Nad výzvou akademiků k volbám: Ti největší hlupáci často mají spoustu titulů

Desítky vysokoškolských profesorů a akademiků sepsaly společné prohlášení k blížícím se parlamentním volbám. Vyzvali v něm občany, aby při svém rozhodování vycházeli z ověřených faktů, kvalitní žurnalistiky a historické zkušenosti. Varovali před populisty, falešnými mírotvůrci a lživými projevy na sociálních sítích.
Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory, na tento dopis reaguje s ostrou kritikou. „Tihle samozvaní političtí kazatelé, opentlení spoustou titulů před i za svými jmény, sepsali prohlášení, v němž se za spoustou slov skrývá jediný vzkaz: volte vládní strany, nevolte opozici!“ uvádí ve svém komentáři pro Deník To.
Podle něj akademici žijí mimo realitu běžných lidí. „Páni akademici zřejmě žijí v úplně jiné zemi než my, obyčejní smrtelníci. Nevidí či přehlížejí společenský marast, do kterého nás zavlekla Fialova vládní garnitura. Nevidí katastrofální výsledky jejího vládnutí, přehlížejí všechny její militaristické úlety, jež hrozí zavléci nás do třetí světové války. Nevidí, že Fiala, Rakušan a spol. oprášili všemožné totalitní praktiky. Ignorují korupční kauzy současných mocipánů, dozimetristy počínaje, kampeličkáři pokračuje a bitcoinisty konče,“ pokračuje Štěpánek.
Mgr. Petr Štěpánek
„Nemáme volit ty, kteří chtějí suverénní Českou republiku, ale ty, kteří milují bruselský chomout. Nemáme volit ty, kteří usilují o svobodu projevu, ale ty, kteří nám chtějí zavřít ústa. Nemáme volit skutečnou demokracii, ale ty, kteří ji vyznávají jen tehdy, když je po jejich. Nemáme volit ty, kteří chtějí mír, ale ty, kteří přikládají do válečného ohně. Nemáme volit ty, kteří na prvním místě hájí občany naší země, ale ty, kteří sem chtějí zavléci mor multikulturalismu,“ glosuje Štěpánek samotné prohlášení akademiků a obrací jejich výzvy proti nim.
V této souvislosti se opřel i do průzkumů veřejného mínění a jejich interpretace. „Nejrůznější agentury nás často zásobují průzkumy, podle kterých prý vládní strany volí ponejvíce lidé s vysokoškolským vzděláním, zatímco strany opoziční lidé se vzděláním nižším. Největším omylem ale je vyvozovat z toho, že vládní strany snad volí lidé chytří, zatímco opozici hlupáci. Je to právě naopak. Vzdělání není totéž co zdravý selský rozum. Jen naprostý idiot totiž může znovu volit někoho, kdo jej svou hloupou politikou obral o více než třetinu úspor a po čtyři roky předváděl naprostý politický amatérismus.“
Jediný výstup akademického prohlášení je jasný. „Z prohlášení akademiků plyne jediné: ti úplně největší hlupáci často mají spoustu titulů před i za svým jménem,“ zakončuje Petr Štěpánek.
„My, níže podepsaní akademici a vědci napříč obory, cítíme povinnost promluvit. Nelze přihlížet matení historických či politologických pojmů a rostoucímu nacionalismu. Nelze mlčet k vyprázdněným programům populistů, falešných mírotvorců a lživým projevům na sociálních sítích. Zvláště v době války na Ukrajině, která se bytostně dotýká celé Evropy,“ stojí v prohlášení akademiků.
Připomínají dějiny Evropy a varují před podceňováním politických poměrů. „Máme na paměti dějiny Evropy, kdy akademické, vědecké a průmyslové elity vícekrát fatálně podcenily politické poměry a kolaborovaly s režimy, jež planými sliby vedly své země k tragickým důsledkům. Dnes je to putinovské Rusko, které se navrátilo k praktikám autoritářského, rozpínavého a terorizujícího státu,“ uvádějí. Podle nich nelze totalitní režimy zastavit diplomacií.
Vyzývají, aby volby nebyly ponechány jen politikům, ale i odborníkům. „V nadcházejících parlamentních volbách nechceme zůstávat jen apolitickými badateli, akademiky či anonymními voliči. Tak jako v každodenním životě vyhledáváme odborníky – lékaře, právníky nebo řemeslníky – a spoléháme na jejich znalosti, je nezbytné naslouchat také těm, kdo se dlouhodobě věnují historii a politické situaci Evropy,“ stojí v prohlášení. Zároveň apelují na voliče, aby odolali manipulacím a rozhodovali se odpovědně.
„Apelujeme, aby občané volili podle ověřených faktů, kvalitní žurnalistiky a historické zkušenosti. Demokracie je křehká – ničí ji demagogie, strach a nenávist. Jsme součástí západní Evropy, která stojí na svobodě. Naší povinností je tuto svobodu chránit a prosazovat pravdu ve prospěch budoucnosti naší země.“
Akademici ve svém prohlášení varují před ruskou hrozbou, kterou označují za hybridní válku ohrožující bezpečnost Evropy i České republiky. Zdůrazňují, že členství v EU a NATO je pro naši zemi existenčním rámcem, a odmítají jakákoli referenda o vystoupení. Apelují na nutnost plnit závazek výdajů na obranu přes dvě procenta HDP a posílit investice do armády, infrastruktury i výzkumu.
Upozorňují také na potřebu hájit ústavní pořádek, nezávislost soudní moci i veřejnoprávních médií. Kritizují populismus a nezodpovědné hospodaření založené na prázdných sloganech a vyvolávání strachu, zdůrazňují význam rozpočtové odpovědnosti. Nakonec vyjadřují solidaritu s napadenou Ukrajinou i s uprchlíky, kteří podle nich přispívají i české ekonomice.
Pod prohlášením je podepsáno více než padesát profesorů a akademiků. Mezi signatáři je například kněz Tomáš Halík, předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka či teatrolog Vladimír Just. Nechybějí ani filozofové Ivan Blecha a Jaroslav Peregrín, biochemik a virolog Libor Grubhoffer, astrofyzik Zdeněk Mikulášek nebo literární historici Jiří Trávníček, Petr A. Bílek a Martin C. Putna.
Dokument podpořili rovněž psycholog a sexuolog Petr Weiss, informatik a bývalý poslanec hnutí ANO Jiří Zlatuška, parazitolog Jan Tachezy. K nim se přidaly i další výrazné osobnosti, například historik umění Jan Royt či ekolog David Storch a desítky dalších profesorů z oborů jako biochemie, ekologie, historie, umění nebo matematika.
autor: Natálie Brožovská