž, ale nemyslím si, že je odpovědné, držet si mandát poslance. Sorry jako,“ shrnula krátce svůj postoj novinářka A2larmu Apoléna Rychlíková a doplnila z kodexu spolupráce mezi STAN a Piráty bod, ve kterém se píše, že „kandidát bude brát práci poslance, případně člena vlády jako prioritu, a zařídí si své ostatní aktivity (práce v samosprávě, studium, podnikání, výuku atd.) tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času.“

Smál se také komentátor a komik Luděk Staněk: „Jako ‚přiletím na klíčová hlasování‘, to je myslím jakože velká novinka český politiky. Už vidím, jak se třeba neschválí rozpočet, protože zpožděnej let a když s tím budete mít problém, můžete si stěžovat na zákaznické lince Delta Airlines.“

Jako ‚priletim na klicova hlasovani“, to je myslim jakoze velka novinka cesky politiky. Uz vidim jak se treba neschvali rozpocet, protoze zpozdenej let a kdyz s tim budete mit problem, muzete si stezovat na zakaznicke lince Delta Airlines:) https://t.co/sesOhrX7NF — Ludek Stanek (@LudekStanek) January 10, 2022

„Poslanec Jan Farský je vcelku sympatický, takže mu ten půlroční poslanecký sabatikl v US nakonec projde, odletět třeba Havlíček z ANO, to by byl jiný humor o odpovědnosti. Nakonec všichni můžou hlasovat on-line, ušetří se,“ odhadoval bývalý šéf ČRo Vltava Petr Fischer.

Poslanec Jan Farský je vcelku sympatický, takže mu ten půlroční poslanecký sabatikl v US nakonec projde, odletět třeba Havlíček z ANO, to by byl jiný humor o odpovědnosti. Nakonec všichni můžou hlasovat on-line, ušetří se

???? — petr fischer (@petrfischer3) January 11, 2022

„Ten pocit, když vykroužkuješ starostu do Sněmovny, ale Fulbright ti ho vykroužkuje na půl roku do Ameriky,“ glosoval Petr Bittner z Deníku Referendum.

„Je fajn a chvályhodné, že pan Farský jede studovat do USA. Stejně fajn a chvályhodné by bylo, kdyby svoje místo ve Sněmovně přepustil náhradníkovi. Jestli nechápe proč, tak potěš pánbůh,“ uvedl ekonomický novinář Mirek Motejlek.

Je fajn a chvalyhodne, ze pan Farsky jede studovat do USA. Stejne fajn a chvalyhodne by bylo, kdyby svoje misto ve Snemovne prepustil nahradnikovi. Jestli nechape proc, tak potes panbuh — MotejlekSkocdopole (@MotejlekSkocdop) January 10, 2022

Farský rozčílil také publicistu Jana Jetmara, který mu vzkazuje: „Ponechat si poslanecký mandát a jezdit hlasovat do Česka, pokud to bude opravdu nutné, na to Vám sere Bílý tesák. Buď budete poslanec na plný úvazek a pracovat pro tuto zemi na 100 %, anebo ne a pak seďte hezky v Oregonu a tady nezabírejte místo.

Pokud se držíte židle jako klíště, aby Vás náhodou nenahradil nějaký pirát, tak věřte, že jim dlužíte násobně víc. Politici jsou naprosto nepoučitelní a jakmile to jenom trochu jde, tak se s námi zase snaží vymr*ávat...“

A stejně tak i jiní příznivci STAN a Farského toto rozhodnutí nesli nelibě. „Mám opravdu rád Jana Farského, fakt. Ale Honzo – kdybychom chtěli poslanecký platy posílat na charitu, tak můžeme zrušit Parlament. Já chci poslance, kteří po zvolení pracujou v ČR. Tohle ti podle mě ujelo… Kdyby to napsal kdokoli z minulé vlády, že na půl roku mizí, tak z toho nevybrousí,“ myslí si režisér Robin Kvapil, dříve angažovaný v hnutí Žít Brno.

„Pan Farský je pro mě dlouho nadějí, že to s českou politickou kulturou není zcela špatné. Tohle je ale tah na úrovni ANO. Volil jsem STAN, abyste pracoval pro ČR. Tohle je svinstvo,“ míní pak Michal Karvánek.

Pan Farský je pro mě dlouho nadějí, že to s českou politickou kulturou není zcela špatné. Tohle je ale tah na úrovni ANO. Volil jsem STAN, abyste pracoval pro ČR. Tohle je svinstvo. — Michal Karvánek (@Michal_Levente) January 10, 2022

