Nabubřelost a nesmysly. Markéta Šichtařová po výstupu experta Lukeše rozdrtila povýšené argumenty „liberálů“

Ekonomka Markéta Šichtřová má zato, že se nám tu rozmáhá takový nešvar. Jistá skupina obyvatel má prý opět pocit, že je lepší než ostatní lidé. Povyšuje se, poučuje a pokud s ní někdo nesouhlasí, šmahem ho odsoudí. A když někdo s jiným názorem nosí delší vlasy, dostane o to větší slovní nakládačku.

Markéta Šichtařová se na blogu iDnes.cz ještě jednou vrátila ke slovní bitce mezi profesorem univerzity v Bostonu Igorem Lukešem a někdejším spolupracovníkem exprezidenta Václava Klause Ladislavem Jaklem, ke které došlo minulý týdem před kamerami České televize. Pánové se přeli o přínos 45. prezidenta USA mezinárodní politice. Zatímco Lukeš prohlašoval, že Trumpovým cílem je páchat zlo a je dobře, že je tak neschopný, protože toho zla alespoň napáchá co nejméně. Jakl Trumpa hájil.

Lukeš se v jednu chvíli rozzlobil, že Jakl šíří proruské lži, když tvrdí, že Trump dobře vypeskoval členy NATO i partnery v G7 a přitom není jisté, co o jednotlivých problémech ví. Zato je u Jakla jisté, že má dlouhé vlasy, což podle Lukeše jako kvalifikace nestačí. Když to Jakl slyšel, dobře se bavil a ještě si vlasy před kamerami provokativně rozhodil.

„Vůbec nevím, jak na tuhle situaci reagovat, protože vy jste mě pozval do tady toho programu a nakonec já tady jsem nucen poslouchat otevřené lži, nesmysly a výmysly,“ zlobil se profesor.

Nechápal, jak někdo může zpochybňovat kvality vlastenců, kteří celý život pracovali ve prospěch Spojených států a kteří teď mají obavy z toho, co Trump předvádí. Je to např. bývalý ředitel CIA John Owen Brennan. „Tyhle lidi dáme úplně stranou a dáme hlas tady tomu pánovi, kterého sice nevidím, ale vím z nějaké fotografie, že má koňský ohon na hlavě,“ poznamenal Lukeš. Jakl si v tu chvíli provokativně pohladil před kamerami své dlouhé vlasy. Lukeš nechápal, jak člověk jako Jakl může mluvit o tom, co je dobré pro Spojené státy nebo dokonce pro celý Západ.

„Tak se nám tu rozmohl takový nešvar: Někteří lidé si začali myslet, že na základě svého politického přesvědčení jsou ‚lepší‘ než druzí,“ okomentovala Jaklovo vystoupení ekonomka. „A co je ještě horší: Tihle nabubřelí rádoby lepší lidí začali na lidi s jinými názory nasazovat. Začali je zkoušet, cenzurovat a umlčovat. Obzvláště si pak oblíbili nadávky ‚xenofob‘, ‚nácek‘ či ‚populista‘,“ pokračovala dáma.

Podle Šichtařové používají tzv. lepší lidi tyto pojmy zcela nesprávně. Za xenofoba označují člověka, který se staví proti přijímání přicházejících do Evropy za štědrými sociálními dávkami. Ekonomka by přístup údajných xenofobů označila za ekonomický pragmatismus. Xenofobie je přitom strach z cizího, takže lidé jako Lukeš prý nepoužívají pojem xenofobie správně. A nejen to.

„Rádoby lepší lidé však jdou ještě dál. Krom toho, že lidi, kteří mají odlišný politický názor, označují chybnými výrazy, stále častěji můžeme pozorovat jejich snahu odlišný názor přímo cenzurovat,“ psala dál Šichtařová. Když Lukeš slyšel odlišný politický názor, označil ho za lež. A jakoby to samo o soběš nestačilo. Ještě Jaklovi vytkl, že má dlouhé vlasy. Lukeš se tak prý zachoval jako neomarxista. Podle ekonomky se tak dnes chová řada lidí, kteří se nesprávně označují za liberály.

„Jak tuhle neznámý autor na sociálních sítích trefně poznamenal, vždy, když někde ve světě promluví vůle lidu a vyhraje ve volbách údajný ‚populismus‘ (jako třeba v případě Brexitu), takzvaní ‚liberálové‘ zaplní ulice a začnou požadovat opakování voleb, protože v nich údajně rozhodla neinteligentní lůza, která by neměla mít voličské právo. Naopak když někde vyhrají takzvaní liberálové, údajní populisté nijak nedemonstrují, neb ti na takové pitomosti jako protesty proti demokracii nemají pro pořádnou práci čas,“ podotkla ještě Šichtařová.

autor: mp