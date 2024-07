Nákup tanků a mobilizace. Starosta se pustil do rozhánění pochyb

Čtenáře zajímal pohled Pavla Lišky na jednání ministryně obrany Jany Černochové z ODS, které vadí, že by náčelník generálního štábu Karel Řehka měl oficiální profil na sociální síti. „Nemyslíte, že by to mohlo přilákat nové lidi do armády?“ zeptal se tazatel Lišky, dlouholetého starosty obce Malé Žernoseky na Litoměřicku, který letos kandiduje do Senátu.

Podle poslance Lišky by u pracovního profilu generála Řehky, o který se vede spor, nepovažoval za škodlivé, když by v koordinaci s oficiálním profilem Armády a MO ČR pomohl s komunikací obranného resortu směrem k veřejnosti. „Naopak bych považoval za prospěšné, když by resort dokázal využít jiné formy nebo podoby komunikace, než jakou bych očekával od oficiálního resortního účtu, který vždy bude více formální. Možnost oslovovat veřejnost více osobně, prostřednictvím odborně erudované osoby z prostředí armády, může pomoci resortu jako celku komunikovat témata a popularizovat armádu a její význam pro naši bezpečnost,“ vyjádřil Liška svůj názor.

Také další dotaz se týkal Armády ČR, v něm byl Liška vyzván k jejímu zhodnocení. „Kdyby došlo na nejhorší, myslíte, že by nás ubránila? Třeba poslanec Mašek si to nemyslí, což mě dost vyděsilo, přijde mi, že on se v tom vyzná, ale zajímá mě i názor někoho z jiné strany a vy se podle toho, co jsem si našla, obraně taky věnujete. A ještě jedna věc mě zajímá, kdyby došlo na nejhorší, museli by se do obrany zapojit i neprofesionálové?“ zněl další dotaz pro poslance hnutí STAN.

Poslanec konstatoval, že naše armáda není obrany samostatně schopná. „Naše armáda samozřejmě není samostatně schopná ubránit naši zemi v případě válečného napadení, ale proto jsme v NATO, kde existuje tzv. princip kolektivní ochrany, kdy ostatní členové Aliance se podpisem smlouvy o vstupu do Aliance zavazují pomoci ostatním členům, a věřím, že v této Alianci se jsme schopní ubránit v případě válečného napadení,“ uvedl.

Poukázal, že v případě, kdy bychom byli napadeni, má naše země mobilizační plány, kdy jsou do obrany země zapojováni lidé a materiální prostředky k zajištění obrany, a je to určitě správně. „Kdo by byl zapojován, je předmětem mobilizačních plánů a určitě je toto zapojování postupné, ve vlnách a podle potřeb obrany,“ pokračoval s tím, že evropskou armádu při existenci NATO považuje za nadbytečnou.

Že je třeba budovat evropskou armádu, si nemyslí ani přes skutečnost, že Američané více tlačí na to, aby Evropa převzala větší míru odpovědnosti za dění v Evropě, protože rizikové oblasti jsou na více místech ve světě.

„Dokud budou ve světě působit agresivní režimy, které chtějí někoho ovládat, tak nelze bohužel válku vyloučit. Rusko ukazuje, že své agresivní zájmy v Evropě stále má a ohrožuje bezpečnost v Evropě. Nemyslím si, že je riziko akutní, ale připraveni na možnou agresi ze strany Ruska být určitě musíme. Trump je populista, ale nechce bořit NATO. Podle mě jen tlačí na to, aby USA nebyly jediné, kdo financuje obranu NATO,“ míní Liška.

Následně komentoval také modernizaci armády a nákupy tanků, o nichž tazatelé vyjadřovali jisté pochybnosti. „Přijde mi divné, že třeba na poslední nákup tanků neproběhlo výběrové řízení. Jak je to možné? Víme, jak je na tom ČR s korupcí, a podle mě tím takové jednání zavání. A když není výběrko, jak víte, že se jedná o výhodný nákup?“ ptal se čtenář politika.

„S modernizacemi jsme v posledních desetiletích zaspali a teď musíme dohánět resty minulých vlád, bohužel pod tlakem okolností a bezpečnostních rizik vyvolaných agresivní politikou Ruska. Současná situace naráží bohužel na souběh velké poptávky a ještě nedostatečných kapacit výrobců, které odpovídají ještě nedávné malé poptávce, která nevytvářela požadavky na velké výrobní kapacity. Totéž platí i o dostupnosti různých řešení, jejich technologické úrovně, stáří a potenciálu budoucího vývoje. Tanky nepořizujete na deset let, musíte vědět, že jste schopen modernizovat pořízené na několik dalších desetiletí. Navíc naše požadavky na dodávky jsou zlomkem požadavků velkých objednavatelů,“ vysvětloval Liška.

A doplnil: „Cesta, kterou se Ministerstvo obrany dalo, tedy mezivládní dohoda o společném nákupu, nás dostává mezi ty, kteří mohou techniku získat co nejdříve, a samozřejmě že tato technika musí být pořízena za obvyklé ceny. To, že jsme se připojili k nabídce SRN pořídit tanky Leopard od německého výrobce, dává určité záruky na dodávku za obvyklých podmínek. Nepochybuji o tom, že korektnost podmínek nákupu bude pod dohledem řady subjektů. To, že to je technika správná, je dáno odborným hodnocením technologií tanků Leopard a současně i odborným posouzením ze strany odborníků naší armády, kteří musejí posoudit vhodnost těchto tanků pro plnění úkolů, které naše armáda má v rámci NATO plnit,“ zakončil Liška.