Nahráli Trumpovi – Amerika miluje psance. A rozhovor trhá rekordy

Donald Trump se vzdal americkým úřadům a nahlásil se ve státní věznici v Atlantě kvůli svému obvinění ze spiknutí s cílem zvrátit výsledky státních voleb v roce 2020.

Při jeho zatčení došlo vůbec poprvé v dějinách Spojených států amerických k tomu, že byl americký prezident vyfocen podle vězeňských norem. Byl mu pořízen tzv. Mug Shot, tedy portrét zepředu a z profilu.

Už tento samotný fakt způsobil nemalé pozdvižení a dokonce se rozjel i prodej triček s tímto portrétem, který mezitím Donald Trump zveřejnil na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, kam přidal ještě adresu své webové stránky a popisek psaný velkými písmeny:

„Volební zásah. Nikdy se nevzdávejte!“

Za pozornost stojí i fakt, že na tuto sociální síť přispěl Trump poprvé od ledna 2021.

Trump campaign is already selling a t-shirt with the mugshot on it pic.twitter.com/TsXJNkmE7i — Ben Jacobs (@Bencjacobs) August 25, 2023

Ve vězení ale bývalý americký prezident nepobyl dlouho a podle zpravodajského serveru NEWSWEEEK byl propuštěn po zhruba 20 minutách, během kterých úředníci pořídili zmíněný portrét, změřili ho, zvážili a provedli další nezbytné úkony.

Trump musel ale zaplatit kauci ve výši 200 000 dolarů (přes 4 miliony korun) a čeká ho soud.

Poté případ označil za „výsměch spravedlnosti“.

Trump tvrdí, že případy proti němu jsou politicky motivované, protože vede závod republikánů, aby v prezidentských volbách příštího roku vyzval demokrata prezidenta Joea Bidena.

...and on that day, they turned Trump into an outlaw.



Without considering for even a second that America loves the fuck out of outlaws. — RazörFist (@RAZ0RFIST) August 25, 2023

Jeho zatčení vzbudilo velký ohlas mezi americkou veřejností. Známý influecer a Trumpův příznivec k němu třeba napsal:

„...a toho dne udělali z Trumpa psance. Aniž by se ani na vteřinu zamysleli nad tím, že Amerika má ráda psance.“

To ale nebylo vše, čím Donald Trump upoutal pozornost amerických médií a veřejnosti. Odmítl totiž účastnit se debaty s ostatními republikánskými kandidáty na prezidenta s tím, že jeho náskok je dostatečný a nemá zapotřebí se dohadovat s lidmi, kteří by americkým prezidentem být neměli.

NEW: It has been 20 hours since Tucker Carlson released his interview with Donald Trump on X and the video has amassed 240,000,000 impressions.



No one is more deserving of this feat than Tucker Carlson ????



240M impressions.

680,000 likes.

195,000 reposts.



For comparison,… pic.twitter.com/1e8jdsLmRM — Collin Rugg (@CollinRugg) August 24, 2023

Faktem zůstává, že v době konání zmíněné debaty byl na síti X zveřejněn Trumpův rozhovor s bývalým reportérem stanice FOX NEWS Tuckerem Carsonem a získal mnohem větší divácký ohlas, než zmíněná debata.

Zatímco debatu republikánských kandidátů sledovalo v televizi FOX NEWS zhruba 13 milionů diváků, rozhovor Donalda Trumpa vidělo více než 240 milionů sledujících, obdržel zhruba 640 tisíc „lajků“ a byl sdílen asi 200 tisíci uživateli sítě.

