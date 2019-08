Na to nemáte právo! Klaus ml. má vzkaz pro Mináře a připomíná mrtvé

Při demonstracích v roce 1968 zemřelo v Československu podle nejnovějších historických údajů 137 lidí. Při demonstracích o rok později jich podle nových informací zahynulo sedm, které zabili příslušníci Veřejné bezpečnosti a Lidových milic. Ve středu v podvečer prošel z Václavského náměstí pochod Prahou. Účastníků bylo nakonec zhruba 10 000, uvedli pořadatelé ze spolku Milion chvilek pro demokracii. Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 4160 lidí

K tomu, jak Česko uctilo oběti okupace, se dnes na svém facebookovém účtu vrací Václav Klaus mladší s kritickou poznámkou vztahující se právě na to, jak někteří vzpomínková shromáždění dnes pojímají.

Ve svém komentáři Klaus junior klade důraz na to, že 21. srpen 1968 i 1969 patří k nejtragičtějším dnům v historii naší země. A právě z toho důvodu jeho hnutí Trikolóra prý zásadně odmítá zpolitizování vzpomínkových shromáždění, které zde bylo možné sledovat.

Závěrem s důrazem konstatuje, že žádný politický ani nepolitický subjekt nemá právo uzurpovat si tato tragická výročí pro sebe a zneužívat je pro dosažení svých aktuálních cílů. „Vzhledem k tehdejším obětem je něco takového minimálně neetické,“ dodává Klaus mladší.

Jeho názor kvituje přispěvatel do diskuse náležející k tomuto příspěvku, Jiří Pastorek. Podle jeho slov „vyústění vzpomínkové akce jakožto v nástroj dnešních mocenských soubojů, zejména Milionu chvilek, je něco, z čeho se normálním lidem zvedá kufr“.

Také Jiří Suremka přiznal, že dříve rádi chodili na Národní třídu 17. listopadu, nebo přemýšleli o roce 1968. Ovšem do doby, než to prý zprivatizovala tato zmíněná skupinka. „Těším se, že se to jednou vrátí do normálu a bude to zase o vzpomínkách na to, co se v minulosti stalo...,“ doplnil komentující.

Ti, co dneska demonstrují, by v dobách, kdy se to stalo, byli činovníci a funkcionáři SSM nebo KSČ, myslí si zase uživatel Daniel Pavelec. Dnes je podle jeho slov demonstrování bez rizika, když demonstrujete za tu „správnou“ věc. „Něco, jako byly prvomájové demonstrace za bolševika,“ poznamenává.

Michal Michalovič Ozábal naopak Klausovi připomněl jeho dřívější kontroverze. „Předpokládám, pane poslanče, že je to stejně etické, jako vaše výroky o přirovnání Sněmovny k židovskému výboru... etika jen někdy?“ rýpl si. Poté ještě dodal, že než Klaus začal sbírat laciné, populistické body, byl jeho veliký fanoušek. „Ale vše dobré... věřím vám, že to je jen marketing,“ doplnil.

Události v Česku tento rok připomínaly fotografie, promluvy pamětníků, čtení jmen obětí, projevy politiků a pietní akty, na které letos nedorazil premiér Andrej Babiš (ANO) ani ministři. Prezident Miloš Zeman poslal květiny na hrob Františka Kriegla.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy do někdejšího společného státu Čechů a Slováků si připomínali i na Slovensku. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uvedla, že život ve svobodném a demokratickém státě není samozřejmostí, ale vzácnou hodnotou, která byla vykoupena nemalými oběťmi. Podle slovenského premiéra Petera Pellegriniho je zmíněné výročí připomínkou hrdinství i selhání. Předseda slovenského parlamentu Andrej Danko vpád vojsk odsoudil.

