Na to nemáte nárok! Profesor Pafko uzemnil Žantovského. Jde o Zemanovo zdraví

Žantovský se podivoval, proč se diskuse o zdravotním stavu prezidenta stupňuje právě nyní. Odehrává se zde podle něj střet mezi právem prezidenta jakožto pacienta na soukromí a právem veřejnosti na informace včetně informací o zdravotním stavu hlavy státu. „Některé z těch informací nejsou pro veřejnost důležité. Já si nemyslím, že by veřejnost měla znát každý krevní rozbor hlavy státu," říká.

Co by se však veřejnost podle něj měla dozvědět, jsou informace týkající se výkonnosti hlavy státu. „Víme, že pan prezident trpí cukrovkou například, tak k projevům cukrovky mezi jiným patří zvýšená únava a u pokročilé cukrovky také poruchy vědomí, tak to je něco, co samozřejmě hraje roli při výkonu funkce hlavy státu, a pak má na tom veřejnost zájem, který je oprávněný,“ přibližuje.

S tím vyjádřil nesouhlas chirurg Pavel Pafko. Ten vidí na prvním místě především právo každého pacienta na soukromí. „Lékař nemůže sdělovat informace podle funkce pacienta, to vůbec, v žádném případě,“ odmítl Pafko slova Žantovského. Veřejnost podle něho nemá na podobné informace nárok.

A pak došlo na i slova prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka, který na svém twitterovém účtu poznamenal, že v souvislosti s plánovaným zítřejším zveřejněním Zemanovy zdravotní dokumentace budou: „‚Demokratičtí‘ politici a novináři, kteří přejí panu prezidentovi nemoc, nebo dokonce smrt, hluboce zklamáni.“

„Já nevím, kdo jsou ti lidé, kteří přejí panu prezidentovi nemoc nebo smrt,“ poznamenal k tweetu prezidentova mluvčího Žantovský, něco takového by prý prezidentovi nemohl přát nikdo normální. „To jsou obyčejné přidrzlé výkřiky mluvčího pana prezidenta,“ ohradil se následně s tím, že to „trvá už léta“.

„Příznivci pana prezidenta budou zítra spokojeni, stejně tak slušní názoroví oponenti. ‚Demokratičtí‘ politici a novináři, kteří přejí panu prezidentovi nemoc, nebo dokonce smrt, budou hluboce zklamáni,“ zní celý Ovčáčkův tweet.

Další dotaz mířil na Pafka a informování o zdravotním stavu prezidenta Václava Havla během jeho operace plic, kterou chirurg vedl. Pafko respektoval Havlův názor a připomněl, že se o tom, co zveřejní, spolu následně bavili. Při oné debatě se Pafko Havlovi rovněž zmínil, že je dobré sdělovat vždy pravdu, jelikož by se informace o jeho zdravotním stavu stejně dlouho v dnešní době v tajnosti neuchovala.

Pafko následně dodal, že by Zeman sice kvůli tomu, že je veřejnou osobou, měl jít příkladem v péči o své zdraví. To, že by jej ovšem nyní v jeho věku nutili přestat kouřit, označil za „úsměvné“.

Povinnost informovat o zdravotním stavu hlavy státu by se podle Žantovského neměla zakotvovat v zákonech. To, že je tato povinnost u prezidenta Spojených států, je prý něco jiného, jelikož americký prezident disponuje mocí v podobě držení jaderných zbraní. S tím souhlasil i Pafko a připomínal i případ amerického prezidenta Ronalda Reagana, jenž trpěl karcinomem konečníku. Reagan byl důsledně sledován a v médiích následně vyšla i kresba jeho konečníku. „Doslova se celá Amerika dívala do konečníku pana prezidenta,“ glosoval Pafko. Závěrem ještě dodal, že opačný případ byl u nás za Husáka, kdy veřejnost ani téměř nevěděla, kolik má tento komunistický prezident dětí.

To, že ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslav Zavoral ve čtvrtek zveřejní kompletní zdravotní dokumentaci prezidenta Miloše Zemana, dnes avizoval sám prezident při odchodu z Poslanecké sněmovny. Zopakoval, že nemá jiný zdravotní problém než bolavé nohy, a na dotaz novináře doplnil, že nemíní kvůli svému zdravotnímu stavu skončit ve funkci. Střešovická nemocnice ale následně podle tvrzení Deníku N popřela, že zveřejní kompletní zdravotní dokumentaci. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že Hrad ponechává postup plně na nemocnici, která je k tomu kompetentní.

