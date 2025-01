Nákupy na ministerstvu obrany: Nejvyšší kontrolor se ptal, zda není apríla

Miloslav Kala, šéf Nejvyššího kontrolního úřadu, v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že v systému nákupů Ministerstva obrany jsou fatální chyby. Zmínil například případy, kdy zakoupené pontonové mosty neunesou hmotnost plánovaných tanků, což podle něj ukazuje zásadní nedostatky v plánování a realizaci akvizic.

Nejnověji se o nákupech ministryně Černochové začalo hovořit, když náčelník generálního štábu Řehka žádal zastavení akvizice tanků Leopard, neboť by to za současného rozpočtu znamenalo ohrožení jiných investic. „Nedává to důvěru v to, jak je ten proces připravený, a když jsem to četl, tak jsem se díval do kalendáře, jestli není apríl,“ poznamenal k tomu Kalla.

Poslední kontrola ze září 2024, nazývaná „follow-up audit“, zkoumala, jak ministerstvo splnilo opatření stanovená při kontrolách v letech 2018 a 2019. Ukázalo se, že jedno opatření nebylo splněno vůbec a dvě další pouze částečně. To podle NKÚ vypovídá o dlouhodobém problému resortu obrany naplánovat procesy a dodržovat je.

Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu dále upozornil na riziko, které v rámci kontrolní činnosti identifikují, a to, že plány Ministerstva obrany jsou velmi ambiciózní. K jejich splnění je potřeba realizovat velké zakázky, které zahrnují vysoké objemy peněz. „Ministerstvo potřebuje utratit hodně peněz za málo práce,“ uvedl v rozhovoru. Právě tato strategie soustředění na velké projekty podle něj může vést k tomu, že ministerstvu unikají důležité detaily.

Nedlouho poté, co Nejvyšší kontrolní úřad ostře zkritizoval fatální chyby v nákupním systému Ministerstva obrany, přichází zásadní oznámení: Blanka Cupáková, která je vrchní ředitelka ekonomické sekce Ministerstva obrany, která za tyto akvizice nesla odpovědnost, končí ve své funkci.

Informaci přinesl Ekonomický deník. „Ano, paní Blanka Cupáková se rozhodla, že na Ministerstvu obrany na konci března tohoto roku skončí. To je vše, co lze k věci sdělit,“ potvrdila Novinkám Simona Cigánková z tiskového oddělení Ministerstva obrany.

Odchod Cupákové zvedá otázky o tom, zda se jedná o přímou reakci na zjištění kontrolorů, nebo o nezávislé rozhodnutí. Tato časová shoda ale každopádně přitahuje pozornost k problémům resortu.

Na Ministerstvu obrany Cupáková začala pracovat už v roce 2000. Z pozice náčelnice finanční služby se vypracovala na vrchní ředitelku sekce ekonomické, kterou zastávala od roku 2023. Přímo tak zažila patnáct ministrů obrany. Její odchod je překvapením.

Cupáková spojila svou kariéru s Ministerstvem obrany už v roce 2000, kdy začínala jako náčelnice finanční služby. Postupně se vypracovala až na vrchní ředitelku sekce ekonomické, kterou vedla od roku 2023. Během svého působení zažila celkem patnáct ministrů obrany. Její odchod je překvapením nejen kvůli její dlouholeté zkušenosti, ale i kvůli tomu, že měla klíčovou roli při vyjednávání o nákupu stíhaček F-35.

Na Ministerstvu obrany nejen dohlížela na celý ekonomický chod resortu, kromě toho, že byla klíčovou postavou projektu nákupu stíhaček F-35, sehrála významnou roli v dalších miliardových tendrech, kde její rozhodování ovlivnilo zásadní investice do modernizace armády.

