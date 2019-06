Náčelník české armády Opata promluvil na VIDEU. Naléhavé!

„Jsem generál Aleš Opata a mám pro vás velice důležité sdělení,“ zahájil v pondělním videu s popiskem „nalehavé“ svou krátkou řeč k českým občanům náčelník Generálního štábu Armády ČR Opata. „Vždy jsme bojovali s tím, co armáda měla k dispozici, a nikdy jsme si nestěžovali,“ připomíná a zároveň dodává, že to se pomalu mění. „Dnes se dostáváme do situace, kdy už to takhle dál nejde,“ vysvětluje lidem, že cílem zakázky je vyměnit dosluhující bojovou techniku z dob socialismu za moderní stroje.



„Akutně potřebujeme nové bojové vozidlo pěchoty (BVP),“ upřesňuje Opata, co přesně požaduje armáda, která vůbec poprvé k lidem zvolila takový přímý styl komunikace. Ruská technika BVP-2 je prý dnes již morálně zastaralá a je nutné se jí prý zbavit. „Důležité sdělení je, že víme, co chceme,“ opakuje Opata.

„Nová bojová vozidla pěchoty jsou pro naše vojáky nutností. Jestli chceme naši nejsilnější jednotku v armádě, kterou je sedmá brigáda, někam posunout a dostat na potřebnou úroveň v NATO, tak ji musíme přezbrojit,“ dodává Josef Kopecký, který pět let velel sedmé brigádě.

Sestavili proto i tým armádních odborníků. „Naši lidé seděli a trpělivě plánovali tři roky,“ dodává Opata. Součástí úsilí byli prý i zástupci vědy, výzkumu a inovace. „Došli jsme ke shodě, která zohledňuje všechna pro i proti,“ podotýká generál Ivo Střecha.

„Dostali jsme se dnes do stavu, kdy je potřeba tato vozidla koupit. Chceme vám sdělit tuto informaci, chceme, abyste ji sdíleli se všemi,“ žádá na závěr videa Opata veřejnost naléhavě o podporu.

Nové bojové stroje mají nahradit dosluhující modely BVP-2 z počátku 80. let minulého století. Podle podmínek zakázky musejí být schopné přepravit celkem jedenáct vojáků včetně tříčlenné posádky. Součástí dokumentace jsou také například požadované zbraňové systémy. Jedním z výběrových kritérií je míra zapojení českého obranného průmyslu.

autor: nab