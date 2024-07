Nabídka, kterou nebude moct odmítnout. Bidenovi už prý straníci chystají „koňskou hlavu“

Potenciálním kandidátem na prezidenta nominovaného Demokratickou stranou je guvernér Kalifornie Gavin Newsom. Newsom, který má dlouhou historii politického a finančního propojení s Pelosiovou i dalšími kalifornskými politiky, se nyní jeví jako vhodný náhradník, přestože veřejně vyjadřuje podporu Bidenovi a odmítá spekulace o své kandidatuře.

Od katastrofálního vystoupení Joea Bidena v první prezidentské debatě na CNN se jeho jméno objevuje téměř ve všech seznamech možných nástupců. Jedná se o guvernéra Kalifornie, Gavina Newsoma. Online politické sázky na to, že v čele prezidentské kandidátky letos skončí kalifornský guvernér Gavin Newsom, se minulý týden ztrojnásobily na šanci jedna ku čtyřem, informuje online deník The Guardian.

„Myslím, že bylo jasné, že už nějakou dobu čeká v záloze,“ řekla Emily Hoevenová, názorová sloupařka deníku San Francisco Chronicle a politická reportérka, která Newsomovu kariéru pozorně sleduje. „Myslím si však, že nyní se mu otevírá mnohem větší prostor než kdykoli předtím.“

Spekulace o jeho prezidentských ambicích vyvolává dle deníku i jeho talent pro focení a snaha o pozornost v televizním vysílání. Po odvysílané debatě mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem na CNN se na něj dle moderátorky MSNBC Alex Wagnerové novináři vrhli jako piraně.

Newsom, který je hlavním náhradníkem Bidenovy kampaně pro rok 2024, tehdy v rozhovoru po debatě mávl rukou nad tím, zda Bidena na demokratické kandidátce nahradí. Když se ho Wagnerová zeptala na sílící výzvy, aby Biden odstoupil, řekl, že takové řeči jsou „neužitečné a zbytečné“.

V rozhovoru pro CBS News Newsom řekl, že žádosti o zvážení vlastní kandidatury na prezidenta ignoruje a plně podporuje Joea Bidena. Newsom uvedl, že jednoduše „maže“ zprávy a e-maily, které ho nabádají k účasti ve volebním klání, a dodal, že své soukromé úvahy o politice si raději ponechává pro sebe, protože ví, že všechno, co dělá v soukromí, se nakonec stává veřejné.

Podle politického pracovníka think-tanku Hoover Institution v Palo Altu Billa Whalena se názory Newsoma od toho, co říká Biden, příliš neliší. „Přebírá poselství Joea Bidena a podává ho mnohem efektivněji,“ dodal.

Gavin Newsom, guvernér Kalifornie, se podle Whalena zdá být pro demokraty v USA jako sen. Vede demokratický stát s většinou v zákonodárném sboru, což mu umožňuje prosazovat liberální reformy, které by byly na celostátní úrovni téměř nemožné. Po úspěšném znovuzvolení v roce 2022 investuje Newsom miliony do své kampaně a reklamy, a také podporuje demokratické kandidáty jako Biden.

Nicméně, jeho domácí popularita klesá. V červnovém průzkumu ho schvalovalo 47 % voličů, což je pokles z 57 % v březnu 2023. Kalifornie navíc čelí vážným problémům, jako jsou rozpočtové nedostatky, krize bezdomovectví a rostoucí ekonomická nerovnost, což Newsomovu pověst ještě více poškozuje.

Podle čtyř zdrojů, které byly o rozhovoru informovány, řekla bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová v nedávném rozhovoru Joeovi Bidenovi, že podle průzkumů veřejného mínění nemůže prezident porazit Donalda Trumpa a že Biden by mohl zničit šance demokratů na listopadové vítězství ve Sněmovně reprezentantů, pokud bude nadále usilovat o druhé funkční období. Sama má ke Gavinovi Newsomovi velmi blízko.

Jeden z demokratů ve Sněmovně reprezentantů uvedl, že je zřejmé, že Pelosiová předložila Bidenovi údaje, které „nelze odmítnout ani popřít“, a že „pomáhá Bílému domu pochopit důsledky, které nastanou, pokud se tyto údaje ve volbách projeví“.

Po hovoru s Pelosiovou Biden dle serveru The Hill svým spojencům sdělil, že je ochoten vyslechnout názory na to, proč by měl z kandidatury odejít. Rolí Pelosiové je tak evidentně strategicky a neemočně prezentovat fakta a obavy ohledně Bidenovy kandidatury, s cílem zajistit, aby demokraté zvítězili ve volbách a Donald Trump nevyhrál. Veřejně i v zákulisí podporuje diskusi o možné změně kandidáta a využívá své pozice a zkušenosti k tomu, aby demokraté dosáhli co nejlepšího výsledku ve volbách.

Exprezident Barack Obama, kterému Biden dělal viceprezidenta, a někdejší šéfka Sněmovny Nancy Pelosiová jsou podle televize Fox New připraveni Bidenovi předložit nabídku, kterou nelze odmítnout. V kostce má jít o to, že buď zvládne ochránit svůj prezidentský odkaz, nebo ho ještě stihne zničit. Ale tak či tak má údajně skončit. Znalci, na které se odvolává Fox News, říkají, že jeho kampaň nepřežije víkend.

Dosud to prý demokraté zkoušeli na Bidena klidně, ale teď přišel čas zatlačit tvrději. Demokraté prý v podstatě zdvořile požádali Joea, jeho ženu Jill a syna Huntera, aby opustili establishment. Brzy se dveře zamknou a oni uslyší slova: „Teď už nemůžete odejít,“ než začnou létat rány. „Nyní se zdá, že se Biden probudí se zakrvácenou koňskou hlavou v posteli, a demokraté nemají o koně na výběr nouzi,“ uvedl server televize Fox News s odkazem na známé praktiky mafiánů.

Ale pozor, i Biden může hrozit, že začne prát špinavé prádlo demokratů na veřejnosti. A to by ho nakonec mohlo v prezidentském závodě udržet.

Velmi blízko má k již zmiňovanému guvernérovi Kalifornie Gavinovi Newsomovi.

Dlouhá historie přátelství a vzájemná politická a finanční podpora upevňuje vzájemný vliv a propojení v kalifornské politice mezi politiky jako jsou právě Nancy Pelosiová, Gavin Newsom či Kamala Harrisová. S kalifornskou politickou scénou je pevně spjata rodina Gettyů, americká dynastie s bohatou historií a vlivem, píše server Newsweek.

Po prodeji Getty Oil v roce 1985 byla rodina rozdělena do svěřenských fondů s odhadovaným čistým jměním 20 miliard dolarů, které se postupně přerozdělí mezi dědice. V rámci kalifornské politiky má rodina silné vazby na současné prominentní osobnosti. Rodina Gettyů a rodiny Newsomů, Harrisových a Pelosových udržují dlouholeté přátelské vztahy. Vyhlídky Kamaly Harrisové, současné viceprezidentky, na kandidátku republikánů jsou ovšem slabé. Spekulace se vedly i o potenciální nominaci Michelle Obamové.