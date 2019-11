Na toto jste čekali: Erik Best rozsekl věc s šéfem KDU-ČSL

Nevkusná reakce novináře Erika Besta na rezignaci Marka Výborného na post předsedy KDU-ČSL vyvolala silné ohlasy. Kromě Nory Fridrichové a Martina Veselovského se ozval i Pavel Šafr, který Bestovo chování vztáhl na všechny, kdo v Čechách „podporují Moskvu“. Reportérka Markéta Kutilová si vymazala všechny, kdo status olajkovali. Ale Best nebyl sám, kdo se k Výbornému vyjádřil nešťastně, potíže měl i Marek Švehla z Respektu. A musel začít vysvětlovat. Best také vysvětlil. Prý se cítí jako Václav Klaus mladší.

Jak jsme již informovali, v úterý odpoledne předseda KDU-ČSL Marek Výborný oznámil, že na mimořádném sjezdu složí svou funkci, neboť se po náhlé smrti své manželky musí věnovat svým třem dětem. Jeho žena zemřela na srdeční selhání na konci září.

K tomu měl, slušně řečeno, nešťastný komentář Erik Best: „Marek Výborný a jeho nedoprovázené děti. Smutné. Kde je Michaela Šojdrová, když ji potřebujete?“

Anketa Chcete, aby prezident České republiky mohl navrhovat zákony? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 612 lidí

Status a jeho autor se stali cílem značného opovržení. Na Facebooku je pod ním již přes tisíc komentářů, u mnohých z nich se sousloví „slušně řečeno“ použít nedá. Besta odsoudil například Martin Veselovský z DVTV, Jindřich Šídlo ze Seznamu, expert na dezinformace Miloš Gregor nebo moderátorka 168 hodin Nora Fridrichová.

Psali jsme: Ty prase! Konec. Peklo kolem Erika Besta: Český internet exploduje

Kromě nich se do novináře pustil také Pavel Šafr: „Tady je vidět, jakou morální úroveň mají lidé, kteří u nás podporují Moskvu. Ruský Američan Erik Best dělá vtipy na adresu lidovců, když jejich předseda tragicky ztratil svoji ženu a maminku svých dětí,“ považoval chování Besta za vypovídající šéfredaktor Fora24.

Na webu Manipulátoři.cz „odporný status“ řešil Jan Cemper, který neváhal připomenout, že Erik Best dostal od prezidenta Zemana vyznamenání a že také píše nepravdy.

Filip Titlbach z Deníku N Besta také zmínil. „Nestává se zase tak často, abychom někomu v závěru podcastu posílali písničku. Ale že jste takovej frajer, a honíte si triko na sirotcích a smrti jejich matky, rádi jsme to pro vás udělali, Eriku Beste.“ Zmíněná písnička je The Best od Bonnie Tylerové.

Anketa Ať Babiš odstoupí, nebo se zbaví Agrofertu, žádá Milion chvilek. Souhlasíte? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 12878 lidí

„Každopádně, zírám, kolik prostoru mu dávají všechna česká média včetně veřejnoprávních, aby se vyjadřoval úplně ke všemu svými komentáři a názory. Jako proč?

Best je dokonce odborník na Sýrii! V květnu 2016 se Erik Best zúčastnil akce Mýty o Sýrii, kterou v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslanců Tomia Okamury, Jaroslava Holíka a Radima Fialy, uspořádal Institut slovanských strategických studií. Akce se vedle Besta zúčastnili Hynek Kmoníček, Petr Žantovský, Martin Koller, Petr Hájek a další. No comment.

Mimochodem, nenašla jsem jediný jeho autorský článek v zahraničních médiích, a to je Američan...“ dodala ještě.

„Taky dobrej debil,“ ocenila Bestův status komentátorka Lucie Sulovská z Echa24.

Bývalý ministr Ivan Pilip o Bestovi podle Blesku.cz pronesl: „Pochyby o tom, že je Erik Best regulérním agentem ruských služeb, má ze zasvěcených málokdo. Ovšem, že je až takhle lidsky ubohý, to mne zatím nenapadlo.“

Kromě Erika Besta se uřekl i zástupce šéfredaktora Respektu Marek Švehla. „Přeju p. Výbornému, ať těžkou situaci zvládne, ať jsou děti v pohodě, rodina zajištěná. Nicméně, udělat si z toho slogan jak do kampaně KDU (rodina je víc než politika, táta je víc než předseda) mi, přiznám se, nesedí. Jsem rád za lidi, pro které je politika víc než rodina.“ Toto prohlášení pak stáhl, ale už začalo kolovat internetem.

„Je fakt tak těžký (napravo i nalevo) neříct úplnou debilitu, když se někomu stane tragédie?“ ptal se komentátor webu Info.cz Tomáš Jirsa na adresu Besta i Švehly.

Švehla pak začal svůj status vysvětlovat. „Takže, když už jsem se smočil v bestovských vodách, tady je to, co jsem měl na mysli: Je mi líto rozhodnutí Marka Výborného. V politice by měli být i lidé, kteří se starají o děti,“ napsal na Twitter. Delší vysvětlení poskytl na Facebooku: „Můj tweet nehodnotil rozhodnutí pana Výborného, které je pochopitelné a zaslouží si bezvýhradný respekt. Udělal bych zřejmě to samé. Pouze jsem se snažil naznačit, že politiku obecně mají dělat i lidi, kteří se sami starají o děti. A mají mít takovou možnost, aniž by byli považováni za nezodpovědné vůči své rodině. Proto bych – obecně vzato – nestavět politiku proti rodině a rodinu proti politice. Pan Výborný dostává palce nahoru a já nemám nejmenší důvod mu je nepřát. Zároveň ale říkám, že si vážím lidí, kteří se rozhodnou v podobně situaci ve vrcholné politice zůstat, protože dělat politiku je důležité.“

Takže když už jsem se smočil v bestovských vodách, tady je to, co jsem měl na mysli: Je mi líto rozhodnutí Marka Výborného. V politice by měli být i lidé, kteří se starají o děti. — Marek Svehla (@mareksvehla) November 20, 2019

Fotogalerie: - Šest let natvrdo

Erik Best se k pozdvižení, které vyvolal, vyjádřil ve čtvrtek dopoledne: „Osobně neznám Václava Klause ml., ale snad už o něco lépe chápu, co občas musí prožívat.“

Psali jsme: „Jsou v pasti.“ Po Letné a oslavách: Erik Best sčítá a účtuje Milionu chvilek, novinářům a jiným. A vidí změnu Jak Václav Havel nabízel Američanům televizi. A Bush ho pak využil proti Saddámovi. Erik Best vytahuje příběh, který by neměl zapadnout „To ČT neodvysílá!“ Erik Best začal rýpat do 17. listopadu a věcí kolem Dohra ,,honění na záchod": Zastání pro ČT a ČRo! V Respektu. A pozor, toto odhalili

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.